Los abogados de Ghislaine Maxwell argumentan en contra del testimonio del gran jurado que se desaceleran

Los abogados de la ex asociada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, argumentan en contra del intento del Departamento de Justicia de revelar el testimonio del gran jurado contra ella, escribiendo en un tribunal que presenta el martes que su cliente “no tiene más remedio que oponerse respetuosamente” la posible liberación.

“Jeffrey Epstein está muerto. Ghislaine Maxwell no lo es”, escribió el abogado de Maxwell, David Markus, en un Presentación de nueve páginas. “Cualquier interés que el público pueda tener en Epstein, ese interés no puede justificar una amplia intrusión en el secreto del gran jurado en un caso en el que el acusado está vivo, sus opciones legales son viables y sus derechos de debido proceso permanecen”.

Maxwell – ¿Quién está sirviendo a un 20 años Sentencia de prisión por reclutar, preparar y abusar sexualmente de menores Desafiando su convicciónargumentando que debería haber sido cubierta por un acuerdo de no prosecución que los fiscales federales en Florida ofrecieron a Epstein y a cualquier conspirador hace casi dos décadas. La Corte Suprema indicó que considerará si escuchar el caso de Maxwell en septiembre.

Sus abogados también escribieron que Maxwell no ha tenido la oportunidad de revisar el material del gran jurado para evaluar los documentos.

“Cuando Epstein murió, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York giraron e hicieron de Maxwell la cara de sus crímenes. Se convirtió en el chivo expiatorio y la única persona que el gobierno podía poner en juicio. Fue condenada en una tormenta de medios de presentación de informes falsos y caracterización errónea de la evidencia”, escribió Markus. “Ahora, con su caso pendiente ante la Corte Suprema, el gobierno busca transcripciones de gran jurado no probadas no probadas, que contienen declaraciones presentadas en secreto y nunca cuestionadas por el proceso adversario. A Maxwell nunca se le ha permitido revisar esas transcripciones, incluso aunque el gobierno no se oponía a su reciente solicitud para hacerlo”.

En una presentación judicial la semana pasada, el Departamento de Justicia admitió que el Gran Jurado transcripción que está intentando desacelerar las investigaciones sobre el delincuente sexual condenado por el fallecido Jeffrey Epstein y su antiguo asociado Ghislaine Maxwell contener testimonio de solo dos agentes de la ley.

Los grandes jurados que acusaron a Epstein y Maxwell no escucharon un testimonio directo de ninguna presunta víctima, el fiscal general Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche le dijeron a un juez en el distrito sur de Nueva York en sus intentos de revelar el testimonio.

En presentación más temprano el martesel Departamento de Justicia dijo que las transcripciones del gran jurado que espera que sean reveladas ya se hicieran públicas durante los procedimientos judiciales de Epstein y Maxwell.

“Las transcripciones anotadas adjuntas muestran que gran parte de la información proporcionada durante el curso del testimonio del gran jurado, con la excepción de las identidades de ciertas víctimas y testigos, estaba disponible públicamente en el juicio o de otra manera se ha informado públicamente a través de las declaraciones públicas de víctimas y testigos”, escribió el Departamento de Justicia.

El gobierno también ha pedido hasta el 8 de agosto para decidir si van a pedir o no que las exhibiciones del Gran Jurado también sean reveladas, ya que esas exhibiciones “sustantivas” que actualmente no están en el registro público.

Antes de un juez diferente en Nueva York esta semana, dos de las víctimas de Epstein pidieron restricciones para proteger a las víctimas de la pareja, pero no estaban opuestas a las transcripciones que se revelan.

¡Una víctima pidió que el juez “nos muestre todos los archivos con solo las redacciones necesarias!” y “Hazlo con eso y permítame/nosotros para sanar”.

Pidieron que su abogado pudiera revisar las redacciones sugeridas “, ya que son las que también conocen a las víctimas, sus nombres, sus verdades y sus historias a diferencia del gobierno de los Estados Unidos que no le importó y ni siquiera les importa conocer nuestra verdad. Prefieren pedirle a un traficante de sexo encarcelado condenado para obtener información para obtener información”.

Otra víctima solicitó una revisión de los archivos de terceros antes de su lanzamiento, para “asegurarse de que no se revelen los nombres o semejanzas de víctimas a través de este lanzamiento. Es imperativo con el escrutinio sobre este frenesí de los medios de comunicación que las víctimas están completamente y completamente protegidas”.

El mes pasado, un juez federal en Florida denegado La solicitud del Departamento de Justicia para desalentar el material del gran jurado derivado de las investigaciones en 2005 y 2007 en Epstein en el estado. Esa decisión solo se aplicó a las transcripciones de los procedimientos por parte de los grandes jurados federales que se convocaron en Florida, y no se aplicó a las transcripciones en Nueva York.

