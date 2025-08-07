Trump renueva las amenazas de hacerse cargo de Washington, DC, pero su autoridad legal es limitada. Esto es lo que puede hacer.

Un intento de robo de autos Eso lesionó a un miembro del personal de Doge en Washington, DC, llevó al presidente Trump a presionar una vez más por una adquisición federal del gobierno de la ciudad.

“Si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad”, dijo Trump en una verdad social correo. “Voy a ejercer mis poderes y federalizar esta ciudad”.

El episodio reavivó la larga llamada de Trump para tomar el control de la ciudad, citando el crimen violento y lo que describió como un liderazgo incompetente. Él hizo el caso en Febrero y Julio de este año, así como en la campaña camino.

“Tenemos que ejecutar DC”, Sr. Trump dicho Miércoles. “Este tiene que ser el mejor lugar en el país, no el peor”.

Sin embargo, solo el presidente no tiene la autoridad para federalizar al distrito. Requeriría que un acto del Congreso anule el Ley de reglas de origen de 1973que dio a los residentes de DC el poder de elegir a los miembros del consejo y al alcalde que aproban e implementan sus leyes locales.

El Congreso conserva la autoridad para enmendar o bloquear las leyes de DC, y lo hizo en 2023 cuando anulado un proyecto de ley de delitos Eso habría eliminado las oraciones mínimas más obligatorias.

Antes de la Ley de la Regla del Interior, el Presidente podría nombrar líderes de DC. Algunos miembros republicanos del Congreso tienen legislación introducida Eso podría restaurar ese poder, pero cualquier derogación requeriría el apoyo de los demócratas del Senado, lo cual es poco probable.

Trump también flotó otras opciones el miércoles, incluida la apresuración de la policía de DC o traer a la Guardia Nacional.

Según la Ley de Regla del Interior, el Presidente puede hacerse cargo del Departamento de Policía de DC por un período de tiempo si “existen condiciones especiales de naturaleza de emergencia que requieren el uso de la fuerza policial metropolitana para fines federales”. Pero los expertos legales han dicho Tal movimiento podría enfrentar desafíos judiciales sin una justificación clara.

La Sr. Trump también ordena La Guardia Nacional de DC – La única unidad de los 54 estados y territorios que informa solo al presidente.

El crimen ha caído en la capital

Trump continúa citando la seguridad pública para justificar la intervención, llamando al crimen en el distrito “totalmente fuera de control”.

“Y qué pena, la tasa de delincuencia, la tasa de muggings, asesinatos y todo lo demás”, dijo Trump el miércoles.

Datos del Policía de DC Muestra que ha habido 186 incidentes de robo de automóviles en lo que va del año, pero eso ha disminuido un 37% a partir de esta vez en 2024.

El crimen violento también ha estado disminuyendo durante el último año y medio después de aumentar en 2023, cuando el Capitolio de la nación estaba entre el más mortal de las grandes áreas metropolitanas del país.

Hasta ahora en 2025, los robos han disminuido en un 29%, los homicidios han bajado un 12%y el crimen violento general ha bajado un 26%a partir de 6 de agosto. Eso sigue a la disminución en 2024, cuando el crimen violento en DC golpeó un 30 años bajo, reflejando un caída a nivel nacional en delitos violentos el año pasado.

El crimen no es el único problema local con el que el Sr. Trump se desestimó el miércoles. El presidente también dijo que quería mejorar la “limpieza” del distrito.

Esto viene después de que el presidente firmó un orden ejecutivo En marzo, estableciendo un grupo de trabajo para abordar lo que la administración llamó problemas de “calidad de vida” en DC, incluida la falta de vivienda y el graffiti.

La historia de Trump con funcionarios de DC

El alcalde de DC, Muriel Bowser, no ha comentado sobre los últimos comentarios de Trump. Durante su primer mandato, el presidente se enfrentó con el alcalde demócrata sobre el Manejo de protestas y seguridad pública.

En 2020, Bowser ordenó la pintura De un mural de Black Lives Matter en una calle a pocas cuadras de la Casa Blanca, mientras Trump enfrentaba una reacción violenta por su respuesta a las protestas por el asesinato de George Floyd por parte de la policía. A principios de este año, Bowser aprobado planea eliminar el mural.

Alcalde Bowser y otros Demócrata han presionado durante mucho tiempo para que la estadidad le dé 700,000 de DC residentes Representación del Congreso: algo que requeriría la aprobación legislativa y presidencial. Los esfuerzos para hacer de DC el 51º estado se han enfrentado a la oposición republicana y han fallado en el Congreso.

Para décadasDC ha votado abrumadoramente por los demócratas en las elecciones presidenciales, incluso en las elecciones de 2024, cuando más del 90% de los votantes allí apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris sobre Trump.