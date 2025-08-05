Votantes boo congresista republicano de Nebraska en el ayuntamiento

“Siguiente diapositiva, por favor”. Canto de la multitud: “Impulsar a los ricos”. “No hay impuestos sobre horas extras”. Canto de la multitud: “Impulsar a los ricos”. Moderador: “Siguiente pregunta, OK. ¿Por qué, por qué cortó la investigación de Snap y Health?” [crowd cheering] “No tenemos dinero ilimitado en los Estados Unidos”. [crowd booing] “¿Cómo puedes respaldar este proyecto de ley que erosiona los mismos servicios que personas como yo, mi familia, nuestras familias y los veterinarios más jóvenes que vuelven a casa hoy confían para vivir vidas decentes y saludables?” [crowd cheering] “Bueno, antes que nada, gracias por su servicio al país. Y gracias a las generaciones de servicio al país.” “Por favor, no diga gracias por mi servicio si votó en mi contra”. “Esa es un verdadero recorte de impuestos de clase media”.