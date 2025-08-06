RFK Jr. se detiene $ 500 millones para la investigación de vacunas de ARNm

El gobierno federal está cancelando alrededor de $ 500 millones en proyectos de desarrollo de vacunas que utilizan tecnología ARNm, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. anunció el martes.

Los 22 proyectos ahora terminados fueron financiados a través de la Autoridad Biomédica de Investigación y Desarrollo Avanzado, o Barda. La mayoría de los proyectos que fueron cancelados fueron para vacunas que luchan contra Covid-19 o la gripe, Kennedy dicho.

Incluyen propuestas de Pfizer, Sanofi Pasteur y otros fabricantes de drogas que fueron rechazadas o canceladas, junto con un premio ahora desaprobado a Moderna Desarrollar una vacuna contra la gripe aviar, según una declaración del HHS. Los proyectos fueron revisados y cancelados en las últimas semanas, dijo Kennedy.

Un portavoz de Moderna le dijo a CBS News que el contrato de H5N1 (gripe de aves) de la compañía fue cancelado en mayo, y no es consciente de ninguna nueva cancelación de Barda.

Kennedy Enmarcado el movimiento Como parte de un paso de la investigación sobre las vacunas de ARNm. Ese tipo de vacunas usar El ARN mensajero, o ARNm, para impulsar el cuerpo a hacer proteínas que inducen la producción de anticuerpos, a proteger contra una infección. El enfoque ha atraído más interés desde la pandemia Covid-19, cuando las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna fueron encontrado que es seguro y efectivo contra el coronavirus. Los funcionarios de salud pública acreditan el rápido desarrollo de las vacunas con Salvando a millones de vidas.

Sin embargo, Kennedy dijo: “El HHS ha determinado que la tecnología de ARNm plantea más riesgo que los beneficios para estos virus respiratorios”.

Argumentó que las vacunas basadas en ARNm pueden dejar de funcionar correctamente si el virus al que se dirige se mutena demasiado, citando coronavirus Como ejemplo. “Una sola mutación puede hacer que las vacunas de ARNm sean ineficaces”, dijo Kennedy.

Los principales expertos en enfermedades de las infecciones criticaron la decisión y dijo que dejará a los estadounidenses vulnerables.

El Dr. Paul Offit, un virólogo y experto en vacunas en el Hospital de Niños de Filadelfia, dijo que Kennedy “ha tomado una vez más una decisión, no basada en evidencia científica que pone a este país en un riesgo innecesario”.

El epidemiólogo Dr. Michael Ostolm lo calificó como “una de las peores decisiones que he visto en 50 años de trabajo de preparación para la salud pública”.

“Si una pandemia de influenza nos golpeó mañana, la capacidad de fabricación global de vacunas contra la gripe utilizando el método estándar para cultivar el virus en los huevos de gallina solo producirá suficiente vacuna en 18 meses para vacunar solo una cuarta parte del mundo”, dijo a CBS News. “Necesitamos desesperadamente una tecnología de vacuna donde pudiéramos hacer suficiente vacuna para el mundo en un año”.

Muchos Los expertos dicen una gran ventaja de las vacunas de ARNm es que se pueden desarrollar, fabricar y cambiar rápidamente, permitiendo a los fabricantes de medicamentos y funcionarios de salud pública responder rápidamente para nuevos virus y para mutar constantemente virus como la gripe.

En 2020, la primera administración de Trump financió el desarrollo de las vacunas de ARNm Covid-19 de Pfizer y Moderna, que se desarrollaron significativamente más rápido que las vacunas tradicionales.

“Ninguna otra nación coincidió con lo que Estados Unidos logró durante la pandemia”, dijo a CBS News la Dra. Luciana Borio, ex directora de preparación médica y de biodefense en el Consejo de Seguridad Nacional. “Pionamos y entregamos vacunas de ARNm que ahorran vidas a una velocidad sin precedentes. Es un logro histórico que deberíamos celebrar. Agarrar a las tecnologías obsoletas para contrarrestar una futura pandemia de gripe es un grave error.

Kennedy tiene un larga historia de Levantando dudas sobre vacunas. Desde que se unió a la administración Trump, ha miembros despedidos de un panel de expertos que hizo recomendaciones de vacuna y anunció el eliminación de una recomendación Para que los niños y las mujeres embarazadas sanas se vacunen contra Covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades todavía dice que los niños pueden obtener la vacuna y que es seguro y beneficioso para las mujeres embarazadas.

Kennedy dijo el martes que el HHS está trasladando los fondos ahora cancelados a “plataformas de vacunas más seguras y más amplias que siguen siendo efectivas incluso cuando los virus mutan”.

“Permítanme ser absolutamente claro: el HHS apoya las vacunas seguras y efectivas para cada estadounidense que los quiera”, dijo el secretario de salud.

