El número de pacientes en el Hospital NIH ha caído bajo Trump, poniendo en peligro la atención

El número de personas que reciben tratamiento en el Institutos Nacionales de Salud El Centro Clínico, el famoso Hospital de Investigación que atiende a pacientes con enfermedades raras o potencialmente mortales, ha caído bajo la segunda administración de Trump, según documentos del gobierno y entrevistas con los empleados actuales y anteriores de los NIH.

Los documentos de NIH vistos por KFF Health News muestran una disminución pronunciada en pacientes en el hospital de 200 camas de febrero a abril, un momento que coincide con el Departamento de Salud y Servicios Humanos ‘ Los disparos masivos de los empleados del gobierno, la destrucción de la investigación científica y la amplia ofensiva contra la inmigración de la administración. El número promedio de pacientes que se trataban diariamente durante ese tiempo rondaba entre 60 y 80, con el número de abril cayendo al extremo inferior de ese rango. Por el contrario, en octubre, alrededor de 80 pacientes por día en promedio estaban en el hospital.

El número de cáncer Los participantes de los ensayos clínicos en el hospital a partir de julio cayeron aproximadamente un 20% con respecto al año pasado, dijo un científico del cáncer de NIH. KFF Health News acordó no identificar al científico y otros que participaron en este artículo que no estaban autorizados para hablar con la prensa y las represalias temidas.

Los números “realmente no se ven demasiado bien”, dijo Pius Aiyelawo, CEO interino del Centro Clínico, durante una reunión del 23 de mayo de la Junta del Hospital de Investigación del Centro Clínico de NIH.

Al 30 de abril, el número promedio de pacientes en el hospital por día había disminuido en un 5,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

El volumen de pacientes en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud Varía de mes a mes, pero los datos presentados en una reunión de la junta del hospital en mayo muestran que menos pacientes fueron tratados en marzo y abril de 2025 (línea verde) que el promedio diario de octubre de aproximadamente 80. ScreenGrab of NIH Videocast



Los adultos y los niños con cáncer, las personas que necesitan trasplantes de médula ósea y personas con enfermedades o infecciones raras se encuentran entre los pacientes que reciben atención sin cargo en el Hospital NIH, según los ex funcionarios. Los médicos allí proporcionan tratamientos potencialmente salvadores como parte de los ensayos clínicos, a menudo a las personas que se han quedado sin opciones.

La investigación en el hospital también ha llevado a avances sobre el cáncer, la lesión cerebral traumática y el SIDA, entre otras dolencias. James Gilman, un médico que fue CEO del Centro Clínico desde 2017 hasta retirarse en enero, dijo que el centro ha impulsado importantes avances contra la enfermedad “que no podría haber sucedido en ningún otro lugar”.

Los ex funcionarios dijeron que la caída en los pacientes este año es una consecuencia de la agitación que la administración Trump ha causado en el NIH, el mayor financiador público de investigación científica del mundo.

Los empleados actuales y anteriores dicen que un éxodo de médicos, científicos y otros empleados ha limitado cuántos pacientes pueden ser tratados. La moral se ha derrumbado debido a los disparos generalizados y la cancelación de las subvenciones de la administración que financiaron la investigación sobre las disparidades de salud, las vacunas, la salud de las personas LGBTQ+ y más. Se han reducido los contratos, y los científicos han visto retrasos en la obtención de suministros esenciales para la investigación clínica.

“Cada día parece ser algún tipo de punto de ruptura”, dijo un trabajador de NIH.

Durante la reunión de la junta de mayo, un video del que vieron KFF Health News, Aiyelawo atribuyó la disminución de los pacientes que vienen al hospital a la partida de investigadores de NIH, los investigadores en estudios, y menos reclutamiento de pacientes. También señaló 11 salidas recientes de empleados del Centro Clínico. Incluyeron a Christine Grady, una enfermera que dirigió el departamento de bioética del centro y la esposa de Anthony FauciEl ex jefe del Instituto de Enfermedades Infecciosas del NIH que se convirtió en un pararrayos para los conservadores durante la pandemia Covid-19.

HHS ha despedido a más de 1.200 empleados de NIH este año como parte de su purga de la fuerza laboral federal, pero el verdadero número de salidas es casi seguro. Otros han optado por la jubilación anticipada o renunciar porque se opusieron a las órdenes de la administración Trump.

Gilman dijo que el Hospital NIH se basa en un “ecosistema y una red muy complejos para encontrar pacientes que no están demasiado enfermos” para que se inscriban potencialmente en un ensayo clínico. Cuando los investigadores se van, “esos pacientes están perdidos”, dijo.

El 2025 del centro clínico informe anual dijo que hubo aproximadamente 1,500 estudios de investigación en curso en 2024, incluidos los estudios centrados en el cáncer, las enfermedades infecciosas, las afecciones cardíacas y pulmonares y los trastornos sanguíneos. Los ensayos clínicos representaron aproximadamente la mitad.

El Instituto Nacional del Cáncer, que es el más grande de los 27 institutos del NIH y ha sido Pisado por cortes y caos Este año, generalmente tiene la mayoría de los pacientes que necesitan atención hospitalaria, dijo Gilman.

“Lo que ha sucedido aquí desde enero ha sido un momento bastante traumático para ese ecosistema”, dijo, “y hay piezas que tomarán mucho tiempo para reconstruir, si de hecho tienen la oportunidad de reconstruir”.

Durante la reunión de la junta de mayo, Aiyelawo dijo que el director de NIH, Jay Bhattacharya, “es muy consciente” que menos personas están recibiendo tratamiento en el hospital “y estamos haciendo todo lo posible para poder obtener esos números”.

La caída en los pacientes este año no está aislada a las personas que necesitan atención hospitalaria, según muestran los documentos de NIH. A finales de abril, las visitas ambulatorias disminuyeron un 8,5% en comparación con el mismo período en el año fiscal anterior. El número de pacientes nuevos en general había disminuido en un 6,7%, a aproximadamente 3,370 personas.

En respuesta a las preguntas, el portavoz del HHS, Andrew Nixon, escribió en una declaración enviada por correo electrónico que el Centro Clínico “sigue siendo completamente operativo y continúa proporcionando investigaciones clínicas de clase mundial y atención al paciente. Todos los días, los pacientes de todo el país y de todo el mundo vienen aquí para participar en estudios de corte que impulsan el descubrimiento científico y mejoran los resultados de la salud”.

“Como la joya de la corona de la investigación y el descubrimiento, el centro clínico es una prioridad” bajo el liderazgo de Bhattacharya, dijo Nixon. “Estamos comprometidos a aprovechar completamente sus capacidades como el centro de la nación para la innovación de la investigación clínica. Nuestro enfoque permanece en empoderar a la comunidad de investigación y avanzar en la misión crítica de hacer posible los avances médicos aquí en el campus de NIH”.

Incluso antes de que el presidente Trump comenzara su segundo mandato, el hospital había luchado con rezagar el número de pacientes. Antes de la pandemia, promedió a más de 110 pacientes diariamente. Esos números se desplomaron a partir de 2020, según muestran los documentos del gobierno. Durante el año fiscal 2022, hubo alrededor de 73 pacientes, en promedio, en el hospital por día.

Si bien las cifras anuales han aumentado desde entonces, no han vuelto a los niveles pre-pandémicos. Los documentos de NIH muestran que el hospital vio un promedio de aproximadamente 81 pacientes por día durante el año fiscal 2024, que terminó en septiembre. Aún así, un trabajador de NIH dijo: “Esta es una crisis fabricada. Covid no lo era”.

El gobierno federal también se ha movido para endurecer las reglas que rodean a los visitantes del extranjero, lo que probablemente limita cuántas personas que viven en los EE. UU. Sin estatus legal llegarían al NIH para recibir atención.

Antes del Sr. Trump, los funcionarios desarrollaron una nueva política de visitantes para el NIH que requería que las personas que no son ciudadanas estadounidenses o residentes legales permanentes se registraran en línea antes de llegar. Pero su implementación se retrasó, dijo Gilman. No se lanzó Hasta finales de enerodespués de que el presidente Joe Biden ya no estaba en el cargo y alrededor del momento en que la administración Trump comenzó su operación de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional ha llevado a cabo redadas y arrestos generalizados y ha permitido a las autoridades de inmigración un acceso sin precedentes a varias fuentes de datos federales, incluidas la información fiscal y los datos personales de los receptores de Medicaid, como parte de sus esfuerzos de aplicación de inmigración.

El informe anual más reciente del Centro Clínico dijo que alrededor de 600 pacientes en 2024 eran del extranjero.

Ahora, “los pacientes internacionales están aterrorizados de venir”, dijo un clínico recientemente fallecido. “No saben qué les pasará”.

KFF Health News es una sala de redacción nacional que produce un periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales en Kff – La fuente independiente para la investigación de políticas de salud, las encuestas y el periodismo.