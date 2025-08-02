La Corte Suprema se encuentra en el caso de Louisiana sobre si la redistribución de distritos raciales es inconstitucional

La principal falla de la Corte Suprema cambia los poderes de los jueces federales, la administración de Trump

La Corte Suprema ha aumentado un caso importante para el próximo período sobre si la redistribución de distritos raciales es inconstitucional.

En una orden de programación del viernes por la noche, el Tribunal Superior solicitó a las fiestas que presenten informes sobre si la creación de Louisiana de un segundo asiento de la Menor Minority Viola las enmiendas 14 o 15. La pregunta podría reducir significativamente los esfuerzos para obligar a los estados a crear distritos del Congreso de la mayoría de minorías.

El pedido es parte de un caso desde el período de 2024 con respecto a Mapa del Congreso de Louisiana que los jueces decidieron resistir para reargumento. Los jueces establecieron una fecha límite del 27 de agosto para que los recurrentes presenten los informes sobre la cuestión. Los informes de respuesta vencen el 3 de octubre, el viernes antes del comienzo de la sesión 2025.

En junio, la Corte Suprema ordenó más argumentos sobre el mapa del Congreso de Louisiana que fue aprobado por la legislatura dirigida por el Partido Republicano del estado y creó un segundo distrito de la mayoría-negro.

Un orden Desde el tribunal emitido el último día del mandato de 2024 restauró el caso a su calendario para el reelgrume. El juez Clarence Thomas disintió de la mudanza a ordenar más argumentos y dijo que el tribunal debería haber decidido el caso.

La medida significaba que el mapa del estado con dos distritos de color negro-negro permanecería intacto por ahora.

Las líneas del distrito en el centro de la disputa fueron invalidadas en 2022 por un panel de tres jueces de la corte inferior, que se puso del lado de un grupo de “votantes no africanos” que habían desafiado el mapa de la Cámara de Representantes como un gerrymander racial inconstitucional.

El mapa no fue el primero diseñado por la legislatura liderada por los republicanos del estado a raíz del censo de 2020. En cambio, los esfuerzos de Louisiana para volver a dibujar las líneas del distrito, como lo hacen todos los estados después del censo, han resultado en una batalla legal de años que ha sido ante la Corte Suprema dos veces antes.

El caso demostró los desafíos que enfrentan los legisladores estatales cuando intentan equilibrar el intento de cumplir con la Ley de Derechos de Voto sin depender demasiado de la raza en el dibujo de las líneas políticas, que pueden entrar en contra de la cláusula de igual protección de la Constitución. Es probable que la decisión de la Corte Suprema también tenga implicaciones para el equilibrio de poder en la Cámara en las elecciones de mitad de período de 2026, cuando los republicanos tratarán de aferrarse a su pequeña mayoría.

Jan Crawford contribuyó a este informe.

