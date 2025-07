El Senado confirma el ex abogado de Trump, Emil Bove, como juez de la corte de apelaciones de los Estados Unidos

Washington – El Senado aprobó el martes la nominación de Emil Bove, ex abogado defensor del presidente Trump, para servir en un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos, confirmando al nominado controvertido a una cita de por vida en el banco federal.

La Cámara Superior votó 50-49 a la nominación de Green-Light Bove al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos con sede en Filadelfia para el 3er Circuito, que supervisa los casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania. Los sens. Sens. Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska se unieron a todos los demócratas para votar no.

“Tiene una fuerte experiencia legal y ha servido honorablemente a su país. Creo que será diligente, capaz y un jurista justo”, dijo el senador Chuck Grassley, un republicano de Iowa que preside el Comité Judicial del Senado, de Bove en el piso del Senado antes de la votación.

Bove surgió como la selección judicial más controvertida de Trump hasta ahora, y los ex jueces, fiscales y otros empleados del Departamento de Justicia habían instó a los senadores a rechazar su nominación. Un denunciante del Departamento de Justicia alegó que Bove había sugerido que los abogados del gobierno deberían ignorar las órdenes judiciales, lo que provocó que los demócratas impulsen sin éxito para que el Comité Judicial del Senado retrase una votación sobre su nominación. Cuando el panel votó a principios de este mes para Avanza su nominacióntodos los demócratas del panel salieron de la reunión en protesta.

Desde entonces, dos denunciantes más han entregado información sobre Bove al perro guardián interno o los legisladores del Departamento de Justicia, según la organización, la ayuda de denuncia de denuncia, que representa a una de las personas, y el Washington Post, que reportado Sobre la evidencia dada al senador Cory Booker, un demócrata de Nueva Jersey que se encuentra en el comité judicial.

Booker y senador Adam Schiff, un demócrata de California, preguntó El inspector general interino del Departamento de Justicia el lunes si ha lanzado alguna investigación relacionada con Bove y dijo que las acusaciones de mala conducta son “preocupantes”.

Bove fue uno de los abogados que representó al presidente en sus casos penales y se unió al Departamento de Justicia como principal adjunto general asociado cuando Trump regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. Bove también se desempeñó brevemente como fiscal general adjunto interino en las primeras semanas de la segunda administración de Trump hasta que el Senado confirmó a Todd Blanche, también ex abogado defensor del Presidente, al puesto número 2.

Pero los ex fiscales del Departamento de Justicia acusaron a Bove de Ejecutando disparos masivos En el Departamento de Empleados a los que se les “percibió no mostrar lealtad suficiente” al Sr. Trump, incluidos los funcionarios que trabajaron en las investigaciones del ex abogado especial Jack Smith al presidente, que arrojó dos enjuiciamientos que desde entonces se han retirado.

Bove también estaba en el centro de una controversia que involucró la decisión del Departamento de Justicia de abandonar su enjuiciamiento del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a cambio de cooperación con la aplicación de la inmigración. Varios fiscales que trabajaron en el caso de Adams renunció después de que Bove los dirigió Para desestimar los cargos contra el alcalde y dijo que la medida parecía ser un quid pro quo.

Pero Bove cepilló las acusaciones, contarle a los senadores en un cuestionario al Comité Judicial de que la decisión de abandonar la acusación de cinco cargos contra Adams estaba dentro del alcance de la discreción fiscal. También dijo que las propias presentaciones de Adams a la corte refutan las acusaciones de un “quid pro quo inadecuado”.

Bove también enfrentó acusaciones de conducta poco ética De un abogado del Departamento de Justicia despedido, quien presentó un informe de denunciantes ante los legisladores el mes pasado. El abogado, Erez Reuveni, afirmó que Bove sugirió que la administración debería ignorar las órdenes judiciales sobre los esfuerzos de la administración para eliminar a los migrantes bajo la Ley de Enemigos Alien en tiempo de guerra.

Reuveni alegó que durante una reunión de marzo con altos funcionarios del departamento sobre los vuelos de remoción, Bove sugirió que el departamento debería considerar decirles a los tribunales que “joderan” si un juez bloqueaba las deportaciones bajo la ley de 1798.

Correos electrónicos y mensajes de texto que reuveni proporcionado a los senadores Incluya intercambios con un colega del Departamento de Justicia en el que parecen referirse a la supuesta directiva de Bove con respecto a las órdenes judiciales.

Un segundo denunciante del Departamento de Justicia documentos enviados al perro guardián interno del departamento que respalda las afirmaciones de Reuveni, según la organización Ayuda de denunciantes, que representa al abogado.

Reuveni trabajó en el Departamento de Justicia durante casi 15 años y había sido ascendido a subdirector interino de su Oficina de Litigios de Inmigración en marzo. Pero él era despedido en abril Después de decirle a un juez federal que Kilmar Abrego García, un hombre salvadoreño que fue deportado a su país de origen en marzo, no debería haber sido retirado. Un funcionario de inmigración con la administración Trump había reconocido en una presentación de la corte de marzo Que la eliminación de Abrego García fue un “error administrativo” y una “supervisión”.

Los demócratas en el Comité Judicial del Senado intentaron impulsar el panel para retrasar la votación para avanzar en la nominación de Bove y permitir que Reuveni testifique, pero Grassley rechazó la medida.

El Departamento de Justicia y la Casa Blanca defendieron a Bove y afirmó que Reuveni era un “ex empleado descontento”. Grassley criticó a los demócratas por su manejo de la nominación de Bove y dijo que han tratado de obstruir a casi todos los nominados del Sr. Trump.

“La retórica viciosa, las acusaciones injustas y el abuso dirigidos al Sr. Bove por algunos en este comité, ha cruzado la línea”, dijo.

Blanca escribió en un artículo de opinión para Fox News que Bove es “el abogado más capaz y de principios que he conocido”, y dijo que su “perspicacia legal es extraordinaria y su claridad moral está por encima del reproche”.

