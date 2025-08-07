Tarifas más altas de los EE. UU. Oficialmente en efecto en docenas de naciones

Washington -El presidente Trump comenzó oficialmente a recaudar impuestos de importación más altos en docenas de países el jueves, al igual que las consecuencias económicas de sus aranceles de los meses comenzaban a crear daños visibles a la economía de los Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo que comenzando justo después de la medianoche EDT, los bienes de más de 60 países y la Unión Europea comenzaron a enfrentar tasas arancelas del 10% o más. Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur están siendo gravados al 15%, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh están siendo gravadas al 20%. Trump también espera que lugares como la UE, Japón y Corea del Sur inviertan cientos de miles de millones de dólares en los Estados Unidos.

Inmediatamente llevó a su verdadera plataforma social para saludar a los gravámenes, diciendo: “¡Es medianoche! ¡Miles de millones de dólares en tarifas ahora fluyen a los Estados Unidos de América!”

Aproximadamente una hora antes de eso, publicó: “¡Los aranceles recíprocos entran en vigencia a la medianoche de esta noche! Miles de millones de dólares, en gran parte de países que han aprovechado los Estados Unidos durante muchos años, riendo todo el camino, comenzarán a fluir hacia los Estados Unidos.

El miércoles por la tarde, Trump dijo: “Creo que el crecimiento no tendrá precedentes”, y agregó que Estados Unidos estaba “recibiendo cientos de miles de millones de dólares en tarifas”. Pero dijo que no podía proporcionar una cifra específica para los ingresos porque “ni siquiera sabemos cuál es el número final” con respecto a las tarifas tarifas.

A pesar de la incertidumbre, la Casa Blanca de Trump confía en que el inicio de sus amplios aranceles proporcionará claridad sobre el camino de la economía más grande del mundo. Ahora que las empresas entienden la dirección en que se dirige Estados Unidos, la administración cree que puede aumentar nuevas inversiones y acelerar la contratación de manera que puede reequilibrar la economía de los Estados Unidos como un poder de fabricación.

Pero hasta ahora, hay signos de heridas autoinfligidas a Estados Unidos como empresas y consumidores, tanto para el impacto de los nuevos impuestos. Lo que los datos han demostrado es una economía estadounidense que cambió en abril con el despliegue inicial de tarifas del presidente, un evento que condujo al drama del mercado, un período de negociación y la decisión final del Sr. Trump de comenzar sus aranceles universales el jueves.

Después de abril, los informes económicos mostraron que la contratación comenzó a detenerse, las presiones inflacionarias se elevaron hacia arriba y los valores de las viviendas en los mercados clave comenzaron a disminuir, dijo John Silvia, CEO de Dynamic Economy Strategy.

“Una economía menos productiva requiere menos trabajadores”, dijo Silvia en una nota de análisis. “Pero hay más, los precios arancelarios más altos más bajos salarios reales de los trabajadores. La economía se ha vuelto menos productiva, y las empresas no pueden pagar los mismos salarios reales que antes. Las acciones tienen consecuencias”.

Incluso entonces, las transformaciones finales de las tarifas son desconocidas y podrían desarrollarse durante meses, si no años. Muchos economistas dicen que el riesgo es que la economía estadounidense se erosiona constantemente en lugar de colapsar al instante.

“Todos queremos que se haga para la televisión donde es esta explosión, no es así”, dijo Brad Jensen, profesor de la Universidad de Georgetown. “Va a ser una arena fina en los engranajes y ralentizar las cosas”.

Trump ha promovido los aranceles como una forma de reducir el déficit comercial persistente. Pero los importadores buscaron evitar los impuestos importando más bienes antes de que entraran en vigencia los impuestos. Como resultado, el desequilibrio comercial de $ 582.7 mil millones para la primera mitad del año fue un 38% más alto que en 2024. El gasto total en construcción ha disminuido un 2,9% durante el año pasado, y los trabajos de fábrica prometidos por el Sr. Trump hasta ahora han sido la pérdida de empleos.

El período previo al jueves se ajustaba a la naturaleza de Slapdash de los aranceles del Sr. Trump, que se han desplegado, retrocedido, retrasado, aumentado, impuesto por letra y renegociado frenéticamente.

El proceso ha estado tan confundido que los funcionarios de los socios comerciales clave no estaban claros al comienzo de la semana si las tarifas comenzarían el jueves o el viernes. El lenguaje de la orden del 31 de julio para retrasar el inicio de los aranceles a partir del 1 de agosto dijo que las tasas impositivas más altas comenzarían en siete días.

El miércoles por la mañana, se preguntó a Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, si los nuevos aranceles comenzaron a la medianoche del jueves, y dijo que los periodistas deberían consultar con la oficina del representante comercial de los Estados Unidos.

El Sr. Trump anunció el miércoles aranceles adicionales del 25% que se impondrán a la India Por su compra de petróleo ruso, llevando los impuestos de importación totales de la India al 50%. Él ha dicho que los impuestos de importación aún son Viniendo drogas farmacéuticas y anunciado 100% aranceles en chips de computadoralo que significa que la economía estadounidense podría permanecer en un lugar de animación suspendida, ya que espera los impactos.

El uso del presidente de una ley de 1977 para declarar una emergencia económica para imponer las tarifas también está siendo desafiado. El fallo inminente de la audiencia de la semana pasada ante un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos podría hacer que Trump encuentre otras justificaciones legales si los jueces dicen que excedió su autoridad.

Incluso las personas que trabajaron con el Sr. Trump durante su primer mandato son escépticos de que las cosas saldrán sin problemas para la economía, como Paul Ryan, el ex presidente de la Cámara Republicana, que se ha convertido en un crítico de Trump.

“No hay ningún tipo de justificación para esto que no sea el presidente que quiera aumentar los aranceles basados en sus caprichos, sus opiniones”, dijo Ryan a CNBC el miércoles. “Creo que las aguas en picado están por delante porque creo que van a tener algunos desafíos legales”.

Aún así, el mercado de valores ha sido sólido durante el reciente drama arancelario, con el índice S&P 500 subiendo más del 25% desde su mínimo de abril. El rebote del mercado y Los recortes del impuesto sobre la renta en las medidas de impuestos y gastos de Trump Firmado por ley el 4 de julio ha dado la confianza de la Casa Blanca de que el crecimiento económico está destinado a acelerar en los próximos meses.

A partir de ahora, el presidente dice que todavía prevé un auge económico, mientras que el resto del mundo y los votantes estadounidenses esperan nerviosamente.

“Hay una persona que puede darse el lujo de ser arrogante sobre la incertidumbre que está creando, y ese es Donald Trump”, dijo Rachel West, una becaria senior de la Fundación Century que trabajó en la Casa Blanca Biden sobre la política laboral. “El resto de los estadounidenses ya están pagando el precio por esa incertidumbre”.