Transcripción: el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 27 de julio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barot que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 27 de julio de 2025.

Margaret Brennan: Nos dirigimos ahora al ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean -Noël Barrot, quien se une a nosotros esta mañana desde París. Bienvenido a “enfrentar a la nación”. Quiero comenzar en lo que está sucediendo en Gaza con esas horribles imágenes que estamos viendo de la inanición durante la noche, Israel ha comenzado las gotas de aire. Sabemos que Jordan, otros estados buscan organizar más ayuda. ¿Estás explorando otras vías para llevar ayuda a Gaza?

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot: Lo que está sucediendo en Gaza en este momento es espantoso. Gaza está ahora al borde de una catástrofe completa, y hemos estado trabajando, durante los meses, para tratar de aliviar los sufrimientos del pueblo palestino. De hecho, tenemos 52 toneladas de ayuda humanitaria atrapadas en El-Arish en Egipto, a pocos kilómetros de Gaza. Así que estamos explorando todas las opciones para aprovechar la oportunidad que ofrece el gobierno israelí al abrir los cielos de Gaza, pero pedimos acceso inmediato, sin obstáculos y masivo por todos los medios de ayuda humanitaria para quienes más lo necesitan.

Margaret Brennan: ¿Israel ha respondido a sus llamadas?

BARROT: Hemos comenzado, con la Unión Europea, conversaciones difíciles con el gobierno israelí, que han hecho los primeros compromisos que aún no se han cumplido. En los próximos días, la Comisión Europea dejará en claro cuáles son nuestras expectativas. Esperamos que el gobierno israelí detenga las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza que ha causado el baño de sangre en las líneas de distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Esperamos que paguen los 2 mil millones de euros que deben a la autoridad palestina y que levanten el bloqueo financiero que ahora evita que la Autoridad Palestina implemente sus misiones más básicas. También esperamos que el gobierno israelí detenga sus últimos proyectos de liquidación, los proyectos E1 con 3400 unidades de vivienda que podrían dividir a Cisjordania en dos piezas y evitar la aparición de una solución política y política. Pero lo que llamamos es, por supuesto, el alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes completos de Hamas, que debe ser desarmado. Y la entrada, la entrada masiva, de la ayuda humanitaria en Gaza.

Margaret Brennan: Te diriges a Nueva York, a las Naciones Unidas, para ayudar a liderar una cumbre para hablar sobre una solución de dos estados. Su presidente anunció que Francia reconocerá formalmente el estado de Palestina en la ONU en septiembre. Más de 100 países reconocen a Palestina, pero Francia es el primer miembro del Consejo de Seguridad de la ONU occidental en hacerlo, y Estados Unidos se opone a lo que está diciendo. El Secretario de Estado Rubio lo llamó “imprudente”. Él dice que sirve a la propaganda de Hamas, retrasa la paz y lo considera “una bofetada en la cara de las víctimas del 7 de octubre”. En opinión de su gobierno, ¿por qué se equivoca?

BARROT: Entonces, la razón por la cual el presidente Macron tomó esta decisión es que fue absolutamente necesario reiniciar un proceso político, el proceso de solución estatal que fue, que hoy está amenazado, más amenazado de que alguna vez lo haya estado. Y la conferencia que tendrá lugar en Nueva York mañana y martes es un hito muy significativo, porque por reconocimiento o anunciando el reconocimiento de Palestina, Francia, ha sido capaz, junto con Arabia Saudita, que ha sido, que será presidente de esta conferencia con EE. UU. La solución de dos estados es muy simple, y creo que todos pueden entender lo que queremos decir con eso. La única forma de devolver la paz y la estabilidad en esta región es tener dos estados, el estado de Israel y el estado de Palestina, que vive junto en paz y en seguridad. Esta perspectiva ahora está amenazada, y es por eso que la dinámica que hemos iniciado fue tan importante, y es por eso que la conferencia que tendrá lugar en Nueva York es un hito tan importante. Todos estos esfuerzos son muy, muy complementarios a los esfuerzos que Estados Unidos ha hecho en la región desde el primer mandato del presidente Trump. Compartimos el objetivo a corto plazo: alto el fuego inmediato, liberación de todos los rehenes de Hamas que deben ser desarmados. Compartimos el objetivo a largo plazo: paz y estabilidad en la región. Y lo que estamos haciendo, al traer al líder de la autoridad palestina a reconocer el séptimo de octubre como un ataque terrorista, llamando al Hamas- el desarmado para el desarme de Hamas y la liberación de los rehenes, al comprometerse a una reforma profunda de la autoridad palestina, y al comprometer a las elecciones a las elecciones, al llevar a los países árabes por el primer tiempo a llevar a Hamas y solicitar a su desarmamento, a este tiempo, para que el desarmamento, sea el recreado de las elecciones, o el recreación de las elecciones, o el recreación de las elecciones, o el que vemos por el primer tiempo, vomieran a Hamas y solicitemos el desarmamento, vamos a las condiciones, o vomitamos a las elecciones, vamos a los que vamos a los Condiciones, a los que vamos a la Autoridad, a los Condiciones, a los Condiciones, para que vamos a la Autoridad, a este tiempo. Solución política que, nuevamente, es el único camino a seguir, y estamos allanando el camino. Estamos allanando el camino para los futuros acuerdos de Abraham que la administración estadounidense podría liderar. Así que veo nuestro esfuerzo como muy complementario para el esfuerzo de la administración estadounidense, en lugar de sustitutos.

Margaret Brennan: El Ministro Barrot, el Presidente de los Estados Unidos, desestimó lo que dijo el presidente Macron, el embajador de los Estados Unidos se burló de él. ¿Crees que tus planes pueden tener éxito sin el apoyo de nosotros?

BARROT: Nuevamente, nuestros esfuerzos son muy complementarios. Compartimos el objetivo a corto plazo, el alto el fuego, la liberación de todos los rehenes de Hamas, y el objetivo a largo plazo, la paz y la estabilidad en la región. De hecho, daremos la bienvenida a los esfuerzos adicionales dirigidos por los EE. UU. Para implementar las lógicas de Abraham Accord. Y lo que estamos haciendo ahora con esta conferencia muy importante que tendrá lugar en Nueva York allanará el camino para tales acuerdos. Pero mientras tanto, hasta que la administración estadounidense proporcione, a través de la lógica de Abraham Accord, un horizonte político para esta crisis, debemos actuar para facilitar la rampa de la catástrofe en curso en Gaza. Ahora los términos, daremos la bienvenida y apoyaremos los futuros acuerdos de Abraham, pero mientras tanto, la inacción no es una opción.

Margaret Brennan: Quiero preguntarle brevemente sobre un incidente que ha ganado mucha atención la semana pasada involucrando a algunos jóvenes ciudadanos franceses que fueron retirados de un vuelo desde España. La aerolínea afirma que fueron expulsadas por ser disruptivas. Sin embargo, el gobierno israelí salió y dijo que los estudiantes franceses fueron eliminados porque son judíos. ¿Has determinado si esto era realmente un acto de antisemitismo?

BARROT: He llamado al CEO de esta compañía, que ha expresado nuestra seria preocupación. Ella ha confirmado que una investigación interna está en curso. Mi equipo se ha comunicado con el embajador de España en Francia, y hemos hecho la misma solicitud. Seguiremos siguiendo esta situación a medida que se desinfecta

Margaret Brennan: Muy, demasiado temprano para decir, a pesar de lo que el gobierno israelí está indicando.

BARROT: No puedo comentar sobre eso en este momento. Hemos tomado medidas tan pronto como obtuvimos, ya sabes, a medida que avanzamos de lo que estaba sucediendo, ofrecimos apoyo en el lugar a través de nuestra embajada a este grupo. Luego nos comunicamos con la compañía de la aerolínea, a las autoridades españolas, y ahora estamos siguiendo los resultados de estas investigaciones.

Margaret Brennan: Francia ha sido muy activo diplomáticamente en varios frentes. Hace solo cinco semanas cuando Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán. Desde entonces, Francia ha hablado con el gobierno iraní, junto con otras potencias europeas, sobre lo que queda del programa nuclear de Irán. ¿Qué tan preocupado está que después de estos bombardeos, Irán ahora pueda intentar encascitarse de hacer un arma, y el mundo no lo sabrá?

BARROT: Esto sigue siendo un riesgo que enfrentamos, y junto con Alemania y el Reino Unido, hemos sido muy claros, Irán no puede tener un arma nuclear, y hemos estado, en los últimos meses, llegando a la autoridad iraní en estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses para expresar cuáles son nuestras expectativas. Hace diez años, llegamos a un acuerdo sobre el programa nuclear que permitió una reversión significativa de la capacidad nuclear iraní. Por supuesto, las cosas han cambiado. Aún así, y desde entonces, Irán ha violado todos los compromisos que había tomado al momento de firmar este acuerdo. Ahora queremos un acuerdo más integral que abarque tanto la dimensión nuclear de las actividades de desestabilización iraní, pero también es el componente balístico, así como las actividades de desestabilización regional que Irán ha realizado, a menos que estemos a menos que una nueva y sólida y sólida y verificable acuerdo se alcance a fines del verano, Francia, Alemania y el Reino Unido que no tendrán otra elección pero la elección de la UK es más que la elección de la elección no es más que la elección de la elección del Reino Unido. Se firmó un acuerdo nuclear con Irán, embargos en armas, equipos nucleares y banca.

Margaret Brennan: Entonces, Francia está lista para retroceder las sanciones contra Irán tan pronto como agosto. ¿Estás pidiendo a Irán que hable directamente con los Estados Unidos para evitar ese destino?

BARROT: Hemos estado hablando con un enviado especial Witkoff, Secretario Rubio, semanalmente sobre este tema que es muy importante para los Estados Unidos, como para los europeos. Nosotros- hemos apoyado los esfuerzos liderados por Estados Unidos para entrar en discusiones con Irán. Hemos presionado a Irán, después de la guerra de 12 días, para volver a una discusión con los EE. UU., Y seguiremos presionándolos para que lo hagan, porque de hecho, si no hay un acuerdo sólido que se pueda encontrar a fines de agosto, no tendremos otra opción que retroceder, lo que significa volver a aplicar esos embarges globales, y estamos listos para hacerlo.

Margaret Brennan: Ministro Barrot, muchas gracias por su tiempo esta mañana.