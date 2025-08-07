Soldado estadounidense acusado de tratar de darle a Rusia información del tanque del ejército sensible a la ciudadanía

Las autoridades federales arrestaron a un soldado estadounidense que supuestamente trató de compartir información clasificada sobre el tanque Abrams M1A2 del ejército con Rusia, el Departamento de justicia dicho.

Taylor Adam Lee, un miembro del ejército de servicio activo de 22 años estacionado en Fort Bliss en Texas, fue arrestado el miércoles y acusado bajo la Ley de Espionaje de intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero, dijeron los fiscales federales en un declaración. También fue acusado bajo la Ley de Control de Exportación de Armas.

El Departamento de Justicia afirmó que Lee “transmitió información técnica controlada por exportaciones en el tanque Abrams M1A2 en línea y ofreció asistencia a la Federación Rusa”. Los fiscales acusaron a Lee de tratar de cambiar la información por la ciudadanía rusa.

Lee, que tenía una autorización de seguridad de alto secreto, supuestamente escribió en línea a principios de este año, “Estados Unidos no está contento conmigo por tratar de exponer sus debilidades” y “en este punto incluso me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación de Rusia cuando estoy allí de alguna manera”.

Durante una reunión en persona en julio, Lee supuestamente entregó una tarjeta SD con datos técnicos y otra información sobre tanques de Abrams a una persona que “creía que era un representante del gobierno ruso”. También supuestamente discutió darle a Rusia una pieza de hardware del tanque, y pareció entregar el hardware a una unidad de almacenamiento de El Paso la semana pasada.

“Misión cumplida”, dijo Lee, la persona, dijo el Departamento de Justicia.

El martes se presentó una orden de arresto en el Tribunal Federal de El Paso. Él fue arrestado e hizo su aparición inicial en la corte al día siguiente. Una denuncia penal no parecía ser presentada en el tribunal a partir del miércoles, y no está claro si Lee está representado por un abogado.

“Este arresto es un recordatorio alarmante de la seria amenaza que enfrenta nuestro ejército estadounidense”, Brig. El general Sean F. Stinchon, el comandante general del comando de contrainteligencia del ejército, dijo en un comunicado.

El arresto de Lee se produce cuando los militares lidian con el espionaje en línea y las fugas de amenazas.

Los agentes de inteligencia chinos han tratado de atacar a los miembros del servicio de los Estados Unidos en línea y atraerlos a ofrecer información confidencial a cambio de salario, una tendencia que algunos funcionarios de contrainteligencia llaman “espionaje virtual”, Noticias de CBS reportado a principios de este año.

Por separado, el ex guardián nacional de aire Jack Teixeira fue sentenciado hasta 15 años de prisión el año pasado para compartir documentos clasificados sobre la Guerra de Rusia-Ucrania en la plataforma de mensajería Discord. Y un oficial del ejército retirado quien trabajó como empleado civil de la Fuerza Aérea Se declaró culpable el mes pasado de compartir información de guerra de Rusia-Ukraine en una aplicación de citas.

