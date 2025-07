Retiros del Seguro Social del plan para eliminar los controles en papel para los beneficiarios

La Administración del Seguro Social dijo que continuará emitiendo cheques en papel a los beneficiarios del programa de jubilación, retrocediendo de un plan anunciado previamente para cambiar todos los pagos a depósitos electrónicos después del 30 de septiembre.

El miércoles, la Administración del Seguro Social dijo a CBS MoneyWatch que continuaría emitiendo cheques en papel para los beneficiarios, incluidos los beneficiarios de beneficios de jubilación y discapacidad, que no tienen otros medios para recibir pagos. Pero el programa también enfatizará las ventajas de las transferencias electrónicas a sus aproximadamente 70 millones de beneficiarios en un esfuerzo por alentar a los destinatarios a cambiar, agregó un portavoz del Seguro Social.

La cara se produce después de la agencia dicho El 14 de julio, eliminaría los cheques en papel a partir de octubre, citando las ventajas de los depósitos electrónicos que incluyen un procesamiento de pago más rápido y una seguridad mejorada. Eliminar el papel también ahorra dinero al gobierno federal, con cheques que cuestan 50 centavos cada uno, en comparación con 15 centavos para una transferencia de fondos electrónicos, dijo la agencia en ese momento.

La reversión de la política para eliminar los controles en papel se produce después de que la senadora Elizabeth Warren, una demócrata de Massachusetts, se reunió con el comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, el miércoles por la mañana y preguntó sobre el plan de suspender los cheques en papel, junto con otros cambios en la agencia.

“Hay alrededor de 600,000 estadounidenses que aún reciben sus cheques en papel: es una pequeña fracción de personas que reciben pagos del Seguro Social, pero es una población que a menudo necesita cheques a través de papel” versus depósito electrónico, dijo Warren en una llamada de prensa para discutir su reunión con Bisignano.

Agregó que Bisignano “se comprometió a que nadie se quedará atrás y que las personas que tengan acceso a cheques en papel obtendrán acceso a cheques en papel”.

Millones de personas en los EE. UU. No están “sin bancarismos”, lo que significa que carecen de cuentas bancarias tradicionales, a menudo porque creen que no ganan lo suficiente para calificar para una cuenta o están preocupados por los costos u otros problemas, de acuerdo a Bankrate. Por lo general, estas personas confían en los servicios de cheques u otras compañías financieras no bancarias, como PayPal o Venmo, en lugar de bancos.

Alrededor de uno de cada cinco hogares encabezados por alguien mayor de 65 años no tienen bancarro AARP. Las personas que están subfuncidas pueden tener una cuenta bancaria, pero aún así depender principalmente de servicios bancarios alternativos, como los establecimientos de cobro de cheques, para manejar su dinero.

Centrarse en el servicio al cliente

Warren también dijo que abordó otros problemas con Bisignano, incluidas las preocupaciones de que un Reducción de la fuerza laboral importante en la Administración del Seguro Social este año podría afectar el servicio al cliente.

El senador dijo que Bisignano acordó su solicitud de que el Inspector General de la Agencia realice una auditoría independiente para evaluar el estado del servicio al cliente en la SSA, como los tiempos de espera de llamadas y cuántos destinatarios del Seguro Social pueden llegar a un empleado humano cuando piden ayuda.

“Los datos más precisos son absolutamente esenciales para supervisar, para responsabilizar a la Administración del Seguro Social sobre el trabajo que deben hacer”, dijo Warren.

El miércoles, la Administración del Seguro Social dicho El servicio al cliente está mejorando, señalando que la agencia ha reducido su tiempo de respuesta telefónica a un promedio de 18 minutos en 2025, por debajo de 30 minutos en 2024.

“El comisionado Bisignano tuvo una reunión productiva con el senador Warren, donde presentó métricas mejoradas de servicio al cliente que se realizan actualmente en el teléfono, en las oficinas de campo y en línea”, dijo un portavoz de la Administración del Seguro Social a CBS MoneyWatch. “El senador Warren reaccionó positivamente a muchos de los indicadores, específicamente los tiempos de espera de la oficina telefónica y de campo inferior, la reducción de la acumulación de reclamos por discapacidad en un 25% y la velocidad a la que se completaron los pagos de SSFA, dan meses antes de lo previsto”.

