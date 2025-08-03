El Senado confirma a Jeanine Pirro como fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia

Washington – El Senado el sábado aprobó la nominación de Jeanine Pirroun ardiente leal del presidente Trump y un fijo de Fox News, confirmando la personalidad de las noticias por cable a un puesto de los mejores fiscales en Washington, DC

Pirro, un ex fiscal del condado y juez elegido, fue confirmado en una votación de 50-45. Ella ha estado en el trabajo como fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia sobre una base de funciones desde mayo. Antes de eso, fue co-anfitrión de “The Five” en Fox News en las tardes de lunes a viernes, donde entrevistó con frecuencia al Sr. Trump.

El fiscal estadounidense del Distrito de Columbia es una posición poderosa con un gran personal, presupuesto y cartera. Su confirmación se produjo días después de que el Senado aprobara la nominación de Emil BoveEx abogado defensor del Sr. Trump, para servir en un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos.

El líder de la mayoría, John Thune, dijo que el Senado se aplazará hasta el 2 de septiembre una vez que terminen con la ronda de votos programados para el sábado por la noche.

“Pido un consentimiento unánime que cuando el Senado complete su negocio hoy, se aplaza para luego convocar solo para la sesión pro forma”, dijo Thune.

Los senadores tienen 12 votos restantes después de la confirmación de Pirro, por lo que Thune pidió a los senadores que permanecieran en la cámara para acelerar los votos. No hubo objeción.

Trump nominó a Pirro como fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia después de su nominación de Edward Martin Se derrumbó a raíz de los disparos de fiscales de Martin que manejaron algunos de los casos penales del 6 de enero.

El presidente elogió el sábado a los senadores republicanos y a Thune por luchar para obtener sus nombrados aprobados. En su puesto social de verdad, Trump culpó a los demócratas por “hacer todo lo posible para retrasar a estas personas maravillosas y talentosas de ser aprobadas”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.

Scott Macfarlane y Cristina Corujo contribuyeron a este informe.

