Transcripción: Ted Carter, presidente de la Universidad Estatal de Ohio, en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 27 de julio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con Ted Carter, el presidente de la Universidad Estatal de Ohio, que se emitió “enfrentar a la nación con Margaret Brennan” el 27 de julio de 2025.

Margaret Brennan: Vamos ahora a Columbus, Ohio y al presidente de la Universidad Estatal de Ohio, Ted Carter. Presidente Carter, bienvenido a ‘Fac the Nation’.

Presidente de la Universidad Estatal de Ohio Ted Carter: Margaret, es bueno estar contigo este domingo desde Columbus, Ohio.

Margaret Brennan: Quería preguntarle muy directamente sobre estas afirmaciones de la administración Trump de que Ohio State es una de las 60 universidades que consideran que pueden tener prácticas y políticas antisemitas en el campus. Dicen que está siendo investigado para ellos y por no poner fin a las políticas de diversidad, lo que podría ser una violación de la Ley de Derechos Civiles. ¿Cuál es el estado de las sondas? ¿Y cuánta presión estás bajo?

Carter: Para ser bastante franco, no siento mucha presión. Nuestro comprensión es que estamos en esas listas porque habíamos estado previamente en esas listas bajo la administración Biden. Habíamos estado trabajando con la Oficina de Derechos Civiles durante esa administración, y creo que principalmente fue un remanente. Estamos más que felices de hablar con cualquiera de la Oficina de Derechos Civiles. Estamos detrás de nuestras acciones. Sabemos cómo actuamos durante el tiempo de las protestas. Nunca tuvimos un campamento aquí en el estado de Ohio. Tuvimos algunos intentos que no permitimos eso, y esas son nuestras reglas de larga data en el óvalo, que es la pieza central de nuestro campus. Así que estoy seguro de que a medida que esto se desarrolla hacia adelante, vamos a estar bien.

MARGARET BRENNAN: La administración Trump publicó el estado de Ohio en la lista de universidades que sondea, y cuando observa algunos de los problemas que han planteado en otros lugares, observa el resultado de congelar $ 3 mil millones en contratos de Harvard, $ 1 mil millones en Cornell, cientos de millones de dólares de fondos de investigación en universidades como Brown. ¿Le preocupa que sus fondos federales puedan estar en peligro por esto?

Carter: Bueno, como siempre le digo a mi personal y a mi gente, si hacemos las cosas correctas por las razones correctas, todo se desarrollará. Y lo hemos estado haciendo de esa manera desde que he estado aquí desde el 1 de enero de 2024. Nuestros fondos de investigación aquí en Ohio State han crecido saltos y límites en los últimos dos años. En realidad, estamos en el puesto número 11 en el país, por delante de Harvard, por delante de UNC Chapel Hill. Nuestros ingresos el año pasado fueron de $ 1.6 mil millones, 775 millones de los que provienen del gobierno federal, en gran parte en NIH y NSF. Mientras nos sentamos aquí hoy, hemos tenido algunas subvenciones de investigación afectadas, pero en las decenas de millones de dólares, nada como lo estás viendo en nuestros colegas de la Ivy League, y mucho de eso todavía está en litigios. Así que ni siquiera puedo decirte cuál es la cantidad de dólares que podemos perder, pero contra los $ 1.6 mil millones es bastante pequeño, a pesar de que ha tenido algún impacto en algunos de nuestros investigadores. A diferencia de algunos de nuestros homólogos, tenemos un brazo de investigación significativo aquí, 14,000 profesores, estudiantes de post doc, que hacen la investigación aquí. Y es significativo. Va mucho más allá de los números y los dólares. Es lo que está haciendo para la comunidad, lo que está haciendo para extender y salvar y cambiar vidas, y lo que está haciendo en la agricultura, lo que está haciendo para nuestra fuerza policial. Entonces, lo que le diría es que, en este momento de hoy, incluso en comparación con donde estábamos el año pasado, todavía estamos en nuestros ingresos de investigación alrededor del 7% de donde estábamos el año pasado, y estamos, estamos procediendo a pedir más subvenciones para que podamos ser un mundo libre de cáncer aquí en nuestra vida.

Margaret Brennan: Bueno, todos esperamos ese futuro, señor, pero suena por no preocuparse. Pero leí eso antes cuando tenías el equipo de fútbol de Buckeyes en la Casa Blanca a principios de año, y eso estaba bien cubierto, el Wall Street Journal dijo que le dijeron al presidente Trump y al vicepresidente Vance que cita, el estado de Ohio no es el enemigo. ¿Por qué sentiste que tenías que decir eso? ¿Qué quisiste decir?

Carter: Bueno, eso podría haberse sacado un poco fuera de contexto. Dije que en broma, un poco para el vicepresidente, cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, y tuvimos una larga conversación. Fue una conversación muy productiva. No entraré en todos los detalles, pero el punto es que saben que Ohio State está haciendo las cosas correctas por las razones correctas. He dicho públicamente que creo que el futuro de la educación superior va a pasar por las grandes instituciones emblemáticas de subvenciones de tierras públicas como la Universidad Estatal de Ohio, miro lo que estamos haciendo hoy, y sí, como muchas otras universidades, hay mucha preocupación sobre el futuro, lo que sale del gobierno federal, incluso lo que sale de nuestro gobierno estatal aquí en Ohio. Pero en este momento, siento que todavía podemos jugar a la defensa, aún comprender cómo ajustarse, asegurarnos de que estamos metiendo nuestro bate en el balón, por así decirlo, para jugar a la defensa y proteger el plato, pero también estamos viendo cómo podemos jugar la ofensiva. Este es un momento en que instituciones como Ohio State, estamos muy seguros financieramente. En realidad estamos buscando invertir en nosotros mismos. Solo reflexiono sobre la ceremonia de graduación que acabamos de tener en mayo pasado. Producimos alrededor de 18,000 en graduados al año. Pero en esa ceremonia, graduamos 12.400, todos ellos, por cierto, obtuvieron su diploma ese día que ganaron. Y el 90% de esos estudiantes, el 90% ya tenía un trabajo o iban a otro esfuerzo académico más alto. Y el 70% de esos estudiantes de pregrado se quedan en el estado de Ohio. El 66% del doctorado y los maestros se quedan en el estado de Ohio. Este es un maravilloso programa de desarrollo de la fuerza laboral. Eso es lo que está aumentando la confianza de los ohioanos y el público estadounidense en la educación superior, y eso está comenzando a cambiar.

Margaret Brennan: El vicepresidente Vance estuvo en este programa varias veces, y uno de ellos cuando todavía era senador. Le hablé sobre sus puntos de vista sobre la educación superior. Es un alumno del estado de Ohio, estudiante universitario, y dijo que cree que las universidades no estaban hablando de las tuyas, pero dijo que las universidades están “controladas por las bases de izquierda”, y están en la dirección equivocada. ¿Crees que tiene un punto?

Carter: Creo que la educación superior ha comenzado a construir esa reputación. E incluso puedes ver eso en las encuestas de Gallup-Lumina. Sabes, yo era el superintendente de la Academia Naval de 2014 a 2019, y esa encuesta de Gallup en 2015 dijo que casi el 60% de los estadounidenses tenían una gran confianza en la educación postsecundaria. Ahora adelante y solo mueva esa aguja nueve años hacia adelante y, sin embargo, dos de cada tres estadounidenses dijeron que no tenían confianza en la educación superior. Esa es una marca realmente mala. Los estadounidenses decían que la educación superior cuesta demasiado. Decían que el retorno de la inversión era difícil de probar. Incluso estaban diciendo que algunas de las investigaciones que se realizan pueden no afectarlos a ellos ni a sus familias. Y sí, hubo esta conversación sobre el posible adoctrinamiento de los estudiantes, o que las instituciones se inclinaban muy liberales. Sabes, nosotros, como administradores de la educación superior, tal vez deberíamos escuchar al público estadounidense y decir, tal vez no siempre lo hemos hecho bien. Así que estoy aquí para decir, aquí en la Universidad Estatal de Ohio, hemos prestado atención a eso. Estamos haciendo esfuerzos para hacer de la asequibilidad un tema clave para los estudiantes. Mencioné que la clase de graduación, el 57% de esos estudiantes universitarios se fueron con deuda cero. Deuda cero. Y el otro 43% que se fue con deuda era inferior a $ 24,000. Y mientras miramos a través de nuestras prácticas de contratación, tengo 8.500 profesores. Es el mejor grupo de facultad con el que he trabajado en mis 12 años de liderar en Higher y eso es bastante decir. Te diré que mientras contratamos el futuro, estamos buscando en todo el espectro político a quién contratamos.

Margaret Brennan: En ese punto, hablaste sobre lo que sucedió a nivel estatal. La legislatura estatal controlada republicana aprobó una ley que elimina los programas de diversidad, hace varias cosas. Pero también requiere que los profesores publiquen el programa de estudios de su curso en línea y su información de contacto. ¿Crees que esto está destinado a intimidar? ¿Estás preocupado? ¿Está su facultad preocupado por el enfoque en lo que están haciendo?

Carter: Sí, he hablado con nuestra facultad a través del Senado de nuestra facultad y nuestro liderazgo. Hay algunas preocupaciones, por supuesto, porque no hemos hecho eso antes. Tenemos algo de tiempo antes de implementar eso. Hemos puesto todas las piezas del Proyecto de Ley 1 del Senado, que es el proyecto de ley de la Asamblea General aquí en el estado de Ohio, en la fase de implementación. Todavía estamos trabajando a través de algunos de los detalles, pero permítanme contarles los principios de la libertad académica, lo que se enseña en el aula, el movimiento hacia la búsqueda académica, la investigación que hacemos aquí en el estado de Ohio, esas son cosas que todavía nos apasionan, y sé que vamos a continuar ese trabajo y, sin embargo, seguiremos la ley. Todavía seguiremos algunas de las políticas federales que están saliendo. Estamos listos y preparados para hacer todo eso.

Margaret Brennan: Hasta ese momento, vio lo que hizo la Universidad de Columbia esta semana al pagar la multa de $ 200 millones para resolver su disputa con la administración Trump, también acordaron un monitor externo para asegurar que la escuela cumpla con el sellado de programas de diversidad. ¿Este precedente te molesta? Quiero decir, ¿llevarías un trato así?

Carter: Bueno, no puedo hablar con esas instituciones porque no las estoy liderando. Sé que tanto el presidente Shipman como algunos de los otros presidentes de la Ivy League son colegas, y tienen que hacerlo, creo que lo que yo llamaría estaría en modo de supervivencia. Francamente, no estamos pasando por nada de eso aquí en el estado de Ohio, y tampoco creo que lo haremos. Quiero decir, obviamente tenemos una nueva ley estatal. Somos una institución pública, lo que significa que vamos a ser transparentes y sacar todo lo que hacemos para que el estado de Ohio, la gente y todo el país puedan verlo.

Margaret Brennan: Veremos para ver qué pasa. Buena suerte, señor. Volveremos.