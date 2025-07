El abogado de Ghislaine Maxwell dice que el Departamento de Justicia le preguntó sobre aproximadamente “100 personas diferentes” en el segundo día de entrevista

Washington – El abogado de Ghislaine Maxwell dijo que la ex pareja del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein respondió “cada pregunta” durante Los dos días que se reunió con Todd Blancheun alto funcionario del Departamento de Justicia.

“Se le preguntó tal vez unas 100 personas diferentes. Respondió preguntas sobre todos y no contuvo nada”, dijo el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, el viernes.

“Preguntaron por todos, cada cosa posible que puedas imaginar, todo”, dijo.

David Oscar Markus, abogado de Ghislaine Maxwell, habla con los medios de comunicación fuera del juzgado federal el viernes 25 de julio de 2025 en Tallahassee, Florida. Colin Hackley / AP



Maxwell, que cumple una sentencia de prisión de 20 años por su papel en ayudar a Epstein a reclutar, novios y abusos de niñas menores de edad, se reunió el jueves y el viernes con Blancael Fiscal General Adjunto, en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Tallahassee.

Blanche dijo el jueves que el Departamento de Justicia compartiría más sobre lo que el gobierno aprendió en esas reuniones “en el momento apropiado”.

La administración Trump ha luchado para lidiar con la reacción sobre su manejo del caso de Epstein después de que varios funcionarios, incluido el presidente Trump, pasaron años presionando para la liberación de más detalles. Pero un Revisión reciente del Departamento de Justicia Concluyó que Epstein no tenía una “lista de clientes” y confirmó que murió por suicidio en 2019 en la cárcel, poco después de que fue acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Las conclusiones han enojado a aquellos que han presionado las afirmaciones de que los archivos han sido ocultos para proteger la supuesta lista de clientes prominentes de Epstein.

Trump ha tratado de distanciarse de Epstein, que alguna vez fue un amigo, y ha llamado a la controversia un “engaño”.

El viernes, Trump dijo que no había considerado un perdón para Maxwell.

“Es algo en lo que no he pensado”, dijo a los periodistas antes Dejando a Escocia. “Se me permite hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado”.

El abogado de Maxwell dijo que no han pedido nada de la administración a cambio de su testimonio, pero agradecerían “cualquier alivio”.

“Todavía no hemos hablado con el presidente ni a nadie sobre un perdón”, dijo. “El presidente esta mañana dijo que tenía el poder de hacerlo. Esperamos que ejerza ese poder de la derecha y la forma”.

Maxwell fue citado Esta semana por el Comité de Supervisión de la Cámara, que quiere que testifique el próximo mes. Markus dijo que no habían tomado una decisión sobre si aceptar las preguntas.

Ashley Dickey contribuyó con informes.

Jeffrey Epstein Case More