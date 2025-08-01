Trump despide al comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales después de decepcionar números de trabajo

El presidente Trump ordenó a su administración que despidiera al Comisionado de Estadísticas Laborales, Erika McEdarfer, después del Informe de empleos de julio mostró una fuerte desaceleración en la contratación y una fuerte revisión a la baja a los números de contratación de mayo y de junio.

“¿Nadie puede estar tan equivocado? Necesitamos números de trabajo precisos. He ordenado a mi equipo que dispare a este designado político Biden, inmediatamente”, Sr. Trump escribió en las redes sociales.

Agregó: “Ella será reemplazada por alguien mucho más competente y calificado. Los números importantes como este deben ser justos y precisos, no pueden ser manipulados con fines políticos”.

El Presidente describió el último informe, que mostró a los empleadores en julio agregó un 73,000 empleos más débil de lo esperado, como “un shock”, y agregó que la revisión a la baja de 258,000 empleos menos creados en mayo y junio fue un “gran error”.

Mcentarfer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Erika mcentarfer Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos



Aunque Trump afirmó, sin evidencia, que la última revisión del informe de empleo para mayo y junio socava la precisión de los datos, la Oficina de Estadísticas Laborales con frecuencia revisa sus números de trabajo anteriores para reflejar nueva información, mientras que los números de los últimos meses a menudo se revisan hacia arriba y hacia abajo. La revisión anterior se realizó en el informe de empleos de junio, cuando el BLS revisó a abril y los números de mayo superiores.

El despido de McTararfer provocó críticas de economistas y expertos en políticas, quienes dijeron que la medida amenaza la integridad de los datos económicos de una agencia federal de confianza

El Sr. Trump “está despidiendo al Mensajero porque no parece gustarle los números de empleo que reflejan lo mal que ha dañado la economía”, dijo Lily Roberts, directora gerente de crecimiento inclusivo en el Centro para el Progreso Americano, un grupo de expertos de Washington, DC, en un comunicado.

Ella agregó: “Los datos que quiere ocultar es producido por economistas no partidistas que han estado haciendo este trabajo durante décadas. Politando la colección de datos de nuestro país sobre lo que está sucediendo en la economía podría sacudir los mercados que dependen de información imparcial, y será más difícil crear una economía que se asegure de que todos tengan un buen trabajo”.

Heather Long, economista jefe de la Marina Federal Credit Union, dijo en una publicación en las redes sociales que el desestimación de MCEdarfer por parte de Trump es “básicamente sin precedentes y planteará preocupaciones sobre la integridad de los datos de los Estados Unidos en el futuro”, señalando que BLS también emite datos estrechamente datos sobre inflación, salarios y productividad de los trabajadores.

Algunos legisladores republicanos también expresaron su preocupación por el despido.

“Las estadísticas son lo que son”, dijo a CBS News la senadora republicana Cynthia Lummis de Wyoming. “No es culpa del estadístico si los números son precisos y que no son lo que el presidente esperaba”.

En publicación en las redes socialesSecretaria de Trabajo, Lori Chávez-Deremer, dijo que apoyó el despido y agregó que el vicepresidente William Witrowski servirá como comisionado interino. “Una serie reciente de revisiones importantes ha salido a la luz y planteó preocupaciones sobre las decisiones tomadas por el comisionado laboral designado por Biden”, escribió.

Mcentarfer fue nombrado el 16º Comisionado de Estadísticas Laborales en enero de 2024, después de que fue nominada por el presidente Biden en 2023 y confirmada a principios de 2024 por el Senado. Un economista laborista, Mcentarfer había pasado más de 20 años en puestos con el gobierno federal, incluida la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Tesoro, de acuerdo a a su biografía.

Estancamiento del mercado laboral

El despido de Mcentarfer de la Sr. Trump se produjo después del Informe de empleos de julio Señaló que el mercado laboral se ha estancado con los empleadores que esperan la contratación en parte debido a la incertidumbre de las políticas comerciales de la administración.

Los datos de julio parecen respaldar la evidencia anecdótica de la Reserva Federal “Libro beige” más reciente Lo que compila comentarios de las empresas locales, que muchas compañías estaban retrasando la contratación “hasta que la incertidumbre disminuyó”.

“Basado en lo que estaba escuchando de muchos empleadores, seguía esperando ver un informe de trabajo estancado en algún momento, eso es lo que obtuvimos hoy”, dijo a CBS MoneyWatch, directora de investigación económica de Defin Give North America y ex funcionario del Banco de la Reserva Federal de Richmond.

