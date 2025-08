Las tarifas arancelas están “prácticamente establecidas”, dice el representante comercial de los Estados Unidos Jamieson Greer

Jamieson Greer, El representante comercial de los Estados Unidos, dijo en una entrevista que transmitió el domingo que las tarifas arancelas están “seguidas” en Más de 60 socios comerciales Después del presidente Trump orden ejecutivo la semana pasada.

“Así que estas, estas tasas de tarifas están seguras”, Greer dijo en una entrevista el viernes con “enfrentar a la nación con Margaret Brennan. “Espero tener mi teléfono explotando. Hay ministros de comercio que, que quieren hablar más y ven cómo pueden trabajar de una manera diferente con los Estados Unidos, pero creo que lo hemos hecho, estamos viendo verdaderamente los contornos del plan de tarifas del presidente en este momento con estas tarifas”.

Horas antes de la fecha límite autoimpuesta de la administración Trump para las tarifas de referencia el viernes, la Casa Blanca anunció tarifas arancelas para las importaciones de docenas de países, incluidos un puñado que ha reducido los acuerdos comerciales con la administración y docenas que aún no han llegado a un acuerdo. Todas las importaciones tendrán una tasa arancelaria del 10% al 7 de agosto, según la orden ejecutiva.

Cuando se le preguntó si Trump negociará más acuerdos en los próximos días, Greer respondió: “No creo que lo sean”, pero agregó que estas tarifas arancelas son “las tasas establecidas de conformidad con los acuerdos”.

“Cuando el presidente está mirando esto, analiza posibles acuerdos, y le traemos concesiones potenciales de los países y las cosas que pueden querer hacer”, dijo Greer. “Y compara eso con la tarifa potencial que podría aplicarse para tratar de reducir ese déficit. Y luego hablando con sus asesores, hace un llamado sobre esto”.

Antes de la fecha límite del 1 de agosto, la administración Trump promocionó una serie de acuerdos para las tarifas, incluidas Corea del Surel unión Europea y Gran Bretaña. Pero otros socios comerciales de EE. UU. No alcanzaron acuerdos, incluidos Canadáque el Sr. Trump recaudó una tarifa del 35% de bienes que no sujetan el Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Canadá es el segundo socio comercial más grande de los Estados Unidos.

“La opinión del presidente con todos los países, ya sea Canadá o México, e independientemente del tipo de acuerdo comercial que tengamos vigente, es que el resultado neto del sistema comercial, ya sea nuestros acuerdos de la OMC o nuestros acuerdos comerciales existentes, el resultado neto ha sido que gran parte de la fabricación se ha vuelto al extranjero, y cuando ese es el resultado neto, no puede continuar con ese sistema”, dijo Greer.

“Entonces, no me preocupa que complicará las cosas con Canadá. Nuestra opinión es que el presidente está tratando de arreglar los términos de comercio con Canadá, y si hay una manera de un acuerdo, lo encontraremos. Y si no es así, tendremos los niveles de tarifa que tenemos”, dijo el asesor comercial.

CEO del Banco de América, Brian Moynihan, quien Brennan entrevistado por separado en “enfrentar la nación“, dijo que los economistas del Banco de América han predicho que, si bien la economía continuará creciendo, predicen” menos crecimiento del que habrían tenido hace seis, nueve meses, y refleja el impacto de la guerra arancelaria y el comercio y todo eso “.

En cuanto al impacto económico que los aranceles tendrán en la economía, Moynihan dijo que “nadie lo sabe realmente, sinceramente, porque este es un régimen diferente al que hemos estado antes”.