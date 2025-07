A pesar de la amenaza de Trump de bloquear el nuevo estadio de los comandantes de Washington, el Consejo de DC anuncia un acuerdo

El presidente del ayuntamiento de Washington, DC, anunció el jueves que se llegó a un acuerdo entre la ciudad y los comandantes de Washington en un acuerdo de estadio modificado, a pesar de las amenazas a principios de esta semana del presidente Trump para bloquear cualquier acuerdo.

El equipo de la NFL está en negociaciones con el distrito sobre sus planes para construir un nuevo estadio en el sitio del estadio RFK en DC 30 años después de la muerte de Maryland, pero la propuesta enfrenta innumerables desafíos por delante.

Sr. Trump dicho El 20 de julio, si los comandantes “no cambian el nombre a los ‘Washington Redskins’ originales, y deshacen del apodo ridículo, ‘Comandantes de Washington’, no haré un trato para que construyan un estadio en Washington”. El equipo cambió su nombre de los “Washington Redskins” hace cinco años, ya que el término es ampliamente considerado un insulto racista contra los nativos americanos, pero Trump ha renovado recientemente las llamadas para regresar al antiguo nombre.

“Creo que todos han estado perplejos por los comentarios del presidente, y en ese sentido, ciertamente no han sido útiles. No sé a dónde van. Y en realidad lo he caracterizado como una distracción, en los muchos sentidos de esa palabra”, dijo el presidente del Consejo de DC, Phil Mendelson, sobre los comentarios del Sr. Trump en una conferencia de prensa el jueves.

El Consejo votará sobre la propuesta el 1 de agosto, con una segunda votación programada para el 17 de septiembre, según Mendelson. Mendelson dijo que está “seguro de que tendremos los votos necesarios” para aprobar el acuerdo la próxima semana.

Además de las inminentes amenazas del presidente, el Consejo de DC y los comandantes también enfrentan las dificultades técnicas que rodean la transferencia de control sobre la propiedad del estadio RFK. Mientras que el estadio se encuentra en tierras federales, la ciudad estaba Dado permiso del Congreso en enero para controlar la propiedad durante 99 años, lo que permitiría su remodelación. El acuerdo alcanzado hoy señala un paso para recibir la aprobación de los concejales de la ciudad sobre el plan de reurbanización, pero la prueba real vendrá con la votación del 1 de agosto.

Independientemente de los próximos obstáculos, la propuesta parece tener un apoyo generalizado, tanto de los políticos del distrito como de los residentes.

“Traer a los comandantes a casa es más que un estadio. Se trata de crear empleos, atraer ingresos e impulsar la inversión a la sala 7, y se acerca [a] tiempo en que lo necesitamos más “, el alcalde de DC Muriel Bowser dicho Jueves.

El acuerdo, a partir de sus últimas enmiendas, incluye $ 950 millones en beneficios de ingresos para DC, y se estima que ahorrará a los contribuyentes del distrito $ 55 millones, según Mendelson.

“Gran parte de la reacción que obtuvimos de los residentes, al menos, que escuché, y creo que mis colegas estarían de acuerdo, fue que el acuerdo podría ser mejor para el distrito. Y quiero decir, escuché de muchas personas:” Apoyo al equipo. Quiero el equipo en un distrito, pero creo que podría ser un mejor trato “. Y entonces creo que los comandantes escucharon eso “, dijo Mendelson.

Las negociaciones probablemente continuarán, con posibles enmiendas adicionales que se realizarán más adelante, pero mientras Mendelson dijo que “todavía hay mucho que se debe resolver en términos de documentos legales,” el acuerdo actual representa el “marco básico” del acuerdo.

Mendelson, quien previamente expresó preocupaciones sobre la propuesta debido a su costodijo él “[put] Aparte de mi propia opinión “sobre el acuerdo debido al apoyo de los residentes de DC y sus compañeros de consejo, y desde entonces ha estado satisfecho con el progreso.

“[T]Los comandantes han sido muy positivos, constructivos en nuestras negociaciones “, dijo Mendelson.” No tengo quejas “.