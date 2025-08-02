Trump dice que 2 submarinos se posicionarán en “regiones apropiadas” después del comentario del ex presidente ruso

El presidente Trump dijo el viernes que ordenó que se posicionen dos submarinos nucleares en las “regiones apropiadas”, en respuesta a los comentarios amenazantes hechos por el ex presidente de Rusia.

“Basado en las declaraciones altamente provocativas del ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, en caso de que estas declaraciones tontas e inflamatorias son más que eso”, Sr. Trump “, Sr. Trump”. al corriente Sobre la verdad social. “Las palabras son muy importantes y a menudo pueden conducir a consecuencias involuntarias, espero que este no sea uno de esos casos”.

Trump no dijo dónde estarían los submarinos. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

“Bueno, tuvimos que hacer eso”, dijo Trump a los periodistas el viernes por la tarde. “Solo tenemos que tener cuidado. Y se hizo una amenaza y no pensamos que fuera apropiado”.

“Vamos a proteger a nuestra gente”, agregó Trump.

En los últimos días, Medvedev ha respondido a las amenazas de Trump de sanciones si Rusia no alcanza un alto el fuego acuerdo con Ucrania.

“Trump está jugando el juego ultimátum con Rusia: 50 días o 10”, publicó Medvedev el martes X del martes, y agregó: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. Estaba respondiendo al anuncio del Sr. Trump esta semana que el Kremlin había 10 díasen lugar de los 50 días propuestos originalmente, aceptar un alto el fuego o enfrentar sanciones secundarias.

En un correoEl Sr. Trump dijo que Medvedev debería “ver sus palabras” y se refirió a él como “el ex presidente fallido de Rusia, quien cree que sigue siendo presidente”.

El jueves, Medvedev tomó Telegramaen ruso, para advertir al Sr. Trump “cuán peligrosa puede ser la legendaria ‘Man Hand'”, una referencia al sistema diseñado para desencadenar el lanzamiento de los misiles nucleares de Moscú.

