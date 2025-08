Los demócratas de Texas dejan el estado para bloquear el voto en el mapa de GerryMandered

“La herramienta que están usando es un mapa racista y gerrymander. Un mapa que busca usar líneas raciales para dividir a las comunidades trabajadoras, que han pasado décadas acumulando su poder y fortaleciendo sus voces. Y el gobernador Abbott está haciendo esto en sumisión a Donald Trump”. “Mientras los tejanos están esperando el alivio, los líderes republicanos están volviendo a dibujar mapas para silenciar a los votantes, secuestrar nuestra democracia y esto no se detiene con Texas. No se trata solo de las personas que votaron por nosotros. Se trata de todos los estadounidenses que creen que el poder pertenece a la gente, no a un solo hombre”.