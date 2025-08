El Departamento de Estado puede requerir que algunos viajeros publiquen una fianza de $ 15,000 para visas de negocios o turismo

Washington – El Departamento de Estado está listo para lanzar un programa piloto que pueda requerir que los ciudadanos extranjeros de ciertos países que buscan visas de negocios o turismo publiquen un bono de hasta $ 15,000, según un aviso público que se publicará el martes.

El aviso Expone los detalles de un “programa piloto de bonos de visa” de 12 meses que permitiría a los oficiales consulares requerir bonos de visa. Según el programa, los bonos pueden ser necesarios para los viajeros de los países que el Departamento de Estado, según el Departamento de Estado, tienen altas tasas de supervisión de visa, o cuando la información de detección y investigación se considera deficiente, según el documento.

El aviso no especifica los países cubiertos por el programa piloto, pero dijo que el Departamento de Estado anunciará la lista al menos 15 días antes de que entre en vigencia. La agencia también proporcionará una explicación de por qué se requieren los bonos, según la lista, que se publicará en el Registro Federal el martes.

El programa entrará en vigencia 15 días después de que el aviso se publique oficialmente y se ejecutará hasta agosto de 2026, según el documento.

El programa se produce en respuesta a una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump el primer día de su segundo mandato que buscó detener la inmigración ilegal en los Estados Unidos, un enfoque importante de la agenda política del presidente. El medida Dirigió al Secretario del Tesoro, junto con los Secretarios de Seguridad de Estado y Nacional, que tome medidas para implementar un programa de bonos de visa.

Como parte de su agenda de inmigración, el presidente ha tratado de revertir programas humanitarios para migrantes de ciertos países, y firmó una proclamación En junio, prohibir a los ciudadanos extranjeros de una docena de países que viajan a los Estados Unidos, la administración Trump también ha dirigido a los inmigrantes en las visas de los estudiantes y ha tomado medidas para endurecer las reglas para los solicitantes de visa.

Un nuevo proyecto de ley de impuestos y gastos firmados por Trump el mes pasado también Sujetos muchos viajeros a los Estados Unidos a una “tarifa de integridad de visa” de $ 250.

Alex NowRasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social en el Instituto Cato, dijo que las últimas medidas de la administración Trump disuadirán los viajes a los Estados Unidos de países extranjeros.

“Los bonos sobre visas de turistas y comerciales convencerán a la mayoría de los extranjeros para que no se molesten en venir”, dijo Nowstasteh en un comunicado a CBS News. “El resultado será una industria turística diezmada. Los turistas gastan más de $ 200 mil millones anuales en los EE. UU., Gasto que cuenta como exportaciones.

El Departamento de Estado describió el programa piloto como una “herramienta de diplomacia” y dijo que ayudará a informar las decisiones futuras con respecto al uso potencial de bonos de visa “para abordar las prioridades de seguridad nacional y política exterior” planteadas en la orden ejecutiva del Sr. Trump.

“El programa piloto está diseñado aún más para servir como una herramienta diplomática para alentar a los gobiernos extranjeros a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la detección y la investigación sólidas para todos los ciudadanos en asuntos de verificación de identidad y seguridad pública, para crear salvaguardas en [Citizenship by Investment] Programas que proporcionan ciudadanía sin ninguna residencia en el país y para alentar a los países especificados con exageraciones de visa para garantizar que sus nacionales salgan oportunamente de los Estados Unidos después de realizar visitas temporales “, según el aviso.

¿Quién puede ser incluido en el programa de piloto de bonos de visa?

El Departamento de Estado no dijo qué países con altas tasas de supervisión desencadenarían el requisito de bonos de visa. Pero un Informe de agosto de 2024 Del Departamento de Seguridad Nacional descubrió que en el año fiscal 2023, había más de 300,000 ciudadanos extranjeros admitidos por negocios o placer que todavía estaban en los Estados Unidos después de que su estadía autorizada terminó.

El programa piloto se centrará en países que tienen altas tasas de supervisión de visas entre las permitidas en los EE. UU. Para negocios o placer, a través de visas B-1 o B-2, según el aviso. A Visa B-1 es para aquellos que viajan temporalmente a los EE. UU. Para actividades comerciales. A Visa B-2 es para ciudadanos extranjeros que quieren venir a los Estados Unidos temporalmente para el turismo o el placer.

Los viajeros que ingresan a los EE. UU. Bajo el programa de exención de visa no tendrán que publicar un bono, según el aviso del Departamento de Estado. Ese programa permite a los residentes de más de 40 países ingresar a los EE. UU. Durante menos de 90 días sin una visa.

Si bien los países sujetos al programa se anunciarán en el futuro, la lista también puede modificarse de forma continua, dijo el Departamento de Estado. Los países con las tasas de supervisión más altas para personas con visas de negocios y turismo en el año fiscal 2023 fueron Chad, Laos, Haití y Congo, según el informe del Departamento de Seguridad Nacional.

Solo los ciudadanos extranjeros que solicitan visas no inmigrantes B-1 o B-2, y que son de los países identificados por el Departamento de Estado, pueden publicar un bono de $ 5,000, $ 10,000 o $ 15,000 como condición para recibir una visa. El bono se puede cancelar si la persona cumple con ciertos criterios, incluida la salida de los EE. UU. Para la fecha en que expira su autorización, de acuerdo con los términos del programa detallado en el aviso.

El nuevo requisito para ciertos ciudadanos extranjeros que buscan venir a los EE. UU. Para negocios o turismo podría tener consecuencias negativas para las ciudades que dependen de los viajeros del extranjero. A Informe de junio De la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas descubrieron que Sin City experimentó una caída del 11% en las visitas año tras año, organizando casi 3.5 millones de visitantes en junio de 2024 y casi 3.1 millones este junio.

Un portavoz de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos dijo que el programa piloto parece afectar a aproximadamente 2,000 solicitantes, muy probablemente de algunos países con bajo volumen de viajes a los Estados Unidos, pero el grupo está más preocupado por la “tarifa de integridad de visa” de $ 250 incluida en el plan de impuestos y gastos, dijo el portavoz.

“Si se implementa esta tarifa, Estados Unidos tendrá una de las tarifas de visa de visitantes, si no las más altas, del mundo”, dijo el portavoz. “Si queremos mantener una posición competitiva en el mercado global de viajes, es fundamental que la política de visas de EE. UU. Refleje tanto las prioridades de seguridad nacional como el valor económico significativo de las visitas internacionales”.

David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, calificó el requisito de bonos “Draconian”.

“Aunque no podemos saber con certeza la escala de esta regla porque la administración no está diciendo a qué países se aplicará, la regla agregará lo que probablemente sea una barrera insuperable para viajar para muchos solicitantes que terminan siendo atacados que a menudo son miembros de la familia de los ciudadanos estadounidenses”, dijo en un comunicado. “Su argumento de que esto presionará a los gobiernos para que de alguna manera obligue a sus titulares de visas a cumplir con los términos de sus visas es incoherente, y parece ser una admisión de que probablemente solo prohibirá que las personas vengan, no solo el cumplimiento. La mayoría de las supervestiones de visa se van después de algún tiempo o termina calificando para el estado legal en los Estados Unidos de otra manera. No hay ninguna razón para imponer tal regla draconiana”.

Aliza Chasan contribuyó a este informe.

Más de CBS News