Booker acusa a los demócratas de ser “cómplices” en la agenda de Trump en el intercambio acalorado con los colegas del Senado

Washington – El senador demócrata Cory Booker de Nueva Jersey se enfrentó el martes a otros demócratas por un paquete policial bipartidista, acusándolos de ser “cómplices” en la agenda del presidente Trump en un raro momento de desacuerdo intrapartía que se desarrolló en el piso del Senado.

El intercambio acalorado surgió después de que Booker se opuso a una moción de la senadora Catherine Cortez Masto, un demócrata de Nevada, para aprobar rápidamente un paquete de proyectos de ley relacionados con la aplicación de la ley. Booker dijo que quería hacer un cambio en el bloque de medidas para garantizar que los recursos se distribuyan por igual entre las agencias de aplicación de la ley en respuesta al Departamento de Justicia. cambios otorgar programas y cancelación de premios.

“Estamos en un momento en el que nuestro presidente está eviscerando la constitución de los Estados Unidos de América, y estamos dispuestos a acompañar eso hoy”, dijo. “No, no. No bajo mi vigilancia. Estoy en contra de esto. Es una violación de nuestra Constitución para el Presidente de los Estados Unidos ignorar la voluntad del Congreso y decidir qué estados son elegibles para las subvenciones y cuáles no”.

Booker acusó a Cortez Masto y a la senadora Amy Klobuchar, una demócrata de Minnesota que respalda el paquete legislativo, de darle una conferencia.

“De lo que estoy cansado es cuando el Presidente de los Estados Unidos viola la Constitución, basura nuestras normas y tradiciones y ¿qué hace el Partido Demócrata? ¿Permitíle?

Booker dijo que el Partido Demócrata “necesita una llamada de atención”.

“Es hora de que los demócratas tengan una columna vertebral. Es hora de que peleemos. Es hora de que dibujemos líneas”, dijo, cuando su voz comenzó a aumentar. “No cuestiones mi integridad. No cuestiones mis motivos”.

Booker dijo en sus comentarios del piso del Senado que el Departamento de Justicia ha estado armando las subvenciones de seguridad pública para castigar las jurisdicciones estatales y locales que se oponen a la agenda de segundo período de Trump, y está reteniendo fondos de las agencias de la ley en todo el país cuando fueron aprobados por el Congreso con respaldo bipartisano.

“Es vergonzoso, es injusto, es injusto y es peligrosamente imprudente para los oficiales cuyo bienestar están poniendo en peligro”, dijo Booker. “Los fondos federales no deben usarse para ganancias políticas partidistas”.

El demócrata de Nueva Jersey criticó a sus colegas y los acusó de bendecir efectivamente la decisión del Sr. Trump de rescindir los fondos de subvenciones al aprobar el paquete legislativo.

“Para nosotros, como cuerpo, avanzar en este momento es ser cómplice de lo que Donald Trump está haciendo”, dijo Booker. “Digo que no. Digo que estamos de pie. Digo que peleamos. Digo que rechazamos esto, y que de manera bipartidista, exigimos el final de este tipo de constitucionalmente injusta por esconder los recursos que aprobamos”.

Booker había presentado una enmienda al bloque de proyectos de ley que, según él, evitaría que la politización y garantizar que los recursos se propagen de manera uniforme entre las agencias de aplicación de la ley, independientemente del estado en el que se encuentren.

El senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, habla con los miembros de los medios de comunicación mientras llega a votar en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., El jueves 17 de julio de 2025. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg a través de Getty Images



“Este para mí es el problema con los demócratas en Estados Unidos en este momento, es que estamos dispuestos a ser cómplices de Donald Trump, dejar que esto pase cuando tengamos toda la influencia en este momento, por decir,” si te apasiona la policía como nosotros, luego aprobar los proyectos de ley de este cuerpo que ayudarán a los oficiales de policía en Washington, que ayudarán a los oficiales de policía en Illinois, eso ayudará a los oficiales de policía en New Jersey, ‘”, dicen. “No seas cómplice del presidente de los Estados Unidos”.

En respuesta, Cortez Masto dijo que las medidas habían sido aprobadas por el Comité Judicial del Senado con apoyo bipartidista, incluso por Booker. Ella lo criticó por no presentar su enmienda propuesta cuando los proyectos de ley estaban ante el panel y dijo que su cambio sugerido no se aplica a su legislación.

“Esto es ridículo”, dijo, y agregó que Booker debería haber planteado sus preocupaciones hace semanas. “¿Es este el lugar correcto para luchar por lo que busca?”

Klobuchar, en sus propios comentarios en el piso del Senado, también defendió el paquete y sugirió que Booker había perdido la reunión del comité cuando estaban marcados. Booker es miembro del Comité Judicial.

“No puedo evitarlo si alguien no podría cambiar su horario para estar allí”, dijo.

Klobuchar dijo que Booker ha tenido problemas con su proyecto de ley policial que es anterior al regreso del Sr. Trump a la Casa Blanca, y agregó: “Una de las cosas que no entiendo aquí es que tenemos comités por una razón, y tenemos audiencias por una razón. Y no se puede hacer una cosa en la Semana de la Policía y no aparecer y no objetar y dejar que estos proyectos de ley pasen, y luego decir otra semana después del piso”.

El tenso de ida y vuelta se produjo cuando los demócratas han luchado por unirse en torno a una estrategia para rechazar la agenda de segundo período de Trump. Los republicanos controlan tanto la Cámara como el Senado, dejando a los demócratas con medios limitados para descarrilar sus prioridades legislativas si no están de acuerdo con ellos.

