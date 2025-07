Kamala Harris dice que no se postulará para el gobernador de California

Washington – La ex vicepresidenta Kamala Harris no se postulará para el gobernador de California el próximo año, anunció el miércoles por la tarde en un comunicado.

“En los últimos meses, he pensado seriamente en pedirle a la gente de California el privilegio que sirva como su gobernador”, dijo el nativo de Oakland de 60 años y el nominado presidencial demócrata de 2024. “Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernador en esta elección”.

“Por ahora, mi liderazgo y el servicio público no estarán en el cargo elegido”, agregó.

La disminución de una oferta de gobernador le da a Harris una ventana para que se postule para presidente en 2028. Desde Harris ‘ fracaso en su truncada carrera presidencial de 2024, que siguió a la decisión del entonces presidente Joe Biden de gota Su oferta de reelección, el Partido Demócrata se ha preguntado cuál será el próximo movimiento político de Harris. En mayo, las fuentes familiarizadas con el pensamiento de Harris dijeron que estaba sopesando una campaña para ser la directora ejecutiva de California, una tercera carrera para la Casa Blanca o no buscar un cargo electo.

Harris y su esposo, Doug Emhoff, están de vuelta en California. Emhoff regresó a la práctica de derecho privado y enseña en la Universidad del Sur de California.

A continuación se muestra la declaración completa de Harris:

“En los últimos seis meses, he pasado tiempo reflexionando sobre este momento en la historia de nuestra nación, y la mejor manera de continuar luchando por el pueblo estadounidense y avanzando los valores e ideales que aprecio. Soy un servidor público devoto, y desde los primeros días de mi carrera, he creído que la mejor manera en que podría marcar la diferencia en la vida de las personas y luchar por un futuro mejor fue mejorar el sistema desde adentro. Y ha sido un honor profundo hacer ese trabajo y servir a la gente de California y nuestra nación, como fiscal, fiscal general, senador de los Estados Unidos y vicepresidente. En los últimos meses, he pensado seriamente en pedirle a la gente de California el privilegio que sirva como su gobernador. Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernador en esta elección. Tengo una admiración y respeto extraordinarios por aquellos que dedican sus vidas al servicio público: servicio a sus comunidades y a nuestra nación. Al mismo tiempo, debemos reconocer que nuestra política, nuestro gobierno y nuestras instituciones han fallado con demasiada frecuencia al pueblo estadounidense, culminando en este momento de crisis. A medida que miramos hacia el futuro, debemos estar dispuestos a buscar el cambio a través de nuevos métodos y pensamientos frescos, comprometidos con nuestros mismos valores y principios, pero no obligados por el mismo libro de jugadas. Por ahora, mi liderazgo y mi servicio público no estarán en el cargo elegido. Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudando a elegir demócratas en todo el país que lucharán sin miedo y comparten más detalles en los próximos meses sobre mis propios planes. En los Estados Unidos de América, el poder debe mentir con la gente. Y nosotros, la gente debemos usar nuestro poder para luchar por la libertad, la oportunidad, la equidad y la dignidad de todos. Permaneceré en esa pelea “.

