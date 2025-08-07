La administración Trump le pide a la Corte Suprema que bloquee las restricciones en las paradas de inmigración del sur de California

La administración Trump le pidió a la Corte Suprema el jueves que detuviera una orden judicial que bloquea la inmigración de detención de que un juez encontrado como indiscriminado en el sur de California.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron una petición de emergencia después de un panel de jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito el viernes pasado en gran parte negado la solicitud de la administración a suspender el fallo del tribunal inferior.

Ese fallo, del juez de distrito Maame E. Frimpong, requería que los funcionarios federales de inmigración tuvieran sospechas razonables de que alguien está en el país ilegalmente antes de detenerlos. Frimpong descubrió que había una “montaña de evidencia” de que las tácticas federales de aplicación de la inmigración estaban violando la constitución.

En su orden, Frimpong prohibió a los agentes federales basar los arrestos en la raza o el origen étnico de las personas, el hecho de que hablan español o con acento, su presencia en un lugar o su ocupación. Frimpong dijo que cualquier arresto por inmigración que se basara exclusivamente en estos factores violara la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege a las personas de búsquedas e incautaciones irrazonables.

El gobierno dijo en su presentación el jueves que la orden de Frimpong está interfiriendo con su aplicación de la ley de inmigración en el sur de California.

“Ahora, los agentes del hielo, bajo amenaza de desprecio, no pueden detener a nadie en el distrito basándose únicamente en esos factores, ni siquiera después de encontrarse con alguien que habla solo español y trabaja como trabajador diario en un lugar de trabajo que ha sido citado 30 veces por contratar extranjeros ilegales como trabajadores del día”, dijeron los abogados del gobierno en su archivo.

Admitieron: “No hace falta decir que nadie piensa que hablar español o trabajar en la construcción siempre crea sospechas razonables. Tampoco nadie sugiere que esos son los únicos factores que los agentes federales consideren”. Pero el gobierno continuó discutiendo “,[i]n Muchas situaciones, tales factores, solos o en combinación, pueden aumentar la probabilidad de que alguien esté presente ilegalmente en los Estados Unidos “.

