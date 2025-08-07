Home Política RFK Jr. cancela casi $ 500 millones en fondos para el desarrollo...

RFK Jr. cancela casi $ 500 millones en fondos para el desarrollo de la vacuna contra el ARNm

By
Juan Carlos Collado
-
7
0
RFK Jr. cancela casi $ 500 millones en fondos para el desarrollo de la vacuna contra el ARNm




RFK Jr. Cancela casi $ 500 millones en fondos para el desarrollo de la vacuna contra el ARNm – CBS News








































Watch CBS News


Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. is halting nearly $500 million in funding to develop vaccines using mRNA technology. Dr. Jon LaPook reports.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here