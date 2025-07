En descanso con Israel, Trump dice que los niños en Gaza ‘parecen muy hambrientos’

Reportero: “Señor presidente, el primer ministro Netanyahu dijo que no hay hambre en Gaza. ¿Está de acuerdo con esa evaluación?” “No lo sé. Quiero decir, según la televisión, diría que no particularmente porque esos niños parecen muy hambrientos. Pero estamos dando mucho dinero y mucha comida, y otras naciones ahora están dando un paso adelante. Sé que esta nación está, aquí mismo”. “Es una crisis humanitaria. Es una catástrofe absoluta. Y nadie quiere ver eso, y creo que las personas en Gran Bretaña se rebelan al ver lo que están viendo en sus pantallas. Así que tenemos que llegar a ese alto el fuego”. “Es una situación terrible. Todo el asunto es terrible. Ha sido malo durante muchos años. Pero es genial escuchar que te sientas de la misma manera que lo hago. Tenemos que ayudar de manera humanitaria antes de hacer cualquier cosa que tengamos para que los niños alimenten”. “Pensamos que nos habíamos establecido en numerosas ocasiones, y luego el presidente Putin sale y comienza a lanzar cohetes a alguna ciudad, como Kiev, y mata a muchas personas en un hogar de ancianos o lo que sea. Tienes cuerpos que se encuentran en toda la calle. Y digo, esa no es la forma de hacerlo”.