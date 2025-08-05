Crimen en cada categoría en 2024, según el informe del FBI

El crimen disminuyó en cada categoría en 2024, incluidos el asesinato, el crimen violento y los robos de vehículos motorizados, según los datos publicados por el FBI el martes. Refleja que los expertos en tendencias han estado rastreando a medida que el número informado de delitos violentos continúa disminuyendo de una espiga inmediatamente después de la pandemia Covid-19.

Si bien el informe incluyó buenas noticias, un delito violento todavía ocurrió en promedio cada 25.9 segundos en los Estados Unidos el año pasado, según el informe anual de delitos unificados del FBI, que compila estadísticas de delitos presentadas por las agencias de aplicación de la ley en todo el país. El informe de este año utilizó datos presentados por 16,675 agencias diferentes, que según el FBI cubre una población combinada de más de 325 millones de personas, o alrededor del 95.6% de los residentes estadounidenses.

El informe del FBI no se aventuró a decir por qué disminuyeron las estadísticas de delitos violentos. “Es difícil, si no imposible, decir por qué, y cada agencia de informes tendría una razón diferente”, dijo un funcionario del FBI el martes en respuesta a una pregunta de CBS News durante una sesión informativa.

El FBI notó que ha visto un aumento en el número de disparo de los oficiales en el cumplimiento del deber. “Entre 2021 y 2024, vimos a 258 agentes de la ley asesinados delincuentes en el cumplimiento del deber”, dijo el funcionario del FBI.

Todos los delitos violentos disminuyeron el año pasado

Crimen violentoque el FBI define como asesinato, homicidio no negligente, violación, robo y asalto agravado, disminuyó un 4.5% en 2024 en comparación con 2023, y cada subcategoría también ve una disminución.

El asesinato y la tasa de homicidio no negligente disminuyeron 14.9% año tras año. El robo cayó en un 8,9%. La violación vio una disminución estimada del 5,2% y el asalto agravado disminuyó un 3%, encontró el informe

El asesinato y la tasa de homicidio no negligente cayeron por segundo año consecutivo, después de cayendo de 6.5 a 5.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2023. En 2024, la tasa volvió a caer, a 5 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En los últimos 20 años, la alta marca en la tasa de asesinatos se registró en 2020, con 6.7 por cada 100,000 residentes, mientras que la más baja registrada fue en 2014, con 4.4 casos por cada 100,000 personas.

Análisis de Jeff Asher, Un experto en datos de justicia penal y cofundador de la firma de consultoría Ah Datalytics, señaló que, si bien el asesinato, la violación y los robos han caído por debajo de los niveles previos al co-covid después de un gran pico durante los asaltos pandémicos y agravados, mientras disminuyen, permanecen “obstinados”.

En un cambio de años anteriores, tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles como la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles contribuyeron con datos al Informe del FBI.

El jefe de detectives de LAPD, Alan S. Hamilton, acreditó los programas de intervención comunitaria y de violencia en Los Ángeles por contribuir a la caída del crimen allí. “Hicimos una inversión en el futuro y creo que estos son los dividendos”, dijo a CBS News en una llamada telefónica el lunes por la noche.

Rodney Harrison, ex comisionado de policía del condado de Suffolk de Nueva York y colaborador de la ley de noticias de CBS News, dijo que algunas de las caídas en delitos violentos podrían atribuirse a los delincuentes que cambian sus esfuerzos a crímenes en línea como el robo de identidad.

“Si no tienen que salir a la calle y correr drogas y pueden ganar dinero sentado en la computadora, algunos delincuentes lo harán, lo que presenta un nuevo desafío a la policía”, dijo Harrison a CBS News.

Delito de propiedad también abajo

El delito inmobiliario también vio una disminución considerable de 8.1% en 2024, según el informe del FBI, luego de una caída del 2.4% en 2023.

Es de destacar que los robos de vehículos motorizados disminuyeron en un 18,6% de 2023 a 2024 después de varios años de aumentos. Es la caída de un año más grande jamás registrada en esa categoría, aunque la tasa general de robos de automóviles aún es más alta que en 2019, según Asher.

Otras subcategorías de delitos inmobiliarios incluyen robo, 8.6%y hurto-theft, 5.5%.

La tasa general de delitos contra la propiedad en 2024 fue la más baja registrada desde 1961, según el Consejo de Justicia Penal.

Crímenes de odio

El FBI también incluyó datos sobre crímenes de odiobasado en informes de 16,419 agencias de aplicación de la ley. En 2024, esos departamentos informaron 11,679 incidentes criminales y 13,683 delitos relacionados motivados por sesgo basados en la raza, la etnia, la ascendencia, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, la identidad de género o género.

El número total de tales incidentes disminuyó ligeramente en 2024 en comparación con 2023, aunque el FBI señaló que puede haber fluctuaciones al observar diferentes grupos.

Si bien el informe del FBI no dio un desglose de los objetivos de los crímenes de odio, CBS News ha estado rastreando un aumento en los crímenes de odio antisemíticos reportados a raíz del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel y la posterior operación militar israelí en Gaza. Los crímenes de odio anti-musulmanes también han aumentado en el mismo período de tiempo.

La red comunitaria segura, que ayuda a rastrear incidentes antisemitas en todo el país, dijo que aproximadamente el 69% de los incidentes motivados religiosamente informados en 2024 fueron antisemitas, dirigidos a personas o instituciones judías.

Tendencia descendente que continúa

Si bien el informe del FBI se centra en 2024, las estadísticas para el año en curso están disponibles y muestran una tendencia continua a la baja, según el análisis del Consejo de Justicia Penal.

La tasa de homicidios continuó disminuyendo en la primera mitad de 2025, reduciendo la tasa en los EE. UU. A un nivel que no ha visto en una década, dijo el CCJ. Aunque el grupo señaló que, si bien los números generales están bajando, muchas ciudades todavía están viendo tasas de homicidios más altas que en la primera mitad de 2019.

“Estos números son prometedores pero no sorprendentes”, dijo a CBS News Ernesto López, especialista en investigación senior de CCJ. “Después de un aumento significativo en el crimen violento a partir de 2020, la disminución de todos los tipos de delitos principales en todos los tamaños de las jurisdicciones es prometedor. Estas tendencias están estrechamente alineadas con nuestros propios hallazgos, que muestran que el crimen cayó el año pasado y continúa cayendo en los primeros seis meses de 2025”.

El Consejo también señaló las limitaciones de los datos del FBI, que no cubren a toda la población estadounidense y solo mide los delitos que se informan a la policía. Los defensores de las víctimas de agresión sexual, por ejemplo, a menudo señalan que muchas violaciones no se informan.

“Los datos de la policía son críticos, pero también es importante recordar que la mayoría de los crímenes no se informan a la policía, por lo que el volumen general es mucho más alto que el que se representa aquí”, dijo el CCJ a CBS News.

Jacob Rosen contribuyó a este informe.

