La corte limita la represión de asilo de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México

Un panel de jueces federales el viernes limitó el esfuerzo del presidente Trump para cerrar el Sistema de Asilo de EE. UU. En la frontera sur, diciendo que su administración no puede suspender unilateralmente las leyes que prohíben a los Estados Unidos de deportar a los migrantes a lugares donde enfrentarían persecución o tortura.

El decisión Se centra en una proclamación emitida por el Sr. Trump solo unas horas después de regresar a la Casa Blanca en enero, ordenando el cierre del sistema de asilo. Los funcionarios fronterizos de los Estados Unidos han confiado en la orden de expulsar sumariamente a los que ingresan ilegalmente al país, sin permitirles solicitar asilo. Trump justificó la medida radical con el argumento de que el país enfrenta una “invasión” de los migrantes.

El panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC levantó su pausa administrativa en un fallo de julio de un juez federal que encontró que la proclamación del Sr. Trump desafió las leyes de los Estados Unidos que requieren que el gobierno federal escuche las afirmaciones de los migrantes que desean solicitar la protección humanitaria por temor a que pudieran ser perjudicados si no sean perjudicados.

Ese fallo del juez de distrito de los Estados Unidos, Randolph Moss, derribó la prohibición de asilo de la administración Trump y habría requerido que los funcionarios dejaran de hacerle cumplirlo en una clase legal compuesta por migrantes que están o estarán en los Estados Unidos.

Mientras elevaba su estadía en la decisión de Moss, el Panel de Circuito de DC también redujo su orden, limitando a los miembros de la clase elegibles para el alivio a los solicitantes de asilo que ya está en el suelo estadounidense, mientras que el decreto del Sr. Trump está en vigencia. El Tribunal de Apelaciones también limitó el alcance del fallo de Moss, otorgando parcialmente una solicitud de la administración Trump.

El panel permitió que la administración Trump continuara utilizando la proclamación del presidente para negar el acceso a los migrantes al sistema de asilo de los Estados Unidos, señalando que la ley estadounidense lo permite, pero no requiere que el gobierno otorgue asilo a aquellos que prueban que podrían ser perseguidos por su raza, religión, política u otros factores.

Pero el panel también dijo que la proclamación del Sr. Trump no podría usarse para evitar que los migrantes soliciten otras formas de protecciones humanitarias que Estados Unidos está legalmente obligado a dar a ciertos migrantes que huyen de la persecución y la tortura. Se conocen como “retención de la eliminación” y la protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura. Esas protecciones tienen un umbral legal más alto que el asilo, pero a diferencia del asilo, son obligatorios, no discrecionales, y deben otorgarse a quienes cumplan con los requisitos.

El panel estaba compuesto por los jueces de circuito Patricia Millett y Cornelia Pillard, quienes fueron nombrados por el ex presidente Barack Obama, así como Gregory G. Katsas, designado por el Sr. Trump. Cada juez presentó sus propias declaraciones en el caso, con Pillard y Katsas en desacuerdo con algunos aspectos del fallo.

Si bien tenían algunos desacuerdos, los tres jueces dijeron que la proclamación del Sr. Trump no podía usarse para ignorar las leyes en torno a la “retención de la eliminación” o la convención contra las protecciones de tortura. Pillard dijo que también habría bloqueado la administración de negar a los migrantes el derecho de solicitar asilo.

Los jueces programaron procedimientos acelerados para decidir los méritos del caso, preguntando tanto al gobierno como a los defensores que desafían la proclamación del Sr. Trump que presenten informes hasta el 26 de septiembre.

La demanda que desencadenó la decisión del viernes fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores, quienes han denunciado la represión fronteriza de la administración Trump como una política draconiana que ha enviado a los migrantes al camino de Harm.

CBS News contactó al Departamento de Seguridad Nacional para hacer comentarios sobre la orden del viernes.

Los funcionarios de la administración Trump han acreditado la proclamación del presidente y otras acciones, incluido el despliegue de miles de tropas adicionales a la frontera sur, para una caída histórica en los cruces ilegales allí.

En julio, solo 4,600 migrantes fueron atrapados cruzando la frontera sur ilegalmente, la cuenta mensual más baja registrada por la Patrulla Fronteriza y una cifra que la administración Biden informó diariamente durante muchos meses. Si bien los informes mensuales públicos comenzaron en el año fiscal 2000, los datos anuales sugieren que la última vez que la Patrulla Fronteriza tuvo ese nivel de detección fue en la década de 1960.