CEO de Pfizer que asiste a $ 25 millones de recaudadores de fondos en el club de golf de Trump después de que el presidente exige recortes de precios de drogas, dicen las fuentes

El CEO de Pfizer, Albert Bourla, se encuentra entre los esperados en una recaudación de fondos, el presidente Trump asistirá el viernes en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, dijeron fuentes a CBS News.

La recaudación de fondos del Comité de Acción Súper Política Pro-Trump Maga Inc. tiene como objetivo recaudar alrededor de $ 25 millones, dijo una de las fuentes.

Un día antes del evento, el Sr. Trump envió cartas a compañías farmacéuticas, incluida Pfizer, exigiendo que bajen los precios de los medicamentos estadounidenses para que coincidan más uniformemente lo que otros países pagan.

Las cartas de la Casa Blanca a 17 compañías farmacéuticas, incluidas AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson y Sanofi, pidieron compromisos dentro de los 60 días para vender medicamentos para pacientes de Medicaid y todas las drogas nuevas a las tasas de “nación más favorecidas”. El presidente publicó imágenes de las cartas a la verdad social.

Trump firmó un orden ejecutivo En mayo, diciéndole a los funcionarios federales que redactaran las regulaciones de la “nación más favorecida” a menos que las compañías farmacéuticas avanzaran hacia la reducción de los precios. Las cartas de esta semana, que fueron dirigidas a Bourla y los otros CEO, acusaron a los fabricantes de drogas prometedores “más de lo mismo” desde entonces.

El presidente dijo el viernes que “fue a la guerra con las compañías farmacéuticas y, francamente, otros países” sobre el problema del precio de las drogas.

“Creo que vamos a tener mucho éxito bastante pronto. Tendremos precios de drogas en 500, 600 800 incluso 1,200 por ciento”, dijo Trump en una entrevista con Newsmax el viernes por la tarde.

El alto costo de los medicamentos recetados ha molestado a ambas partes durante décadas. Las propuestas para vincular los precios de los medicamentos para los pacientes estadounidenses a las tasas típicamente más bajas cobradas en otros países desarrollados han flotado durante años, pero la idea tiene enfrentó un retroceso legal.

Mientras tanto, los fabricantes de medicamentos argumentan que los límites de precios podrían desalentar la innovación al hacer que sea más difícil pagar la investigación y el desarrollo de los nuevos medicamentos. La industria también argumenta que los estadounidenses tienden a tener acceso a medicamentos más innovadores que los residentes de países extranjeros con regulaciones de precios más estrictas, y dice que los altos precios de los medicamentos son solo una parte de una tendencia más amplia de un mayor gasto en salud en los Estados Unidos.

Bourla se ha comprometido con el Sr. Trump en el pasado. Pfizer fue uno de los fabricantes de drogas que fue elegido para desarrollar rápidamente las vacunas Covid-19 en la “Operación Velocidad de la Ocvisión” de la Primera Administración Trump. Y dos semanas antes de la segunda inauguración de Trump, Bourla y otros ejecutivos de Pfizer viajaron a Mar-a-Lago para reuniones, el Financial Times ha informado previamente.

CBS News se ha comunicado con Pfizer y la Casa Blanca para hacer comentarios.

