El juez bloquea a Trump Admin. de reasignar miles de millones en fondos de ayuda de desastres de FEMA

Un juez federal bloqueó el martes temporalmente los esfuerzos de la administración Trump para reasignar más de $ 4 mil millones en fondos federales orientados a proyectos de mitigación de desastres naturales, argumentando que la transferencia podría conducir a un “daño irreparable” a las áreas propensas a las inundaciones.

La orden judicial del juez de distrito estadounidense Richard G. Stearns en Boston siguió una demanda de julio presentada por 20 estados. Argumentaron que el programa de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) de FEMA había sido rescindido ilegalmente en abril de 2025 bajo la administración Trump, con más de $ 4 mil millones en fondos no gastados que habían sido asignados por el Congreso redirigido sin su autoridad. Stearns escribió que el tribunal “no estaba convencido” de que el Congreso tenía la intención de que se reasignara el dinero.

“El programa BRIC está diseñado para proteger contra los desastres naturales y salvar vidas”, escribió Stearns.

Stearns dictaminó que los funcionarios del gobierno fueron bloqueados temporalmente de reutilizar los fondos, mientras que el tribunal considera las objeciones del estado a los recortes.

La demanda de julio alegó que terminar el programa BRIC cambiaría los esfuerzos de preparación para desastres en todo el país, dejando a las comunidades incapaces de aprovechar la financiación crítica para cientos de proyectos de resiliencia ya aprobados. Antes de que se detuviera, el programa BRIC proporcionó fondos para proyectos de infraestructura local, como sistemas de gestión de aguas pluviales y la reubicación o elevación de edificios en zonas propensas a inundaciones.

Los funcionarios de FEMA anunciaron originalmente en abril que eran “final“El programa BRIC porque es” derrochador “y se había preocupado más por” agendas políticas que ayudar a los estadounidenses a recuperarse de los desastres naturales “. Pero en una presentación judicial la semana pasada, la agencia de respuesta a desastres retrocedió esos comentarios, afirmando que no habían reducido el programa y todavía estaban evaluando si terminarán o revisarán.

Una investigación de noticias de CBS en junio reveló que los recientes recortes de fondos de BRIC han afectado desproporcionadamente a los condados que apoyaron a Trump en las elecciones de 2024, con dos tercios de los condados que perdieron fondos que votaron por el presidente. La eliminación del programa BRIC privará especialmente a las comunidades vulnerables en todo el sureste, un área propensa a desastres naturales, encontró el análisis de datos de noticias de CBS.