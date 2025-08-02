Contradas clave de la audiencia de 3 días sobre la colisión mortal de DC en el aire

En el transcurso de tres días de audiencias de investigación, la Junta Nacional de Transporte y Seguridad buscó recopilar más información sobre los factores que conducen a la Colisión en el aire mortal sobre Washington, DC, en enero entre un helicóptero del ejército y un avión de pasajeros.

La NTSB escuchó el testimonio de los controladores de tráfico aéreo, la Administración Federal de Aviación y el Ejército, y las familias de varias de las víctimas asistieron. En un momento del primer día de las audiencias, la presidenta de NTSB, Jennifer Homendy, dijo sobre las circunstancias previas al accidente: “Cada señal estaba allí de que había un riesgo de seguridad”. Dirigirse a las familias, dijo que las audiencias serían “una parte crítica de nuestra investigación en curso”.

El 29 de enero, un Helicóptero Black Hawk Golpeó un vuelo de American Airlines desde Wichita, Kansas, ya que llegaba para aterrizar en el aeropuerto nacional de Ronald Reagan, matando a todos 67 personas A bordo de ambos aviones.

La NTSB continuará su hallazgo de hechos y compilará un informe final con determinaciones sobre la causa probable, probablemente dentro del próximo año.

Aquí están las principales conclusiones de las audiencias:

Las mediciones de altitud del helicóptero mostraron discrepancias significativas

El altímetro barométrico en el que confiaron los miembros de Black Hawk en el que confiaron puede haberles dado información incorrecta, según investigadores de NTSB, porque la tripulación estaba llamando altitudes que eran inferiores a la altura real a la que volaba el helicóptero.

El helicóptero y el avión comercial chocaron aproximadamente a 300 pies sobre el río Potomac, y la altitud máxima para los helicópteros en esa parte de la ruta cerca del aeropuerto Reagan de DC es de 200 pies.

La NTSB, como parte de su investigación, probó tres helicópteros que están en el mismo batallón que el que se estrelló y descubrió que el altímetro barométrico para los tres fue fuera de 80 a 130 pies. Los representantes del ejército dijeron el miércoles a los investigadores que la discrepancia está dentro de la variabilidad aceptada porque los pilotos están entrenados para mantener su altitud a más o menos 100 pies.

La presidenta de NTSB, Jennifer Homendy, dijo a la corresponsal de transporte senior de CBS News, Kris Van, que el NTSB calculó el margen de error en la ruta cuatro en esa área del Potomac para ser de 75 pies.

El Ejército dijo que está realizando revisiones adicionales para determinar cómo proceder, frustrando a los investigadores que preguntaron por qué no haría cambios en el equipo, en función de los hallazgos de las pruebas NTSB.

En 2022, un grupo de trabajo de la FAA consideró alejar el tráfico de helicópteros del aeropuerto, pero finalmente no lo hizo.

Los pilotos de aviones sabían que iban a ser golpeados

Las transcripciones de la grabadora de voz de la cabina del avión muestran que los pilotos recibieron una advertencia verbal automatizada sobre el tráfico en las cercanías aproximadamente 20 segundos antes de la colisión. Menos de dos segundos antes del impacto, los pilotos gritaron con alarma. Los datos de vuelo indican que los pilotos del avión intentaron escalar para evitar el helicóptero justo antes del impacto.

Las transcripciones también revelan que los pilotos del vuelo de American Airlines cuestionaron el movimiento a la pista 33. Originalmente, se suponía que el avión aterrizaría en la pista 1, pero fue redirigido por los controladores de tráfico aéreo a la pista 33. Mientras intentaba aterrizar en esa pista, el helicóptero y el avión colisionaron.

Black Hawk Pilots se perdió el comando clave del controlador de tráfico aéreo

Los pilotos del Black Hawk perdieron una palabra clave al comunicarse con la torre de control de tráfico aéreo, según una transcripción lanzada durante las audiencias de la conversación entre la tripulación del helicóptero y la torre de control.

Quince segundos antes de la colisión, la Torre DCA le preguntó al helicóptero si tenía el avión regional a la vista. Cuatro segundos después, la Torre DCA instruyó al helicóptero que pasara detrás del avión. La grabadora de voz de la cabina de Black Hawk indicó que la frase “pasada detrás” se hizo inaudible porque un miembro de la tripulación de helicóptero presionó la tecla de micrófono.

La FAA reconoció que el controlador de tráfico aéreo no advirtió al avión que el helicóptero podría cruzar su camino

Aunque ya se sabía, basado en el audio de la torre de control de esa noche, que el controlador no advirtió al avión de American Airlines que el Black Hawk podría cruzar su camino, la FAA solo lo reconoció abiertamente por primera vez durante las audiencias de esta semana.

En un momento clave desde el segundo día, Homendy preguntó al Director Ejecutivo del Servicio de Supervisión de Tráfico Aéreo de la FAA, Nick Fuller, si se emitieron avisos o alertas de tráfico al avión. Él respondió: “Sin alertas de seguridad”.

Homendy luego preguntó: “Si el controlador local hubiera dejado que el [plane] ¿El equipo sabe que había un helicóptero allí? ”

“Sí”, respondió Fuller.

Medivac Pilot dijo que la presencia de helicópteros militares en el espacio aéreo del aeropuerto nacional lo hace “incómodo”

Rick Dressler, de Metro Aviation, que opera helicópteros médicos, se le preguntó si hay unidades que vuelan en el espacio aéreo del aeropuerto nacional que lo incomodan.

“No me gusta decir ese primer heli de [U.S. Air Force] de Andrews (base aérea) y no me gusta decir que el 12º Batallón de Aviación nos da a todos en la comunidad … “, dijo Dressler, pero” todos estamos muy incómodos cuando esas dos unidades están operando “.

Durante la audiencia, el ejército admitió que los helicópteros volaban regularmente por debajo de los vuelos que aterrizaban en el aeropuerto nacional de Reagan.