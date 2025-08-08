El video del 6 de enero muestra el asesor del Departamento de Justicia que le dicen a los manifestantes que atacan a la policía que “matenlos”

Washington – Las imágenes de video del 6 de enero de 2021, asalto al Capitolio de los Estados Unidos muestran a un hombre que ahora trabaja como asesor en el Departamento de Justicia que grita a los manifestantes para “matar” a los agentes de la ley que responden al ataque y los llaman “la Gestapo”.

El metraje, de una cámara corporal usada por un oficial de departamento de policía metropolitano, fue el primero Publicado el jueves por NPR. La red se unió a CBS News y otras organizaciones de noticias para demandar para obtener miles de horas de imágenes de vigilancia y exhibiciones judiciales de los más de 1,000 casos penales presentados por el Departamento de Justicia contra personas que supuestamente participaron en el ataque del Capitolio.

Entre esos acusados estaba Jared Wise, quien finalmente enfrentó seis cargos como resultado de sus supuestas acciones el 6 de enero. Se declaró inocente. La contratación de Wise por el Departamento de Justicia se informó el mes pasado. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Wise “es un miembro valioso del Departamento de Justicia y apreciamos sus contribuciones a nuestro equipo”.

Wise trabajó como agente especial y agente especial de supervisión con el FBI desde 2004 hasta 2017, Según el Departamento de Justicia.

El era acusado en mayo de 2023 En seis cargos que surgieron de sus supuestas acciones el 6 de enero, cuando una violenta multitud de partidarios del presidente Trump violó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos para protestar por los resultados de las elecciones de 2020. Entre los cargos se encontraba un cargo de desorden civil y un cargo de agredir, resistir o impedir a un oficial de los Estados Unidos que realiza sus deberes oficiales.

En documentos judiciales acompañantesun agente del FBI dijo que las imágenes de video representadas sabias dentro del edificio del Capitolio en la tarde del 6 de enero después de ingresar desde una puerta del Senado. Las imágenes de la cámara del cuerpo del Departamento de Policía Metropolitana también se mostraron sabios comprometidos con agentes de policía fuera del Capitolio, diciéndoles: “Ustedes son asquerosos. Soy ex – Soy la ex policía.

El metraje lo muestra que continúa gritando a los oficiales, diciéndoles: “¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!”

Cuando la policía que intentaba trasladar a los manifestantes del Capitolio fue golpeada al suelo frente a Wise, el video lo muestra gritando hacia ellos “¡Sí, f ***! ¡Sí, matarlos!” También supuestamente gritó a los manifestantes atacando una línea policial: “¡Mátls! ¡Mátls!

Wise había vivido en New Braunfels, Texas, hasta junio de 2022, después de lo cual se mudó a Bend, Oregon, según los registros judiciales. Un tipster no identificado le dijo al FBI en enero de 2022 que Wise compartió que estaba dentro del Capitolio el 6 de enero, dijo el agente. El FBI luego obtuvo una orden de allanamiento autorizada por el tribunal para los registros de Wise, que confirmó que estaba cerca del Capitolio ese día, según la presentación.

Wise se declaró inocente de los cargos en junio de 2023. Comenzaría un juicio el otoño pasado y finalmente se celebró en enero. Pero antes de que el jurado pudiera comenzar a deliberar, el Sr. Trump Pardones de la manta emitidos a aproximadamente 1.500 acusados acusados por su presunto papel en el ataque del 6 de enero.

El departamento de justicia pidió al tribunal que desestimara El caso de Wise el 20 de enero, el día de la inauguración del Sr. Trump, y se otorgó un día después, se muestran las presentaciones.

Scott MacFarlane contribuyó a este informe.

