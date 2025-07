El director de OMB, Russell Vought, dice “Ni siquiera sé qué dice ese capítulo” sobre el Proyecto 2025 y la Fed

Oficial de presupuesto de la Casa Blanca Russell Vought, uno de los autores de Proyecto 2025indicó el domingo que se enfoca en el presidente Trump en Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell se debe a que el presidente quiere tasas de interés más bajas, no porque sea uno de los objetivos mencionados de una revisión en el plan conservador.

“Ni siquiera sé qué dice ese capítulo”, Vought, el Director de Presupuesto y Gestión,, dijo en “Enfrente de la nación con Margaret Brennan“Al hablar sobre el Proyecto 2025 y la Reserva Federal”. Todo lo que sé, en términos del Presidente, el Presidente se ha ejecutado en una agenda. Ha sido muy claro al respecto “.

Supervisado por el grupo de expertos conservador, The Heritage Foundation, Proyecto 2025 fue una iniciativa masiva y múltiple sobre cómo un presidente republicano puede introducir una política radical de derecha. Trump insistió en la campaña que no tenía “nada que hacer” con el Proyecto 2025, y un Análisis de noticias 2024 CBS descubrió que al menos 270 de las casi 700 propuestas de políticas coincidían con las propuestas de campaña o su agenda de primer período. Desde que asumió el cargo, muchas de sus políticas han igualado las establecidas en el Proyecto 2025.

Proyecto 2025 presenta Una revisión de la Fed, que dice “la disfunción monetaria está relacionada en parte con la imposibilidad de ajustar la oferta monetaria en tiempo real, así como con el peligro moral inherente a un sistema político que ha demostrado una historia de rescatar a las empresas privadas cuando se involucran en un exceso de especulación”.

“Para proteger la independencia de la Reserva Federal y mejorar los resultados de la política monetaria, el Congreso debería limitar su mandato al único objetivo de dinero estable”. El proyecto 2025 dice. Vought no figura como uno de los autores de ese capítulo, pero fue uno de los impulsores intelectuales clave del proyecto general y sus recomendaciones.

En las últimas semanas, El Sr. Trump ha criticado bruscamente a Powell y ha indicado Quiere disparar a Powellpero Trump también ha dicho que no creía que fuera necesario. El presidente de la Fed solo puede ser despedido “por causa”, y Trump se ha concentrado en un extenso proyecto de renovación a dos de los edificios de la Reserva Federal bajo la vigilancia de Powell. Vought envió una carta el 10 de julio a Powell alegando que el proyecto de renovación de la oficina “ostentoso” puede estar “violando la ley”.

Trump visitó a la Fed el jueves, donde él y Powell se enfrentaron por el costo de esos cambios. Ley federal le da a la Fed el poder tomar decisiones sobre la adquisición y remodelación de edificios en Washington para servir como espacios de oficina. El La alimentación se autofinanciapor lo que los dólares de los contribuyentes no son asignados por sus costos.

El término de Powell ha terminado en 2026, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le dijo a CBS News la semana pasada que él espera un “camino rocoso” por delante para Powell.

El Sr. Trump quiere que Powell disminuya las tasas de interés, pero Powell ha dicho que la Fed quiere ver cómo la economía responde al Sr. Las tarifas radicales de Trumpque Powell dice que podría aumentar la inflación. Además, la decisión de aumentar o reducir las tasas de interés no es la sola de Powell: ocho veces al año, el Comité Federal de Mercado Abierto, que tiene 12 miembros, vota sobre la política monetaria.

A pesar de la presión de la administración Trump, se espera que la Fed se mantenga estable en las tasas de interés en su reunión de esta semana.

Vought dijo el domingo que el Sr. Trump ha sido “muy claro que todo lo que está pidiendo de la Fed son tasas de interés más bajas, porque cree que es importante”.

“Cuando miras en todo el mundo y tienes países que reducen las tasas, y sin embargo, no vemos que en este país, dados todos los indicadores económicos positivos que estamos viendo”, dijo Vought. “Y luego tenemos una mala gestión fiscal en la Fed con respecto a esta renovación del edificio de la que estoy seguro de que me preguntará. Esos son los tipos de cosas que queremos ver de la Fed. Esto no es parte de un tema existencial con respecto a la Reserva Federal”.

Joe Walsh contribuyó a este informe.

