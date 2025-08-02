El asesor comercial dice que Trump tiene “preocupaciones reales” sobre los datos de empleos después de que el presidente despide el jefe de estadísticas laborales

El representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la decisión del presidente Trump de despedir a un funcionario clave responsable de los informes de empleo, diciéndole a CBS News el viernes que Trump tiene “preocupaciones reales” sobre la precisión de los datos económicos federales.

Greer habló con “enfrentar la nación con Margaret Brennan” horas después de que el informe de empleos mensuales mostrara un desaceleración de la contratación en julio y revisó los informes anteriores para mayo y junio. El Sr. Trump reaccionó por disparo Comisionado de Estadísticas Laborales Erika McEdarfer, reclamación – Sin evidencia – Los números de trabajo del viernes fueron “manipulados”.

“Sabes, incluso el año pasado Durante la campañahubo enormes cambios en los números de empleo, por lo que me parece que el presidente tiene preocupaciones reales “, dijo Greer a CBS News, y agregó que los problemas del Sr. Trump con los datos laborales del gobierno se extienden más allá del informe del viernes.

“Desea poder tener números algo confiables. Siempre hay revisiones, pero a veces se ve que estas revisiones van de maneras realmente extremas”, dijo Greer.

Los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales se basan en encuestas de hogares y empresas. Es común Para que la agencia revise las cifras de los meses anteriores hacia arriba o hacia abajo a medida que entran más datos. Las revisiones de mayo y junio, que reducen el número de nuevos empleos por un combinado de 258,000, fueron el mayor cambio a la baja en las cifras de empleo Desde 1979excluyendo los informes de empleos de la era pandemia, aunque eso no significa que los datos se manipulen, como afirma Trump.

Greer defendió el derecho del Sr. Trump a despedir a Mcentarfer, un economista que fue nominado al cargo por el ex presidente Joe Biden.

“El presidente es el presidente. Puede elegir quién trabaja en la rama ejecutiva”, dijo Greer.

El despido dibujó críticas firmes, con el predecesor de McEncerafer William Beach, quien fue nominado por primera vez en el primer mandato del Sr. Trump, llamándolo “sin fundamento” y un “precedente peligroso”.

“Esta justificación para despedir al Dr. McEntarfer no tiene mérito y socava la credibilidad de las estadísticas económicas federales que son una piedra angular de la toma de decisiones económicas inteligentes por parte de las empresas, las familias y los formuladores de políticas”, dijo Beach en un comunicado.

El informe del viernes mostró que la economía agregó 73,000 empleos en julio, por debajo de los 115,000 predichos por los economistas. La tasa de desempleo aumentó ligeramente a 4.2%, frente al 4.1% un mes antes.

Greer predice “un gran aumento en los trabajos de fabricación”

El informe de trabajos también mostró una ligera gota en trabajos de fabricación el mes pasado. Sr. Trump’s caminatas con aranceles están destinados en parte a impulsar la fabricación estadounidense, aunque los críticos advierten algunas fábricas con sede en los Estados Unidos que dependen de insumos de fabricación extranjera estará herido por tarifas.

Cuando se le preguntó sobre los datos de fabricación de julio, Greer, uno de los negociadores comerciales del Sr. Trump, dijo a CBS News que no “lee la política de tarifas en ese número”.

En cambio, Greer argumentó que los números reflejan las condiciones antes del acto de un gran proyecto de ley de Big Beutiful respaldado por Trump que pasó por el Congreso el mes pasado. Argumentó que las empresas estaban “esperando para ver” si se aprobaran algunas de las disposiciones fiscales de la factura, incluidas las partes que los legisladores del Partido Republicano creen que alentarán más inversión empresarial.

“Creo que vamos a ver un gran aumento en los trabajos de fabricación ahora que tenemos el ‘un gran y hermoso proyecto de ley’ aprobado”, dijo Greer. “Y creo que … nuestros fabricantes saben que ahora tienen un camino claro y cierto en eso”.

Más de CBS News