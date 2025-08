Bolsonaro de Brasil, ex presidente acusado de trazar el golpe de comida maestra y un aliado de Trump, ordenado bajo arresto domiciliario

Sao Paulo – Un juez en la Corte Suprema de Brasil ordenó el arresto domiciliario el lunes del ex presidente Jair Bolsonaro, en juicio por presuntamente maestrar un plan de golpes para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022, un caso que ha alcanzado el país sudamericano mientras enfrenta una guerra comercial con la administración Trump.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso contra Bolsonaro ante el tribunal superior, dijo en su decisión que el ex presidente de 70 años había violado las medidas de precaución impuestas a él al difundir contenido a través de sus tres hijos legisladores.

Los partidarios del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro se reúnen fuera del desarrollo residencial donde vive, en Brasilia, después de que la Corte Suprema de Brasil le emitió una orden de arresto domiciliaria el 4 de agosto de 2025. Mateus Bonomi / Anadolu a través de Getty Images



Los abogados de Bolsonaro dijeron en un comunicado que apelará la decisión. Dijeron sus palabras “Buenas tardes, Copacabana, buenas tardes, mi Brasil, un abrazo para todos, esto es por nuestra libertad”, transmitido por un teléfono celular de uno de sus hijos durante una protesta dominical en Río de Janeiro, no puede “ser considerado como ignorar medidas de precaución o como un acto penal”.

El juicio del líder de extrema derecha está recibiendo una atención renovada después del presidente Trump vinculó directamente un arancel del 50% en los bienes brasileños importados a la situación judicial de su aliado. Trump ha llamado a los procedimientos una “caza de brujas”, lo que provoca reacciones nacionalistas de los líderes de todas las ramas del poder en Brasil, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Horas después de la decisión, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo sobre X que la administración Trump “condena (de) la orden de Moraes que imponga el arresto domiciliario a Bolsonaro y responsabilizará a todos los que ayudan e incitan a la conducta sancionada”.

“Poner aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse en público no es un servicio público. ¡Deja que Bolsonaro hable!” Dijo la publicación.

El gobierno de Brasil no ha comentado sobre el caso.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro habla con la prensa después del almuerzo y una visita con líderes del partido liberal en el Senado Federal en Brasilia el 18 de febrero de 2025. Ton molina / nurphoto a través de getty imágenes



Los fiscales de Brasil acusan a Bolsonaro de encabezar una organización criminal que trazó para revocar las elecciones, incluidos los planes para matar a Lula y el juez de Moraes después del líder de extrema derecha perdió por poco su oferta de reelección en 2022.

La orden del lunes siguió a una de la corte superior el mes pasado que ordenó a Bolsonaro que usara un monitor electrónico de tobillo e impuso un toque de queda en sus actividades mientras los procedimientos están en curso.

Tras la noticia de la orden de arresto, un miembro del personal de la policía federal de Brasil dijo a los agentes federales de Associated Press que habían incautado teléfonos celulares en la residencia de Bolsonaro en la capital de Brasilia, según lo ordenado por De Moraes en su decisión. El empleado habló bajo condición de anonimato debido a su falta de autorización para hablar públicamente sobre el asunto.

De Moraes también advirtió que cualquier nueva transgresión lo llevaría a ser detenido, informa la agencia de noticias francesa AFP.

Se espera que Bolsonaro permanezca en Brasilia por su arresto domiciliario, ya que no se le permite viajar. También tiene una casa en Río de Janeiro, donde mantuvo su base electoral como legislador durante tres décadas. El ex capitán del ejército es el cuarto ex presidente de Brasil en ser arrestado desde el final del gobierno militar del país de 1964 a 1985, que Bolsonaro apoyó.

La mudanza de la justicia brasileña se produce un día después de que decenas de miles de partidarios de Bolsonaro tomaron las calles en las ciudades de Sao Paulo y Río, suplicando que el Congreso de Brasil lo perdone a él y a cientos de otros que están bajo juicio o encarcelados por sus papeles en la destrucción de edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero el 8 de enero, 2023.

Los partidarios del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asisten a una manifestación contra las medidas de la Corte Suprema contra él en Sao Paulo, Brasil, el 3 de agosto de 2025. Cris Faga / Nurphoto a través de Getty Images



El domingo, Bolsonaro se dirigió a los seguidores en Río a través del teléfono de uno de sus hijos, que De Moraes describió como ilegal.

“La falta de respeto flagrante hacia las medidas de precaución fue tan obvio que el hijo del acusado, el senador Flávio Bolsonaro, decidió eliminar la publicación en su perfil de Instagram, con el objetivo de ocultar la transgresión legal”, escribió De Moraes.

Flávio Bolsonaro afirmó en X que Brasil “está oficialmente en una dictadura” después del arresto domiciliario de su padre. “¡La persecución de De Moraes contra Bolsonaro no tiene límites!” El senador escribió.

De Moraes agregó en su fallo que Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha extendido mensajes con “un contenido claro de aliento e instigación a los ataques contra la Corte Suprema y un apoyo flagrante a la intervención extranjera en el Judico Brasileño”, probablemente una referencia desviada al apoyo del Sr. Trump para Bolsonaro.

De Moraes también dijo que Bolsonaro “se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, en Río” el domingo para que sus partidarios pudieran “tratar de obligar a la Corte Suprema”.

EE. UU. Backs Bolsonaro, se enfrenta a De Moraes

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a De Moraes sobre supuesta supresión de la libertad de expresión con respecto al juicio de Bolsonaro. El lunes, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental llamó a la justicia brasileña “un abusador de derechos humanos sancionado por los Estados Unidos” y lo acusó de usar “instituciones para silenciar la oposición y amenazar la democracia”.

De Moraes dijo en su decisión que “el poder judicial (de Brasil) no permitirá que un acusado lo haga ridículo”.

“La justicia es la misma para todos. Un acusado que ignora voluntariamente las medidas de precaución, por segunda vez, deben sufrir consecuencias legales”, dijo.

Implicaciones políticas para Brasil

Creomar de Souza, analista político de Riesgo y Estrategia Política de Dharma, una firma de consultoría política con sede en Brasilia, dijo que el arresto domiciliario de Bolsonaro abre un nuevo momento para la oposición del país, que podría acumular vapor en la lucha contra la oferta de reelección de Lula el próximo año.

Ahora, De Souza dijo: “La elección de 2026 parece una agitación” y el debate político en Brasil probablemente se dividirá entre dos luchas clave.

“Uno es el esfuerzo de los partidarios de Bolsonaro para mantenerse fuertes a la derecha, sin importar si está presionando para la amnistía en el Congreso o ponerse físicamente”, dijo el analista. “El segundo es cómo la administración de Lula intentará demostrar que el país tiene un gobierno”.

“Este es solo el comienzo”, concluyó.

La última decisión de la corte superior mantiene a Bolsonaro bajo monitoreo de tobillo, solo permite a los miembros de la familia y abogados visitarlo y tomar todos los teléfonos móviles de su hogar.

Lula fue encarcelada durante 580 días entre 2018 y 2019 en una condena por corrupción que luego fue desechada por la Corte Suprema, citando el sesgo del juez en el caso.

Michel Temer, quien se convirtió en presidente después de que Dilma Rousseff fuera acusado en 2016, fue arrestado durante 10 días en 2019 en relación con una investigación de injerto, que luego terminó sin una condena.

A principios de este año, De Moraes ordenó la detención del presidente Fernando Collor, quien estuvo en el cargo de 1990 a 1992 hasta que fue acusado. El ex presidente de 75 años fue condenado por lavado de dinero y corrupción en 2023 y ahora cumple su sentencia de más de ocho años.

Horas después de la orden, los legisladores de derecha criticaron la decisión de De Moraes y compararon la situación de Bolsonaro con la de sus predecesores.

“Arresto domiciliario para Jair Bolsonaro por De Moraes. Razón: ¿Corrupción?” preguntó el legislador Nikolas Ferreira. “No. Sus hijos publicaron su contenido en las redes sociales. Patético”.

El líder de extrema derecha ya está prohibido a las elecciones del próximo año debido a una condena por abuso de poder por parte del tribunal electoral principal del país.

La legisladora izquierdista Duda Salabert dijo que el arresto domiciliario de Bolsonaro aumenta la democracia de Brasil.

“Y los que lo atacaron están a punto de pagar”, dijo Salabert.