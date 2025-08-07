Los demócratas del Congreso le piden a la administración Trump que impida que los empleados de Doge se muden a puestos permanentes

Washington – Un grupo de demócratas en el Congreso está tratando de evitar que los empleados del Departamento de Eficiencia del Gobierno se muden a puestos permanentes en el gobierno federal, escribiendo una carta pidiendo más información sobre la presencia de Doge dentro de las agencias después de la salida de Elon Musk a principios de este año.

“Although Elon Musk has departed, his influence remains, as DOGE and its employees attempt to become a permanent part of the federal government, scattered across agencies where they can continue to sabotage key functions from within,” Sens. Elizabeth Warren of Massachusetts and Richard Blumenthal of Connecticut, along with Rep. Robert Garcia of California, wrote in una carta miércoles a última hora.

Escribiendo a la Oficina del Director de Gestión de Personal Scott Kupor y la Oficina de Director de Gestión y Presupuesto Russell Vought, los senadores demócratas y miembro de clasificación en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes buscaron más información sobre cómo Dege se ha incrustado en el gobierno federal.

Los legisladores calificaron la presencia continua de Doge en las agencias federales “alarmantes”, que describen en la carta, obtenida exclusivamente por CBS News, que “los empleados se están integrando en el gobierno federal en puestos de agencias clave” que argumentan amenaza la capacidad del gobierno “de servir al pueblo estadounidense”.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts y miembro de clasificación del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, durante una audiencia en Washington, DC, el 25 de junio de 2025. Al Drago/Bloomberg a través de Getty Images



La solicitud se produce cuando la presencia de Doge en Washington ha cambiado de forma desde que Musk dejó su papel como “empleado especial del gobierno” a fines de mayo, cuando alcanzó la cantidad máxima de tiempo que podría servir en el puesto. El presidente Trump agradeció a Musk “y a toda su gente” en ese momento, diciendo: “Casi todos ellos se quedan, y van a estar con nosotros. Y vas a ver que los resultados llegan mucho al futuro”.

Musk prometió su partida que “este no es el final de Doge, sino realmente el comienzo”.

El CEO de Tesla comenzó el esfuerzo de reducción de costos en enero e inicialmente se había comprometido a reducir $ 2 billones de gastos del gobierno, pero luego bajó el punto de referencia a $ 1 billón. En el momento de la partida de Musk, la Casa Blanca dicho Los esfuerzos de Doge ahorraron aproximadamente $ 170 mil millones en gastos. Pero esa cifra ha sido disputada, con una serie de errores y errores de cálculo en el “Muro de recibos” de la iniciativa.

Desde que Musk dejó el papel, Dege ha seguido publicando sobre su corte de costos. Un reciente Revisión de CBS News descubrieron que las afirmaciones sobre ahorros parecen estar significativamente exageradas. Aún así, Musk prometió cuando dejó el trabajo de que Dege es “como una forma de vida” y estaría “impregnando a todo el gobierno” para asegurar $ 1 billón en ahorros “con el tiempo”.

Mientras tanto, Vought se describió en la audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara en junio de que la visión para DOGE en el futuro estaría “mucho más institucionalizada en la agencia real”, diciendo que muchos empleados de Dogs están funcionando “casi tan consultores internos como parte del liderazgo de la agencia”. El liderazgo de Doge, dijo Vought, es “ahora mucho más descentralizado”.

Para algunos, se han mantenido preguntas sobre cómo el esfuerzo continuaría dando forma a las agencias gubernamentales. Escribiendo a Vought y Kupor, los legisladores demócratas buscaron respuestas a una serie de preguntas, incluida quién lidera actualmente Dogs y consultas sobre la presencia de empleados de Duge dentro del gobierno federal más ampliamente.

Los legisladores dijeron que convertir a los designados de Doge a los roles de servicio federal de carrera podría “potencialmente entrar en conflicto con las leyes que prohíben explícitamente las consideraciones políticas y las pruebas de lealtad en las prácticas de contratación,” agregando que “no está claro quién es responsable del personal de DOGE de DOGE y si realmente sirven dentro de la cadena de mando de las agencias para las que trabajan”. Instaron a OPM a hacer cumplir las regulaciones del servicio civil “que prohíben el patrocinio político en la contratación del gobierno”.

Más de CBS News