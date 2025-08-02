Ghislaine Maxwell, asociado de Jeffrey Epstein, se mudó a la prisión federal en Texas

Ghislaine Maxwell, un asociado de delincuente sexual condenado Jeffrey Epsteinha sido transferido de un centro correccional federal en Tallahassee, Florida, a una instalación en Bryan, Texas, según ha sabido CBS News. No se dio ninguna razón para la mudanza.

Maxwell está cumpliendo una sentencia de 20 años después de que ella fuera condenado en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a reclutar y abusar de las niñas menores de edad. Actualmente, una apelación de su condena está esperando la acción de la Corte Suprema, que está programada para discutir si ocupa su caso en su conferencia a puerta cerrada a fines de septiembre.

Maxwell había estado recluido en el Instituto Correccional Federal en Tallahassee, un Instalación de baja seguridad con una población de casi 1.200 reclusos. El campo federal de prisioneros en Bryan, donde la han conmovido, es considerada seguridad mínima y alberga 635 reclusos, según la Oficina Federal de Prisiones.

La medida fue condenada en una declaración por varios de los acusadores de Epstein y Maxwell, incluida la familia de Virginia GiuffreOMS fallecido por suicidio a principios de este año.

“Es con horror e indignación que nos oponemos al trato preferencial condenado que el traficante de sexo Ghislaine Maxwell ha recibido. Ghislaine Maxwell es un depredador sexual que agredió físicamente a los niños menores en múltiples ocasiones, y nunca se le debe mostrar ninguna indulgencia. Sin embargo, sin ninguna notificación a los víctimas de Maxwell, el gobierno durante la noche ha trasladado a Maxwell a una mínima seguridad de la prisión de lujo en la prisión de la justicia. Ojos “, dijeron en un comunicado.

“El público estadounidense debe estar enfurecido por el tratamiento preferencial que se le otorga a un pedófilo y a un delincuente sexual infantil acusado penalmente. La administración Trump no debería acreditar una palabra que Maxwell dice, ya que el gobierno mismo buscó cargos contra Maxwell por ser un mentiroso en serie. Este movimiento golpea a un encubrimiento. Las víctimas merecen mejor”, continuó la declaración.

Una instalación de baja seguridad como la de Tallahassee tiene perímetros de doble partida, componentes orientados al trabajo y otros programas y tiene principalmente viviendas en dormitorios o cubículos, según la Oficina de Prisiones. La relación personal-intermedia en instituciones de baja seguridad también es más alta que en instalaciones de seguridad mínimas.

Las instalaciones mínimas de seguridad, incluido el campamento de prisioneros federales de Bryan, tienen viviendas en dormitorios para reclusos, una relación de personal a compañera relativamente baja y un poco o ningún cercado perimetral, según la Oficina de Prisiones. También establece que estas instalaciones, que se conocen como campos de prisioneros federales, están “orientadas al trabajo y el programa”.

La transferencia llega días después de Maxwell se reunió con Todd Blancheel Fiscal General Adjunto, en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Tallahassee para Discuta el caso de Epstein la semana pasada. Su abogado, David Oscar Markus, dijo que respondió a todas las preguntas de Blanche en dos días de conversaciones. Blanche buscó entrevistar a Maxwell como el Departamento de la Casa Blanca y la Justicia ha enfrentado presión para divulgar más información sobre Epstein y los archivos que el gobierno acumuló durante su investigación.

La reacción surgió después del Departamento de Justicia y el FBI lanzó un memo A principios de este mes, eso concluyó que Epstein no tenía una “lista de clientes” y confirmó que murió por suicidio en la cárcel en 2019, poco después de que fue acusado de cargos federales de tráfico sexual.

El memorando también concluyó que no había “evidencia creíble” de que el financiero deshonrado chantajeó a las personas prominentes. El Departamento de Justicia y el FBI dijeron que no planeaban publicar más información sobre el caso de Epstein.

Pero los hallazgos frustraron a algunos de los aliados del presidente Trump, que fueron escépticos sobre la afirmación del Departamento de Justicia de que no queda nada por divulgar.

Además de la entrevista de Blanche con Maxwell, el Departamento de Justicia Preguntó jueces federales en Nueva York, que manejó los casos de Epstein y Maxwell para revelar las transcripciones de esos procedimientos del gran jurado.

Los investigadores del Congreso también han citación a Maxwell para sentarse para una deposición. Pero Markus, su abogado, dijo que lo haría solo estar dispuesto a proporcionar a los legisladores con información si el Sr. Trump le otorgó inmunidad a la inmunidad o clemencia. El Comité de Supervisión de la Cámara dijo el viernes que pospondrá su entrevista planificada hasta después de que la Corte Suprema considera su apelación el 29 de septiembre.

Epstein fue investigado inicialmente por las autoridades federales en Florida en la década de 2000, que terminó en un acuerdo federal de no prosecución y una declaración de culpabilidad sobre los cargos de prostitución estatal en 2008. Fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual en 2019 y estaba a la vista en el momento de su muerte, que el examinador de medicamentos se suicidó.

Scott MacFarlane contribuyó a este informe.

