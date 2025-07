El Senado de los Estados Unidos votó el martes junto a las líneas del partido, de 51 a 47 años, para confirmar a Susan Monarez como la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Presidente Trump la nominó Para el papel en marzo, elogiándola como “una madre increíble y un servidor público dedicado” que “comprende la importancia de proteger a nuestros hijos, nuestras comunidades y nuestro futuro”.

Directora de los CDC Susan Monarez Centros para el control y la prevención de enfermedades



Monarez ha estado sirviendo como el cabeza de actuación de los CDC desde enero, y anteriormente trabajó como jefe de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud. Fue vista como una elección algo sorprendente para el papel de los CDC porque a diferencia de la mayoría reciente Directores de CDC, tiene un Ph.D. pero no es un médico.

Los CDC dicho Monarez “trae décadas de experiencia distinguida en innovación en la salud, preparación para desastres, salud global y bioseguridad” a la agencia, y ayudará a avanzar en la “misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

En su audiencia de confirmación antes del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (Ayuda) del Senado el 9 de julioMonarez obtuvo elogios del presidente republicano, el senador Bill Cassidy, quien es médico, por su compromiso de reconstruir la confianza pública a raíz de la pandemia Covid-19. Los demócratas en el comité la asolaron sobre el impacto de los recortes en fondos federales para programas de salud e investigación médica, y expresaron su preocupación por el papel de los CDC bajo el Secretario de Salud y Servicios Humanos. Robert F. Kennedy Jr.

Los miembros del comité cuestionaron a Monarez sobre una variedad de temas de salud. Estos son algunos de esos aspectos más destacados.

Monarez en vacunas

Monarez enfrentó una serie de preguntas sobre recomendaciones de vacuna. Kennedy ha sido un mucho tiempo crítico de vacunas quien ha empujado un teoría desacreditada Vinculando los disparos de la infancia de rutina con el autismo, pero durante su audición, Monarrez refutó esa opinión y declaró que “no ha visto un vínculo causal entre las vacunas y el autismo”.

En medio de un crecimiento brote de sarampión Este año, Kennedy tiene reconoció la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sin dejar de decir que apoya la elección individual. En una entrevista de marzo con CBS News, Kennedy alentó públicamente a las personas a Obtenga la vacuna contra el sarampión.

“Si estoy confirmado como director de los CDC, espero apoyar al Secretario con ciencia y evidencia, y asegurarme de darle la mejor información posible”, dijo Monarez en su audiencia de confirmación. “El sarampión es una importante amenaza para la salud y tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para prevenirlo y mitigarla”.

También se le preguntó a Monarez sobre la continua disponibilidad y asequibilidad de las vacunas si el panel asesor de vacunas de los CDC, compuesto por nuevos RFK Jr.realiza cambios en las recomendaciones.

“Las vacunas salvan absolutamente vidas, y si estoy confirmado como director de los CDC, me comprometo a asegurarme de que continuemos priorizando la disponibilidad de vacunas”, dijo.

Monarez sobre fluoruro

Fluorurootro tema que Kennedy ha destacado, también fue un tema de discusión durante la audiencia de Monarez. Este año, dos estados, Utah y Floridase convirtió en el primero en prohibir el uso de fluoruro en el agua potable, donde se ha agregado durante décadas para ayudar a prevenir la caries dental.

“El fluoruro es un componente importante para la salud oral, y hay varios aspectos del uso de fluoruro para mejorar la salud oral; una aplicación directa puede ser muy valiosa”, dijo Monarez.

La senadora demócrata Angela Alsobrooks de Maryland le preguntó específicamente a Monarez si el agua en Potomac, Maryland, que tiene fluoración, es segura para las familias.

Monarez respondió: “Creo que el agua en Potomac, Maryland está a salvo”.

Monarez en RFK Jr. y el brote de sarampión

El sarampión surgió repetidamente cuando los senadores interrogaron a Monarez sobre cómo interactuaría con Kennedy en su papel en los CDC.

“El director de los CDC no puede desempeñar este papel crítico a menos que sean políticamente independientes. Lo que significa que debe estar dispuesto a estar en desacuerdo con los líderes políticos basados en evidencia científica”, dijo la senadora demócrata Maggie Hassan de New Hampshire. “Entonces, ¿hay algo de lo que no esté de acuerdo con el Secretario Kennedy?”

“Si estoy confirmado como director de los CDC, espero tener discusiones técnicas con el Secretario. Él ha dicho que valora y prioriza el pensamiento independiente y el uso de la ciencia para impulsar la toma de decisiones”, respondió Monarez. “Soy un pensador independiente, y soy científico, y agradeceré la oportunidad de compartir mis opiniones basadas en la ciencia y la evidencia con él, ya que toma algunas de estas decisiones muy difíciles”.

Después de que Monarez evitó una pregunta de Hassan sobre si no está de acuerdo con algo que Kennedy haya hecho, el senador se volvió más específico, preguntando sobre la afirmación de Kennedy de que es “muy difícil para el sarampión matar a una persona sana”. Este año brote de sarampióncentrado en el oeste de Texas, asesinado Dos niños quienes dijeron los médicos no tenían afecciones de salud previas.

Monarez respondió que el sarampión es una “importante amenaza para la salud pública” que puede ser letal.

Alexander Tin contribuyó a este informe.

