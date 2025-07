Trump juega al golf en Escocia en medio de protestas a nivel nacional

El presidente Trump jugó al golf el sábado en su curso en la costa de Escocia Mientras los manifestantes de todo el país salieron a las calles para denunciar su visita y acusar a los líderes del Reino Unido de complacer a los estadounidenses.

Trump y su hijo Eric jugaron con el embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña, Warren Stephens, cerca de Turnberry, un curso histórico que la compañía de la familia Trump asumió en 2014. La seguridad era apretada y los manifestantes mantuvieron a distancia y no se veían por el grupo durante la ronda de Trump. Estaba vestido de negro, con una gorra blanca “USA”, y fue visto conduciendo un carrito de golf.

El presidente parecía tocar nueve hoyos, parar para el almuerzo y luego salir por nueve más. A mediados de la tarde, los funcionarios de seguridad de Plainlothes comenzaron a irse, lo que sugiere que Trump había terminado el día.

El presidente Trump dirige un carrito de golf en el campo de golf Trump Turnberry en Turnberry, Escocia, el 26 de julio de 2025. Alastair Grant / AP



Cientos de manifestantes se reunieron en el adoquín y la calle arbolada frente al consulado de los Estados Unidos a unas 100 millas de distancia en Edimburgo, la capital de Escocia. Los oradores le dijeron a la multitud que el Sr. Trump no era bienvenido y criticó al primer ministro británico Keir Starmer por sorprender un acuerdo comercial reciente para evitar aranceles rígidos de los Estados Unidos sobre los bienes importados del Reino Unido

Se planearon protestas en otras ciudades como activistas ambientales, los opositores a la guerra de Israel con Hamas en Gaza y los grupos pro-Ukraine formaron libremente una “coalición de detener Trump”. Anita Bhadani, una organizadora, dijo que las protestas eran “como un carnaval de resistencia”.

Los manifestantes se reúnen fuera del consulado de los Estados Unidos para expresar la oposición al presidente Trump antes de su visita a Edimburgo, Escocia, el 26 de julio de 2025. Yunus Dalgic/Anadolu a través de Getty Images



La difunta madre de Trump, Mary Anne Macleod, nació en la Isla de Lewis en Escocia y el presidente sugirió que se sienta como en casa en el país. Pero los manifestantes hicieron todo lo posible para cambiar eso.

“No creo que pueda quedarme y no hacer nada”, dijo Amy White, de 15 años, de Edimburgo, quien asistió con sus padres. Ella tenía un letrero de cartón que decía “No negociamos con los fascistas”. Ella dijo: “Mucha gente aquí lo detestan. No estamos divididos. No estamos divididos por la religión, la raza o la lealtad política, estamos aquí juntos porque lo odiamos”.

Otros manifestantes tenían signos de imágenes con Trump y Jeffrey Epstein Como el fervor sobre archivos En el caso, ha frustrado cada vez más al presidente.

En opinión de Mark Gorman, de 63 años, de Edimburgo, “la gran mayoría de los escoceses tienen este tipo de sentimiento sobre Trump que, a pesar de que tiene raíces escocesas, es una vergüenza”.

Gorman, que trabaja en publicidad, dijo que salió “porque tengo un profundo desdén por Donald Trump y todo lo que representa”.

Las protestas del sábado no fueron tan grandes como las multitudes que se demostraron en Escocia cuando Trump jugó en Turnberry durante su primer mandato en 2018.

Pero, mientras jugaba gaitas, la gente cantaba “¡Trump fuera!” y criaron docenas de letreros caseros que decían cosas como “no hay alfombra roja para los dictadores”, “No te queremos aquí” y “detener a Trump. Los migrantes dan la bienvenida”.

Un perro tenía un letrero que decía “sin golosinas por los tiranos”.

Algunos en la extrema derecha recurrieron a las redes sociales para pedir reuniones que apoyen a Trump en lugares como Glasgow.

Sr. Trump También planea hablar del comercio Con Starmer y Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Pero el golf es un enfoque importante.

La familia también visitará otro curso de Trump cerca de Aberdeen en el noreste de Escocia, antes de regresar a Washington el martes. Los Trump cortarán la cinta y jugarán un nuevo segundo curso en esa área, que se abre oficialmente al público el próximo mes.

El primer ministro escocés, John Swinney, quien también está listo para reunirse con el Sr. Trump durante la visita, anunció que el dinero público irá a organizar el campeonato NEXO 2025, anteriormente conocido anteriormente como el campeonato escocés, en el primer curso del Sr. Trump cerca de Aberdeen el próximo mes.

“El gobierno escocés reconoce la importancia y los beneficios de los eventos de golf y golf, incluido el impulso del turismo y nuestra economía”, dijo Swinney.

En una protesta del sábado en Aberdeen, Maggie Chapman, miembro del parlamento escocés, le dijo a la multitud de cientos de cientos: “Nos solidarizamos, no solo contra Trump sino contra todo lo que él y su política representan”.

El presidente ha presionado durante mucho tiempo para que Turnberry sea el anfitrión del Abierto Británico, lo que no ha hecho desde que asumió la propiedad.

En una publicación de redes sociales el sábado, Trump citó al golfista retirado Gary Player diciendo que Turnberry estaba entre los “cinco mejores campos de golf” en los que había jugado como profesional. El presidente, en el puesto, escribió mal la ciudad donde se encuentra su campo de golf.