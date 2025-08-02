El Partido Republicano de la Cámara de Representantes ofrece posponer la deposición de Ghislaine Maxwell mientras la Corte Suprema sopesan su apelación

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara dijo el viernes que está dispuesto a posponer la declaración del delincuente sexual condenado Ghislaine Maxwell hasta que la Corte Suprema revisa la apelación que presentó en su caso penal. Maxwell, un viejo amigo y asociado de Jeffrey Epstein, fue convicto En 2021 sobre cinco cargos federales relacionados con el tráfico sexual.

El comité, presidido por el representante republicano James Comer de Kentucky, citando a Maxwell la semana pasadaordenándole que se sentara para una deposición el 11 de agosto. La medida se produjo cuando la administración Trump enfrenta un escrutinio bipartidista sobre su manejo del caso de Epstein, y los legisladores pidieron al gobierno que publique registros en Maxwell y Epstein.

En una carta a Maxwell obtenida por CBS News, Comer dijo que el comité está “dispuesto a retrasar” la fecha de deposición del 11 de agosto, mientras que la Corte Suprema soporta su caso.

Maxwell – ¿Quién está sirviendo a un 20 años sentencia de prisión – es Desafiando su convicciónargumentando que debería haber sido cubierta por un acuerdo de no prosecución que los fiscales federales en Florida ofrecieron a Epstein y a cualquier conspirador hace casi dos décadas. La Corte Suprema indicó esta semana que considerará si escuchar el caso de Maxwell en septiembre, y Comer dijo que su deposición puede tener lugar después de que el tribunal decida si tomar el caso.

Comer también dijo que el comité “participará en negociaciones de buena fe” en torno a la deposición, pero no está dispuesto a otorgarle inmunidad al Congreso “y no le enviará sus preguntas por adelantado, rechazando dos solicitudes del abogado de Maxwell.

Su abogado, David Oscar Markus, le dijo al comité a principios de esta semana Ella declarará al quinto en su deposición a menos que haya otorgado inmunidad o el presidente Trump la perdona, argumentando que cualquier testimonio del Congreso podría poner en peligro su apelación ante la Corte Suprema.

El panel de supervisión dijo en un comunicado esta semana que no consideraría darle inmunidad a Maxwell.

La semana pasada, Maxwell se sentó para un separado de dos días entrevista con el fiscal general adjunto Todd Blanche. Markus dijo que a su cliente se le “preguntó tal vez unas 100 personas diferentes” y “respondieron preguntas sobre todos”.

Y en los últimos días, Maxwell fue transferido Desde una prisión de baja seguridad en Florida hasta una instalación de seguridad mínima más pequeña y femenina en Texas, CBS News aprendió el viernes. No se dio ninguna razón para el movimiento, que indignó algunos acusadores de Epstein y Maxwell.

La administración Trump ha enfrentado semanas de consecuencias desde que el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un Revisión del caso de Epstein Eso defendió el hallazgo de que el traficante de sexo acusado murió por suicidio en 2019 y no tenía una “lista de clientes” incriminatoria. Los críticos, incluidos algunos leales de Trump, no estaban satisfechos con los hallazgos de la revisión y exigen más información.

La administración respondió el mes pasado por Preguntar a los jueces Para desalentar Transcripciones del gran jurado de los casos penales de Maxwell y Epstein. Un juez de Florida rechazó una solicitud para revelar las transcripciones del caso de Epstein en la década de 2000, y los jueces en Nueva York todavía consideran las solicitudes de liberar materiales de los casos de Epstein y Maxwell 2019 y 2020.

Trump ha alentado a sus seguidores a dejar el asunto, refiriéndose a él como un “engaño”.

Scott MacFarlane contribuyó a este informe.

