Para ex fiscales, todo sobre la entrevista del Departamento de Justicia con Ghislaine Maxwell parecía poco ortodoxo

Fiscal General Todd Blanche se conoció Por segundo día con el traficante de sexo condenado Ghislaine Maxwell, sin ofrecer más de una amplia justificación por sus horas de interrogatorio. Múltiples ex fiscales federales dijeron a CBS News que estaban desconcertados por su decisión de lanzarse a tales conversaciones y describieron los eventos que se desarrollan como poco ortodoxos y preocupantes.

“Ella es alguien que ha sido sentenciado por un tribunal a 20 años en prisión, y es probable que también esté desesperada por salir de esa oración “, dijo Elizabeth Oyer, una ex abogada del Departamento de Justicia y defensor público federal.” Es difícil creer realmente que el Departamento de Justicia confiaría en cualquier cosa que podría decir “.

Oyer sugirió que Maxwell estaba hablando con Blanche “con la esperanza de que pudiera reducir un acuerdo que la beneficie, y que plantee preguntas fundamentales sobre la credibilidad de cualquier información que pueda proporcionar”.

El abogado defensor de Maxwell, David Markus, dijo después de la reunión que Ella respondió todo le preguntó a ella “y ella no detuvo nada”.

Cuando se le preguntó si Maxwell está buscando un perdón, Markus dijo: “No hemos hablado con el presidente ni a nadie sobre un perdón todavía”, y agregó: “Esperamos que ejerza ese poder de la derecha y justo”.

“No tiene precedentes que el Fiscal General Adjunto participe directamente en entrevistar a alguien que ha sido condenado por un delito y que pueda estar interesado en cooperar para obtener clemencia”, dijo un ex funcionario de Senior Justicia al CBS News sobre la condición de que no se le identifique. “Me parece simplemente como un esfuerzo para abordar una preocupación política, que no es lo que hace el Departamento de Justicia”.

Blanche es un alto funcionario del Departamento de Justicia que anteriormente se desempeñó como abogado personal al presidente Trump. También es un ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Anunció su decisión de viajar a Florida para reunirse con Maxwell después de que los días de atención pública giraron en torno a la administración mensajes mixtos sobre el posible lanzamiento de archivos en Jeffrey Epsteinquien murió en la cárcel en 2019 mientras estaba esperando el juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue condenado en 2021 por su papel en el ring de tráfico.

Varios aspectos de la decisión de Blanche parecen romperse con prácticas de delpartamento de justicia de larga data. Entre los más preocupantes, dijeron los ex funcionarios es tener a Blanche realizar las entrevistas, en lugar de los fiscales de línea que ayudaron a ganar una condena en el caso de Maxwell y que continúan combatiendo sus esfuerzos para apelar el resultado.

Además de la complicación, el fiscal que dirigió el caso de Maxwell, Maurene Comey, fue despedido por la administración Trump hace una semana.

Un ex fiscal dijo que una razón clave para que un fiscal de línea maneje dicha entrevista es su conocimiento integral de Maxwell y los hechos del caso en su contra. De lo contrario, dijo este abogado, podría ser muy difícil determinar si Maxwell está siendo sincero, especialmente porque ya había preguntas anteriores sobre su disposición a ser completamente sincera sobre la mala conducta que llevó a su arresto y a Epstein.

“La mejor manera de determinar eso es hacer preguntas a las que ya conoce las respuestas”, dijo el ex fiscal. “Todd Blanche no está en posición de evaluar la verdad si no sabe todos los hechos”.

Debido a que las reuniones de Blanche estaban ocurriendo a puerta cerrada, no está claro si fue acompañado por otros funcionarios del Departamento de Justicia o agentes del FBI.

El Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los expertos le dijeron a CBS News que las reuniones de esta naturaleza casi siempre incluyen un agente del FBI que puede conmemorar la discusión en las notas formales de la entrevista que luego podrían tener un valor probatorio, si es necesario.

“Si Blanche se reunía solo con Maxwell, esa es una negligencia obscena”, dijo a CBS News otro ex fiscal federal, que tenía décadas de experiencia. “No puede testificar y convertirse en testigo, ni puede escribir un informe de su reunión”.

Los fiscales no pueden escribir informes de entrevistas y no son agentes de la ley jurados con capacitación para documentar una entrevista de este tipo.

“Sería un desastre”, dijo el ex funcionario. “La primera regla de una reunión con un testigo es tener un agente presente”.

Como dijo otro ex fiscal: “Esto no es típico”.

“No es la forma más efectiva” de trabajar si el objetivo es reunir pruebas adicionales o identificar posibles objetivos para futuros enjuiciamiento, dijo esta persona.

Trump nunca ha sido acusado de mala conducta en relación con la actividad criminal de Epstein, y ha dicho constantemente que cortó los lazos con Epstein antes del primer arresto de Epstein en 2006 por su conducta con niñas menores de edad.

Trump ha tratado de superar el enamoramiento del tema, incluso refiriéndose a él como “el engaño de Jeffrey Epstein”

Blanche explicó su decisión de reunirse con Maxwell diciendo que “buscaría justicia a donde sea que los hechos puedan liderar”.

“Si Ghislane Maxwell tiene información sobre cualquier persona que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ escuchará lo que tiene que decir”, dijo Blanche.

Al igual que Oyer, muchos ex fiscales federales vieron la reunión como un movimiento político destinado a amortiguar la creciente desconfianza sobre la decisión de no hacer públicos los archivos relacionados con el caso de Epstein. Múltiples ex fiscales hablaron con CBS News sobre el asunto, pero pidieron no ser identificados porque temían una retribución contra ellos o sus empleadores actuales.

Jacob Rosen contribuyó a este informe.

Jeffrey Epstein Case More