Home Política Dentro de los aranceles de Trump contra India para comprar petróleo en... Política Dentro de los aranceles de Trump contra India para comprar petróleo en Rusia By Juan Carlos Collado - agosto 7, 2025 1 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Dentro de los aranceles de Trump contra India para comprar petróleo en Rusia – CBS News Watch CBS News The White House on Wednesday slapped an additional 25% tariff on India for buying oil from Russia. Kelly O’Grady reports on the details surrounding the tariff. Fuente