Varios ex abogados del Departamento de Justicia buscan un cargo elegido, algunos para combatir las políticas promulgadas por Trump

La campaña de Ryan Crosswell para un asiento de la Casa de los Estados Unidos presenta los sellos distintivos de muchas operaciones políticas tradicionales.

Su sitio web lo muestra en mangas de camisa hablando sobre su servicio militar y crecer en una ciudad de carbón. Su video de campaña presenta imágenes de la cercana comunidad de Pensilvania de Pottsville, adornada en Bunting rojo, blanco y azul. Sus asesores de campaña circulan copias del respaldo de un grupo de defensa política. Crosswell habla sobre tocar puertas y conocer a los votantes, uno de los cuales Crosswell dijo que “está luchando y puede necesitar vender su casa”.



Pero, a diferencia de muchos candidatos al Congreso, Crosswell no tiene experiencia en campaña y nunca ha trabajado en política.

Es uno de los varios ex abogados del Departamento de Justicia y funcionarios que buscan cargos públicos después de renunciar a una agencia que, según han sido contaminadas por la política.

Entre la ola de renuncias y despidos de fiscales, administradores y empleados de carrera que han renunciado o han sido despedidos en los primeros seis meses del segundo mandato del presidente Trump, algunos quieren reanudar el servicio público, y ahora están explorando diferentes vías para lograr eso.

Crosswell, un fiscal federal desde hace mucho tiempo, renunció al Departamento de Justicia el 17 de febrero, en protesta por la controvertida decisión del departamento de gota el caso de corrupción penal contra Alcalde de Nueva York Eric Adams y una purga de la división de integridad pública de la agencia.

Ha criticado las reducciones del Departamento de Justicia en sus oficinas anticorrupción.

“Lo que ha hecho la administración es eliminar una de las barandillas más importantes contra la corrupción dentro del gobierno en todos los niveles: estado, local y federal”, dijo Croswell a CBS News. “Ahora nos estamos mudando a un área donde los enjuiciamientos estarían determinados por la lealtad política”, dijo.

La carrera de Crosswell también es exclusivamente importante. Se postula para la nominación demócrata en una de las carreras domésticas más competitivas y de alto impacto del país, el 7º Distrito de Pensilvania, que volteado De demócrata a republicano en 2024. Crosswell ya ha recaudado más de $ 300,000 desde que anunció su candidatura en junio, mientras que el republicano titular, el representante Ryan Mackenzie, ha recaudado más de $ 1.4 millones este año.

Es un gran cambio para un fiscal de carrera desde hace mucho tiempo, a quien hace solo unos meses fue acreditado por el Departamento de Justicia por ayudar a asegurar la condena de un ex candidato político del estado de Nuevo México que había recibido una ola de disparos que atacó las casas de cuatro funcionarios electos.

Croswell, un reservista marino, se inclina en su biografía durante su campaña. Le dijo a CBS News: “Si eres un marine y eres un ex fiscal, estás protegiendo a las personas”.

Algunos de sus antiguos colegas también buscan un cargo electo, y al igual que Crosswell, ninguno ha elegido experiencia o antecedentes políticos, pero todos critican abiertamente los cambios recientes en el Departamento de Justicia y hablan de por qué eligieron salir de sus carreras como fiscales de carrera.

“Era el trabajo de mis sueños”

Erika Evans dejó su puesto de Departamento de Justicia en marzo, dejando lo que dijo que era el trabajo de sus sueños. Ahora está buscando la nominación demócrata para la oficina del abogado de la ciudad en Seattle.

Hablando con CBS News por teléfono entre paradas de campaña en Seattle, Evans dijo: “Las encuestas están a nuestro favor y nos sentimos bien”.

Ella es la nieta de la figura de los derechos civiles Lee Evans, quien se encontraba entre las estrellas de la pista de los Juegos Olímpicos de 1968 que criaron un puño en el aire durante una presentación de medallas. Evans le dijo a CBS News que el desmantelamiento de la administración Trump de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia se encontraba entre sus motivaciones para irse.

“Recibimos correos electrónicos que requieren que informemos a cualquier colegio que realice trabajos de diversidad en la oficina. Tuvimos de 10 a 14 días para informarlos o nos meteríamos en problemas”, dijo Evans. “Eso fue bastante repugnante”. Ella dijo que no se sentía segura en la agencia, en parte porque era la copresidenta de un esfuerzo de diversidad.

En un video de campaña, Evans se comprometió a desafiar al Sr. Trump: “Con su voto, enfrentaré a Trump y exigiré la seguridad de la comunidad que merecemos”. Y sus materiales de campaña también promueven el trabajo de Evans en temas de derechos civiles.

“Solo he trabajado en servicio público durante toda mi carrera. Esa es la razón por la que me convertí en abogado, para representar y servir a mi comunidad”, dijo Evans. “Cuando me di cuenta de que eso ya no iba a ser posible con los valores que la administración Trump estaba teniendo para el departamento, sabía que necesitaba cambiar”.

Ella dijo que su crítica pública a los cambios recientes en el departamento de justicia está resonando con los votantes.

“Hemos hablado con miles de votantes y hemos estado llamando a miles de puertas”, dijo. “Ha sido realmente reconfortante saber de nuestros votantes que dicen ‘eres tan valiente para salir y hablar en contra de esto'”.

Las primarias de Seattle son el martes. Si Evans gana suficientes votos, procederá a una elección general en noviembre.

“Realmente pesaba en mi corazón”

Hetal Doshi aumentó a las filas del Departamento de Justicia durante más de una década de servicio, incluso como Fiscal General Adjunto Adjunto de la División Antimonopolio. Se fue en enero, cuando el Sr. Trump juró, y ahora está buscando su primer cargo electo como candidato en las elecciones del próximo año para el Fiscal General de Colorado.

Doshi le dijo a CBS News los cambios recientes en la agencia “realmente pesaron en mi corazón y en mi mente”.

“Los fiscales generales estatales son más importantes que nunca, al llenar un vacío de aplicación”, dijo. “Por eso tomé la decisión de postularme para un cargo”.

“Me enfrenté a muchos sentimientos complicados sobre mi salida”, dijo Doshi, “y esa complejidad provenía del hecho de que me encantó lo que hice en nombre del pueblo estadounidense tanto”.

A pesar de su falta de experiencia en la campaña, Doshi promocionó la sólida recaudación de fondos tempranos y una infraestructura de campaña estatal mientras persigue la nominación demócrata para el puesto. Los materiales de campaña de Doshi, incluido un video introductorio, enfatizan que es una estadounidense de primera generación de una familia de clase trabajadora.

Su sitio web de campaña incluye un video en el que Doshi apunta al Sr. Trump, diciendo: “El estado de derecho está bajo el ataque de Donald Trump y los políticos que han abandonado el patriotismo”. El video incluye imágenes del fiscal general estadounidense Pam Bondi y el sustituto de Trump Jeanine Pirro, quien fue confirmado como fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia.

“Es difícil ver el desmantelamiento de las normas y tradiciones del Departamento de Justicia”, dijo Doshi en una entrevista telefónica con CBS News.

El Departamento de Justicia rechazó una solicitud para comentar sobre Doshi, Crosswell o Evans y sus críticas a los recientes cambios de agencia.

La campaña de Doshi enumera varios de sus logros del Departamento de Justicia y promueve su historial. Sus materiales de campaña destacan su trabajo de caso federal para desafiar una fusión de una aerolínea, fusiones de gran tecnología, precios de boletos de conciertos y un caso que, según ella, habría afectado los precios de los comestibles.

“Me siento mucho más cómodo en una sala del tribunal que en cualquier otro lugar”, admitió Doshi, pero dice que la campaña es una forma de defensa pública que refleja su trabajo como abogado del gobierno.

“Normalmente es bastante raro que los abogados de la DOJ de carrera se postulen para un cargo. Se mantienen activamente alejados del partidismo en el departamento”, dijo Stacey Young, una ex abogada del Departamento de Justicia que dirige la Conexión de Justice, una organización de redes para ayudar a los ex empleados del Departamento de Justicia que han renunciado o despedido.

“Tiene mucho sentido que para algunos, servir a través del cargo electo, fuera de la cadena de mando del presidente, sea una alternativa viable”, agregó Young.

“Estaba leyendo las hojas de té”

Victor Salgado dijo que decidió en la noche de las elecciones el año pasado que se prepararía para dejar su trabajo como abogado en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

Pronto comenzó a buscar la nominación demócrata para el teniente gobernador de Virginia. Su campaña y su esfuerzo ganaron solo aproximadamente el 5% de los votos en las primarias de junio. Eso no fue suficiente para avanzar a las elecciones generales de noviembre, pero aún así fue mejor de lo que esperaba.

Salgado le dijo a CBS News que decidió irse ante la esperada sacudida dentro del Departamento de Justicia.

“Estaba leyendo hojas de té en el tipo de personas que habían estado cerca del Sr. Trump, y las personas que finalmente vendrían a dirigir el Departamento de Justicia”, dijo. “Lo perjudicé al 90% que en el futuro cercano del 20 de enero, la sección de integridad pública se desmantelará”.

Hubo una serie de ousters en la sección de integridad pública de la agencia dentro de los primeros dos meses de la administración Trump.

Salgado disfrutó de una carrera histórica en el Departamento de Justicia, incluido un premio de la agencia por su trabajo en una importante investigación de criptomonedas, que condujo a la declaración de culpabilidad de un CEO en 2023. El departamento también acreditó a Salgado con “contribuciones sustanciales” al enjuiciamiento exitoso del ex representante George Santos, un republicano de Nueva York que era expulsado del Congreso, se declaró culpable de fraude y comenzó servicio una sentencia de prisión el mes pasado.

Salgado dijo que enfatizó su trabajo del Departamento de Justicia durante su breve campaña, y cuando se reunió con los votantes e hizo paradas de campaña, hizo referencia a las controversias que involucran el uso de la aplicación de la ley en la aplicación de la ley en la aplicación de la ley en la aplicación de la ley.

Dijo que el papel de candidato político es un desafío para los fiscales de carrera.

“No somos partidistas, especialmente como fiscales de corrupción”, dijo. “Por supuesto, tenemos opiniones políticas, pero todas ellas son revisadas en la puerta”.

La carrera de Crosswell podría convertirse en uno de los perfil más caros y más alto de la nación. Se mudó de regreso a Pensilvania, donde creció, a unos 45 minutos de Allentown.

En una señal de que ha consolidado su posición como candidato político democrático de primera línea, Crosswell está recibiendo fuertes críticas del Comité Nacional del Congreso Republicano.

“Ryan Crosswell en el Valle de Lehigh después de trabajar en el corrupto décimo de Biden. Pennsylvanianos sacó la basura en noviembre pasado cuando eligieron al representante Ryan Mackenzie y al presidente Trump, y no están mirando hacia atrás”, dijo una portada de NRCC en un comunicado.