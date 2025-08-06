El gobernador de Texas, Abbott, demanda para eliminar el presunto “líder” de la huelga demócrata del cargo en medio de la redistribución

El gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó una demanda el martes para eliminar a uno de los líderes democráticos de la Cámara de Representantes del estado, el representante Gene Wu, llamándolo “el líder” de las docenas de legisladores demócratas que dejaron el estado en un esfuerzo por bloquear una votación de redistribución de distritos.

Abbott presentó la petición de emergencia ante la Corte Suprema de Texas para que Wu, quien representa a Houston y se desempeña como presidente del Caucus Democrático, retirado del cargo. El domingo, el gobernador había amenazado con buscar la eliminación de legisladores demócratas de su cargo si no asistían a una sesión de la Cámara del Lunes por la Alde por la tarde.

“No han regresado y no han cumplido con los requisitos de quórum. El representante Wu y los otros demócratas de la Cámara de Representantes de Texas han mostrado una negativa intencional a regresar, y su ausencia por un período de tiempo indefinido priva a la Cámara del Quórum necesaria para reunirse y realizar negocios en nombre de Texans”, escribió Abbott en un comunicado. “Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaron su deber hacia los tejanos, y debe haber consecuencias”.

Abbott afirma que Wu ha perdido su posición elegida y que sus acciones, así como las de otros demócratas de la Cámara de Representantes que dejaron el estado, “constituyen el abandono de su cargo, justificando su eliminación”.

El gobernador también alegó que Wu y otros demócratas de la Cámara de Representantes “parecen haber solicitado y recibido ciertos beneficios a cambio de omitir un voto, apoyando aún más su eliminación del cargo y las acusaciones de soborno”.

Abbott ha argumentado en el pasado que los demócratas pueden ser retirados legalmente del cargo si no aparecen. Ha citado una opinión no vinculante de 2021 por parte del fiscal general de Texas Ken Paxton que dijo que “un tribunal de distrito puede determinar que un legislador ha perdido su cargo debido al abandono y puede eliminar al legislador del cargo, creando así una vacante”.

Pero Mark Jones, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Rice, le ha dicho a CBS News La única forma de eliminar a un legislador de Texas, que no sea en las urnas, es por un voto de dos tercios de la Legislatura.

Los demócratas de Texas rompen el quórum en esfuerzo por bloquear la redistribución de votos

Durante el fin de semana, docenas de demócratas de Texas huyó del estado para bloquear un voto en un plan de redistribución de distritos del Congreso respaldado por los republicanos que Presidente Trump deseos antes de las elecciones de mitad de período de 2026, escalando un enfrentamiento que ha estancado la sesión legislativa.

La ausencia de los demócratas significaba que la Cámara de Representantes de Texas no tenía suficientes miembros presentes para mantener un debate sobre un proyecto de ley para volver a dibujar los distritos del Congreso del estado para agregar cinco escaños favoreciendo a los republicanos. Eso provocó una moción respaldada por los republicanos para su arresto civil.

Abbott luego ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que “localizara, arrestaran y devolveran a cualquier miembro de la Cámara de Representantes que abandonara su deber a los tejanos”. Sin embargo, Texas DPS no tiene jurisdicción fuera del estado. Un arresto civil podría obligar a los legisladores a regresar al Capitolio.

Una negativa de los legisladores de Texas a presentarse es una violación civil de las reglas legislativas. Durante una huelga previa de los legisladores demócratas, la Corte Suprema de Texas sostuvo en 2021 que los líderes de la Cámara de Representantes tenían la autoridad de “obligar físicamente la asistencia” a los miembros desaparecidos, pero no se devolvieron a los demócratas al estado después de que se atendieron las órdenes de servicio ese año. Dos años más tarde, los republicanos impulsaron nuevas reglas que permiten multas diarias de $ 500 para los legisladores que no se presentan al trabajo como castigo.

El representante Wu responde a la demanda del gobernador Abbott

En una declaración a CBS Texas, Wu dijo que “negar al gobernador un quórum no fue un abandono”, sino que era “un cumplimiento de mi juramento”.

“Esta oficina no pertenece a Greg Abbott, y no me pertenece”, dijo Wu en su declaración. “Pertenece a la gente del Distrito 137 de la Cámara de Representantes, que me eligió. Hice un juramento a la Constitución, no a la agenda de un político, y no seré quien rompiera ese juramento”.

Wu también dijo que el gobernador ha fallado al pueblo de Texas y está “usando los tribunales para castigar a los que se negaron a fallar” con él.

“Cuando un gobernador conspira con un presidente deshonrado para atravesar un mapa racista de gerrymander, mi deber constitucional es no ser un participante dispuesto”, dice la declaración de Wu. “Cuando ese gobernador tiene alivio de desastres para 137 texanos muertos y sus familias como rehenes, mi deber moral es sonar la alarma, por cualquier medio necesario”.

Abbott quiere que la Corte Suprema emita una decisión a las 5 de la tarde del jueves.

“Greg Abbott está intentando silenciar al líder del Caucus Democrático de la Cámara de Representantes, Representante Gene Wu, armando los tribunales”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, en un comunicado. “Es una violación completa de la separación de poderes para que el gobernador de este estado piense que tiene la autoridad para eliminar unilateralmente a los funcionarios debidamente elegidos simplemente porque no está de acuerdo con ellos utilizando salvaguardas de procedimiento protegidas constitucionalmente”.

El procurador general de Texas también dijo que si los demócratas de la Cámara de Representantes no regresan antes de la 1 pm del viernes, cuando el presidente Dustin Burrows estableció la Cámara para celebrar su próxima sesión, el Fiscal General buscará todos los remedios judiciales disponibles.

Más de CBS News