La regla de revocar para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero aumentará los precios de la gasolina, el análisis de la administración de Trump encuentra

Cuando la Agencia de Protección Ambiental anunciado lo haría Regulaciones de retroceso destinadas a frenar Las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de los vehículos automotores, promocionó ahorros anuales para estadounidenses de $ 54 mil millones. La EPA dijo que eliminar las políticas de la era de Biden, que fomentan los estándares más altos de eficiencia de combustible para automóviles y la adopción de vehículos eléctricos para limitar las emisiones de tubo de escape, permitirían a los consumidores “tener opciones asequibles al decidir comprar un automóvil”.

Pero una revisión de noticias de CBS de la propia agencia Análisis de impacto regulatorio de la propuesta encontró que los precios de la gasolina aumentarían, y casi medio millón de empleos se perderían en 2035, según a los datos de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidosque fue citado en el informe de la EPA.

Costo de la gasolina

En el Análisis de julio de la EPAla Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, que recopila y analiza los datos de energía, mostró que las políticas de la era Biden que fueron adoptadas a fines de 2024 reducirían drásticamente el costo futuro de la gasolina porque más consumidores conducirían vehículos eléctricos, híbridos y automóviles de bajo consumo de combustible que requieren menos gas.

Es difícil predecir los precios futuros de la gasolina porque están sujetos a una alta incertidumbre y volatilidad del mercado, Pero en un escenario futuro en el que las políticas de la era de Biden se hayan revocado bajo la administración Trump, la EIA proyectos Los precios de la gasolina continuarán aumentando debido a una mayor demanda de automóviles y combustible con gasolina.

El ex administrador de la EIA, Joseph DeCarolis, explicó en un correo electrónico que si el gobierno “desincentiva las compras de vehículos eléctricos, más consumidores comprarán vehículos de gasolina, lo que resulta en un mayor consumo de gasolina y altos precios de la gasolina para todos”.

“Existe una conexión causal clara entre las medidas de rescindir que promueven vehículos eléctricos, como los estándares de tubo de escape de la EPA y la proyección de precios de gasolina más altos”, dijo.

Cuando se le preguntó en una entrevista con “The Tauce -Ofret con el Mayor Garrett” de CBS News sobre cómo este plan podría aumentar los precios de la gasolina, Zeldin no abordó directamente la pregunta.

En cambio, argumentó que las políticas anteriores como un mandato de vehículos eléctricos estaban costando billones de dólares para regular la contaminación climática, diciendo que las políticas estaban “tratando de estrangular fuera de la existencia, sectores enteros de nuestra economía y específicamente nuestra economía energética.

“Es importante que apliquemos el sentido común”, dijo Zeldin, “que somos conscientes de estas demandas económicas y que, siempre que sea posible, cuando podemos proteger el medio ambiente y hacer crecer la economía que elegiremos ambos”.

Ni las administraciones Biden ni Obama implementaron mandatos de EV, aunque ambos alentaron las adopciones de EV por parte de estadounidenses y empresas.

Zeldin reiteró la postura de la administración Trump de que la EPA no tiene el poder de regular las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio a menos que una Ley del Congreso cambie eso.

“Aquí está mi mensaje: si el Congreso quiere que la EPA regule el dióxido de carbono, bueno, podrían ponerlo dentro de la ley”, dijo Zeldin.

Impactos en la eficiencia del combustible

Junto con los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar las emisiones de tubo de escape, la EPA también rescindiría las medidas de eficiencia de combustible.

Según las políticas de eficiencia de combustible de la era Biden, se esperaba que un nuevo automóvil estándar con gasolina obtuviera 47.1 millas por galón para 2027, y para 2035, se esperaba que los automóviles alcanzaran 61.2 mpg, según datos de EIA.

Sin las políticas de Biden, se supone que los autos del Modelo 2027 cumplirán con un estándar de 43.6 mpg y aumentan gradualmente a 50.5 mpg para 2035.

Los camiones ligeros y los SUV, que comienzan en el año modelo 2027, en un escenario en el que las políticas de Biden son revocadas por la administración Trump, están establecidas para alcanzar la eficiencia de combustible de 27.2 mpg y aumentar a 28.6 mpg en 2035. Si los pólizas Biden se mantuvieran en su lugar, se esperaban que los camiones de luz y los camiones de luz fueran de 28.4 mpg estándar en 2027 y el aumento de 46.2. Datos de EIA.

Pérdidas futuras de trabajo

El Datos propios de EIA Estima que un escenario futuro, donde se revocan los estándares de emisiones de Biden-Obama, conduciría a una pérdida de 450,000 empleos para 2035. Los trabajos comenzarían a recuperarse para 2045, pero no lo suficiente como para superar las pérdidas significativas sufridas en décadas anteriores.

Peter Huether, asociado de investigación de transporte senior en el Consejo Americano para una economía de eficiencia energética, dijo en un comunicado: “Los conductores pagarían miles de dólares más en costos de combustible y mantenimiento durante la vida de un vehículo, y las empresas podrían perder miles de millones anuales por costos de transporte más altos” como resultado de la dreegulación de la administración Trump.

“Estos costos ondularían a través de la economía, elevando los precios de los bienes cotidianos y la reducción del crecimiento del empleo”, dijo Huether.

Climatewatch: Noticias y características del cambio climático más

