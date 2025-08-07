El FBI ayudará a localizar a los demócratas de Texas que dejaron el estado, dice el senador John Cornyn.

El director del FBI, Kash Patel, acordó ayudar al buscar Para los legisladores demócratas de Texas que dejaron el estado para protestar por los nuevos mapas del Congreso, dijo el jueves el senador John Cornyn.

Los republicanos de Texas han estado tratando de Trae a los demócratas de vuelta Por lo tanto, hay suficientes legisladores en el piso para un quórum, lo que les permitiría votar Nuevos mapas del Congreso Es probable que aumente la ventaja del Partido Republicano en el estado. Texas requiere que dos tercios de la casa, o 100 de los 150 representantes, estén presentes para un quórum.

El senador John Cornyn, republicano de Texas, en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el miércoles 4 de junio de 2025. Allison Robbert/Bloomberg a través de Getty Images



No está claro qué leyes podrían haber violado las leyes que involucrarían al FBI. El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió un arresto civil y dijo que había ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que los obligue a regresar. Pero Texas DPS no tiene jurisdicción fuera del estado.

Abbott y Cornyn han criado acusaciones de soborno, ya que la ruptura del quórum de los legisladores está siendo financiado por donaciones de varios grupos, incluidos el PAC del ex representante de Texas Beto O’Rourke y otros grupos democráticos. Además de los gastos de viaje, cada demócrata enfrenta multas de $ 500 por día.

“Agradezco al presidente Trump y al director Patel por apoyar y actuar rápidamente en mi llamado al gobierno federal para responsabilizar a estos supuestos legisladores por huir de Texas”, dijo Cornyn. “No podemos permitir que estos legisladores deshonestos eviten sus responsabilidades constitucionales”.

El mes pasado, Abbott convocó una sesión especial de 30 días con 18 artículos de la agenda, que incluye embarcarse en una rara redistribución de distritos de mediana década ordenada por el presidente Trump. Texas tiene 38 representantes en el Congreso, 25 republicanos y 13 demócratas. Trump les pidió a los republicanos de Texas que volvieran a dibujar el mapa del Congreso para entregar hasta cinco escaños más para el Partido Republicano.

“Tenemos derecho a cinco escaños más”, dijo Trump el martes.

Esta no es la primera vez que los demócratas en Texas han dejado el estado para evitar un quórum, y ni siquiera la primera vez que usan esta táctica para protestar por una redistribución de distritos a mitad de la década.

“Cuando un gobernador conspira con un presidente deshonrado para atravesar un mapa racista de Gerrymander, mi deber constitucional es no ser un participante dispuesto”, dijo el martes el representante de Texas Gene Wu, el líder minoritario de los demócratas, en un comunicado.

Abbot a principios de esta semana dijo que le pediría a un juez que retirara a los legisladores demócratas para desocupar su cargo, citando una opinión no vinculante de 2021 por parte del fiscal general de Texas Ken Paxton. El martes, Abbott presentó una demanda ante la Corte Suprema de Texas, que está repleta de los propios nombrados de Abbott, a Retire WU de la oficina Si no regresó el jueves. Abbott llamó a Wu el “cabecilla” del quórum break.

Paxton, mientras tanto, el miércoles dijo que está Lanzamiento de una investigación sobre el PAC de O’Rourke para financiar los viajes y multas fuera del estado. En una declaración a CBS Texas, la organización de O’Rourke respondió “el tipo acusado de soborno va tras la gente que intenta detener el robo de cinco escaños en el Congreso “.

Paxton actualmente está desafiando a Cornyn en las primarias republicanas para su escaño en el Senado. Colin Allred ya ha lanzado un intento para postularse como demócrata, con O’Rourke y estado Rep. James Talarico – Uno de los demócratas que huyó del estado – consideró a otros posibles contendientes.

contribuido a este informe.

