Ex empleado de Doge supuestamente herido en intentos de robo de automóvil

El ex empleado de eficiencia del Departamento de Gobierno Edward Coristine supuestamente fue agredido en un intento de robo de automóviles en Washington, DC, durante el fin de semana, según los registros policiales obtenidos por CBS News, un incidente que llevó al presidente Trump a amenazar con poner la capital de la nación bajo control federal.

Coristine, de 19 años, conocida por su apodo en línea “Big Balls”, supuestamente fue rodeada y agredida por un grupo de aproximadamente 10 adolescentes cerca de su automóvil la madrugada del domingo, según un informe del Departamento de Policía Metropolitana. Dos jóvenes de 15 años fueron arrestados y acusados de robo de autos desarmados.

Coristine y su pareja más tarde le dijeron a la policía que “vieron a los sospechosos acercarse y hacer un comentario sobre tomar el vehículo” y “por su seguridad, empujó a su pareja … al vehículo y se volvió para tratar con los sospechosos”, dijo el informe policial. Los oficiales de policía que patrullaban el área vieron el incidente y salieron de su crucero, llevando a la mayoría de los adolescentes a huir a pie, pero dos de los asaltantes fueron detenidos, identificados por Coristine y arrestados.

Los dos arrestados fueron identificados por la policía solo como un hombre de 15 años y una mujer de 15 años de Hyattsville, Maryland. La policía dijo en un comunicado que “múltiples sospechosos siguen siendo pendientes”.

Los servicios médicos de emergencia no transportaron a nadie como parte del incidente, dijeron DC Fire y EMS a CBS News.

También se robó un iPhone 16 negro, según el informe.

Antes del lanzamiento del informe policial, Trump publicó sobre el incidente en Verdad socialcompartiendo una foto de lo que parecía ser un “joven increíble” ensangrentado a quien dijo que fue “golpeado sin piedad por los matones locales”. Multimillonario Elon Musk, el ex líder de Doge – Más tarde dijo La víctima era miembro de Doge. Escribió que el empleado vio a un grupo de personas que supuestamente intentaban asaltar a una joven, y “corrió para defenderla y fue severamente golpeado hasta el punto de la conmoción cerebral”, aunque la descripción de Musk del incidente no se alinó con el informe policial y el alcance de las lesiones de Coristine no estaba clara.

CBS News se ha comunicado con Musk para hacer comentarios.

Trump dijo que el crimen en la capital de la nación está “totalmente fuera de control” y pidió a las autoridades que “procesen a estos ‘menores’ como adultos, y los encierren durante mucho tiempo, a partir de los 14 años”.

El presidente también amenazó con poner a DC bajo control federal si la ciudad no “actúa juntos y rápidamente”.

“Si esto continúa, voy a ejercer mis poderes y federalizar esta ciudad”, escribió.

La Sr. Trump tiene respaldó la idea de federalización de DC en el pasado. La constitución le da al Congreso el poder de gobernar la ciudad, pero Desde 1973el gobierno federal ha permitido a los residentes de DC elegir un alcalde y un ayuntamiento que manejen la mayoría de los aspectos del gobierno local. La autonomía de la ciudad todavía es limitada, y el Congreso mantiene el derecho de anular las leyes locales, y el Congreso podría optar por derogar el autogobierno de 52 años de la ciudad.

Jeanine Pirro, la fiscal fiscal de DC, dijo en un comunicado: “Es hora de que comencemos a tomar el crimen más seriamente, independientemente de la edad del criminal. Ya no podemos codificar a los delincuentes jóvenes mientras las víctimas inocentes están siendo agredidas y mutiladas y los delincuentes jóvenes evitan las consecuencias. Es hora de que esto termine”.

Coristine fue uno de los miembros más conocidos del equipo de Doge de Musk, que barrió el gobierno federal a principios de este año en un esfuerzo por reducir el gasto del gobierno. Estuvo involucrado en los esfuerzos de DoGe en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Administración de la Seguridad Social, la Salud y los Servicios Humanos y otras agencias.

Coristine renunció al gobierno federal a fines de junio. Se unió al servicio federal días después como empleado especial del gobierno con la Administración del Seguro Social, lo que le dijo a CBS News en ese momento que se centraría en “mejorar la funcionalidad del sitio web del Seguro Social”.

En mayo, Coristine era parte de una mesa redonda de los empleados de dux quienes fueron entrevistados junto a Elon Musk en el mundo “Watters ‘de Fox News. Dijo que su trabajo implicaba mirar “computadoras de pago” en el gobierno federal.

Cuando se le preguntó sobre su seudónimo de “bolas grandes”, Coristine explicó que era un nombre de usuario irónico que eligió en LinkedIn.

“Las personas en LinkedIn se toman muy en serio, y son bastante reacios al riesgo. Y yo pensé: ‘Bueno, no quiero ser ninguna de esas cosas'”, dijo.

Aaron Navarro contribuyó a este informe.

