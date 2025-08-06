Trump dice que hay una “buena posibilidad” de que se reunirá con Putin y Zelenskyy a medida que avanza la fecha límite de sanción de Rusia

El presidente Trump dijo el miércoles que hay una “buena posibilidad” de que se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pronto, ya que Trump presiona a Rusia para que finalice su invasión de tres años de Ucrania.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que Rusia sugirió una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y Putin, y Trump está “abierto” a la idea de una reunión con los líderes de Rusia y Ucrania.

Cuando se le preguntó horas después si Putin y Zelenskyy habían acordado una cumbre, dijo Trump a los periodistas: “Hay una muy buena perspectiva de que lo hagan”. Dijo que no está claro dónde se llevaría a cabo la reunión. Rusia y Ucrania no han comentado públicamente sobre la posibilidad de una reunión.

Los comentarios del Sr. Trump se produjeron pocos días antes de su fecha límite del viernes para que Rusia llegue a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania o enfrente sanciones. Putin se reunió con el enviado del Sr. Trump, Steve Witkoff, en Moscú más temprano el miércoles. El presidente de los Estados Unidos llamó a la reunión de horas de tiempo “altamente productiva” y escribió que “se logró un gran progreso” en un Verdad social Post: un cambio de tono después de que Trump expresó frustración con Rusia durante gran parte del mes pasado.

Trump también realizó una llamada el miércoles con los líderes europeos y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

Un alto funcionario de la administración de Trump dijo a CBS News temprano el miércoles que la reunión entre Witkoff y Putin “fue bien”.

“Los rusos están ansiosos por continuar comprometiéndose con Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Cuando se le preguntó sobre la reunión de Witkoff-Putin, el secretario de estado Marco Rubio dicho: “Tendremos algunas otras discusiones durante todo el día, y luego esperamos que haya algunos anuncios aquí bastante pronto. Tal vez positivo, tal vez no. Veremos”.

Trump ha presionado a Rusia y Ucrania para alcanzar un alto el fuego, pero ha oscilado entre culpar a Putin y Zelenskyy por falta de progreso. En las últimas semanas, Trump se ha irritado con Putin sobre Rusia continuado ataques en ciudades ucranianas.

La semana pasada, el Sr. Trump exigió que Putin llegue a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania dentro de los 10 días, o Rusia podría enfrentar repercusiones, incluidas las sanciones a Rusia y países que hacen negocios con él. Esa fecha límite se acabó el viernes.

“Todavía se espera que las sanciones secundarias se implementen el viernes”, dijo el alto funcionario de la administración Trump a CBS News luego de la reunión de Putin-Witkoff.

Trump ya ha comenzado a atacar a algunos socios comerciales rusos, abofeteando un arancel adicional del 25% El miércoles de los bienes indios porque el país del sur de Asia continúa comprando petróleo en Rusia. Eso lleva el impuesto total a las importaciones indias al 50%.

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, respondió a las amenazas de sanción del Sr. Trump la semana pasada advirtiendo: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra”.

Sr. Trump llamada Declaración de Medvedev “altamente provocativo” y dijo que estaba ordenando que dos submarinos estuvieran “posicionados en las regiones apropiadas” en respuesta.

En otros puntos, Trump arremetió contra Zelenskyy y lo acusó de prolongar la invasión de Rusia, que comenzó en febrero de 2022. Argumentó públicamente con el líder ucraniano en una reunión de la Oficina Oval, y al menos en al menos dos casossu administración ha detenido temporalmente la ayuda militar estadounidense crucial a Ucrania antes de restaurar los envíos.