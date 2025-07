Muchos deportados enfrentan desafíos importantes aclimatando a nuevas vidas después de dejarnos

Tijuana, México -A solo tres millas a través de la frontera entre Estados Unidos y México desde San Diego, los deportados en Tijuana están comenzando una nueva vida. Entre ellos está Juan Carlos, un inmigrante de México que había vivido en los Estados Unidos durante 19 años. El 24 de junio, su equipo de construcción se detuvo en un hogar en la ciudad de la industria, California, cerca de Los Ángeles, para recoger suministros cuando fue acorralado por agentes federales de inmigración.

“Tan pronto como los vi, intenté correr”, dijo Juan Carlos, quien vivió en los Estados Unidos durante 19 años. y cuyo arresto fue capturado en el video del teléfono celular.

Él dice que pasó dos semanas en la detención de inmigración y cumplimiento de aduanas de los Estados Unidos antes de aceptar firmar la documentación de deportación.

“Los Ángeles me dio muchas cosas”, dijo Juan Carlos a CBS News. “Me dio oportunidades. Me dio otro tipo de vida … Sentí que estaba en casa. Pero todo sucede por una razón”.

El video del arresto de Juan Carlos fue grabado y publicado en línea por una joven llamada Audree. Ella le dijo a CBS News que se sorprendió por el incidente, pero esperaba que publicar el video ayudara a su familia.

“Lo que realmente me llegó fue que estoy seguro de que tenían una instinto, tal vez no salir ese día, pero necesitaban el dinero”, dijo.

CBS News ha hablado con varios inmigrantes indocumentados que fueron arrestados por agentes de hielo, y luego, después de ser deportados, terminaron en un país con el que ahora no están familiarizados.

En enero, el gobierno mexicano anunció que habían establecido refugios a lo largo de la frontera con los Estados Unidos preparándose para una enorme ola de deportados. Una de las instalaciones, Flamingo, solía ser un espacio de eventos. Pricila Rivas es una coordinadora de deportes binacionales para Al OTro Lado, la única organización sin fines de lucro permitida en las instalaciones del flamenco.

Rivas dice que la instalación tiene una capacidad de 3.000, pero solo ha tenido a unas 100 personas a la vez.

“Es como una estación de procesamiento donde la gente puede obtener una copia de su certificado de nacimiento y documentos básicos de identidad”, explicó Rivas.

Rivas ayuda a los recién deportados a integrarse en su nueva vida en México, ofreciendo orientación para solicitar trabajo, encontrar refugio y ponerse en contacto con sus seres queridos.

Pero ella dice que no todos los deportados están siendo enviados a sitios donde hay recursos.

“Hay vuelos que van a Tapachula, a la frontera sur de México”, dijo Rivas. “Así que quiero decir, lo que le sucede a la gente que se deportan a otros lugares”.

Incluso cuando los agentes del hielo se vuelven más agresivos con sus tácticas, la deportación masiva que el presidente Trump prometió no he materializado completamente.

De acuerdo a a los números obtenidos por CBS News Esta semana, ICE está en camino de registrar más de 300,000 mudanzas en el primer año del presidente Trump en el cargo, que sería la cuenta más alta desde la administración Obama. Sin embargo, ese número todavía está muy por debajo del millón de deportaciones anuales que la administración Trump ha atacado. El Departamento de Seguridad Nacional ha rastreado más de 13,000 autodesportaciones desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

Uno de los que eligieron deportar a Uliser, un inmigrante de Cuba. A la edad de 15 años, le disparó fatalmente a alguien y pasó los siguientes 19 años en una prisión estadounidense antes de ser liberado en 2024. Se le emitió una orden de deportación poco después, y había asistido a los registros de inmigración regularmente. Pero a medida que la aplicación de la inmigración aumentaba en los Estados Unidos, le preocupaba que pudiera ser detenido. Y dado que Cuba no acepta a los deportados, había un riesgo de ser enviado a otro lugar.

“Era un alto riesgo de mí, de que Estados Unidos me enviara a Salvador o Sudán del Sur”, dice, “fue una elección fácil … dejándome enviarme a un país donde tenía, no, no tenía la opción de ir o simplemente decidir, venir aquí a México donde voy a tener mejores oportunidades en la vida”.

De las 100,000 personas estimadas que fueron deportadas entre el 1 de enero y el 24 de junio por la aplicación de la inmigración y la aduana, 70,583 fueron criminales condenados, Según un documento de hielo obtenido por CBS News a principios de este mes. Sin embargo, los datos también muestran que la mayoría de las infracciones documentadas eran delitos de tráfico o inmigración. Menos del 1% tenían condenas por asesinato, mostraron los documentos.

Uliser dice que siente remordimiento cuando las historias les gusta amonestar a los inmigrantes.

“Cuando estaba en prisión, reflexioné mucho, “Uliser le dijo a CBS News.” Usan esa excusa solo para atacar a las personas que realmente están trabajando y tratando de tener una vida mejor “.

Uliser pudo entrenar para una nueva carrera como representante de desarrollo de ventas en los meses posteriores a su lanzamiento. Y espera ser un sistema de apoyo para otros que comienzan en México.

“Hay mucha gente que viene”, agregó. “Van a salir de la prisión, incluso deportados aquí a México. Y si puedo ser de ayuda de cualquier manera que pueda, seguiré haciendo lo mismo en honor a mi víctima y su familia”.

Otros que fueron deportados le dijeron a CBS News que les gustaría volver a los Estados Unidos, pero con restricciones estrictas, se preocupan por la única forma en la frontera sería ilegal y costoso.

Margaret Brennan y Camilo Montoya-Galvez contribuyeron a este informe.