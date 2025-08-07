El ex director interino del FBI Brian Driscoll y otros funcionarios expulsaron, dicen las fuentes

Brian Driscoll, quien se desempeñó brevemente como director interino del FBI en los primeros días de la segunda administración de Trump, está siendo expulsado de la oficina, dijeron a CBS News, dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Driscoll Debe anular su papel actual en la oficina de campo de Washington de la Oficina para el viernes, dijeron las fuentes. Lo mismo ocurre con Steve Jensen, subdirector a cargo de la oficina de campo de Washington de la Oficina.

No estaba claro de inmediato por qué están siendo terminados Driscoll, Jensen y Giardina. Al menos otro funcionario del FBI ha sido expulsado, dijeron las fuentes.

En un correo electrónico a su equipo el jueves, Driscoll confirmó que su último día en el FBI sería el viernes y les dijo a sus colegas que era “el honor de mi vida para servir junto a cada uno de ustedes”, y dijo que no le daba una razón para su terminación.

“Entiendo que puede tener muchas preguntas sobre por qué, para lo cual actualmente no tengo respuestas. No se ha articulado ninguna causa en este momento”, escribió Driscoll.

Driscoll, quien recibió la Medalla del Valor del FBI y el escudo del FBI de la valentía, fue empujado al centro de atención este año cuando estaba llamado brevemente para dirigir la agencia federal de aplicación de la ley más grande del país. Sirvió un mes en ese puesto, mientras que la nominación de Kash Patel para servir como director fue considerado por el Senado.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre los disparos.

Durante su breve mandato como director interino, Driscoll grabado Un discurso alabando a los agentes del FBI por su trabajo para combatir el tráfico de drogas y el crimen violento.

“Has oído que el FBI siempre recibe a su hombre, pero nuestro trabajo nunca se realiza”, dijo Driscoll.

Jensen también confirmó en una carta a los colegas de la oficina de campo de Washington que fue despedido el miércoles por la noche.

“Tengo la intención de enfrentar este desafío como cualquier otro que haya enfrentado en esta organización, con profesionalismo, integridad y dignidad”, escribió. Agradeció a la oficina de campo por su trabajo e instó a sus colegas: “Nunca vacilen en su resolución de responder al llamado para proteger al pueblo estadounidense y defender la constitución. Continúe siendo audaz y agresivo en la búsqueda de la justicia. Lo más importante, manténgase seguro y cuidados entre sí”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Jacob Rosen contribuyó a este informe.

