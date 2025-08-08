Trump quiere cambiar el censo para excluir a los inmigrantes indocumentados. Así es como funciona el censo

El presidente Trump dijo el jueves que había ordenado al Departamento de Comercio que “comience inmediatamente a trabajar en un censo nuevo y altamente preciso” que excluir inmigrantes indocumentados.

Pero el censo es una tarea masiva y tiene grandes repercusiones a nivel nacional, incluso en la alineación de los asientos del Congreso, por lo que no es algo que se pueda cambiar rápidamente. De hecho, la Oficina del Censo dicho Comenzó a planificar el censo 2030 en 2019.

Cuando se le pidió comentarios sobre la publicación del Sr. Trump, un portavoz del Departamento de Comercio le dijo a CBS News en un comunicado: “La Oficina del Censo adoptará inmediatamente herramientas tecnológicas modernas para su uso en el censo para comprender mejor nuestros sólidos datos del censo. Analizaremos con precisión los datos para reflejar el número de residentes legales en los Estados Unidos”.

Esto es lo que debe saber sobre el proceso del censo:

La constitución requiere que se tome el censo cada 10 años

Según el Artículo I, Sección 2: “La enumeración real se hará dentro de los tres años posteriores a la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos, y dentro de cada mandato posterior de diez años, de la manera que la ley lo hará por la ley”. El Congreso codificó el censo decenal en 1954. La Constitución también exige que el reaporporación (la designación de cuántos escaños del Congreso obtiene un estado) ocurre cada 10 años, en línea con el censo. La redistribución de distritos usa esa distribución y luego los estados deben volver a dibujar líneas cada 10 años, cuando saben cuántos escaños del Congreso tendrán durante la década.

Se supone que la recopilación de datos real para el censo de 2030 comenzará en … 2030

Es un proceso largo para diseñar el proceso del censo, enviar los formularios del censo y luego hacer que los enumeradores salgan físicamente a recopilar el resto de los datos para las personas que no envían su formulario o lo completan en línea. La oficina dice que comenzaron a planificar el censo de 2030 en 2019. Pero las encuestas reales y la recopilación de datos a gran escala comienzan el día del censo, el 1 de abril de cada año de década. Actualmente, el Línea de tiempo de la Oficina Los tiene en la “Fase de desarrollo e integración” que incluye más planificación del diseño y pruebas de campo a pequeña escala.

¿Pregunta de ciudadanía en el censo?

En el primer mandato del Sr. Trump, su administración intentó agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020, pero eso fue rechazado en una decisión de 5-4 por la Corte Suprema. Pero esa decisión mantuvo la puerta abierta para incluir esa pregunta en el futuro, pero concluyó que la razón dada por la Administración y el entonces Secretario de Comercio Wilbur Ross fue “inventado” y “pretextual”. Debido a una línea de tiempo apretada para cuando los formularios del censo tuvieron que finalizarse en 2019, la administración Trump no tuvo tiempo de apelar y encontrar otra vía para obtener la pregunta de ciudadanía en el censo. Con la recolección del censo para 2030 a años de distancia, hay una pista más larga para tratar legalmente y hacerse una pregunta de ciudadanía sobre el formulario.

La Oficina del Censo realiza encuestas anuales/recopilación de datos, pero no para el recuento de población que afectaría la redistribución de distritos

Desde 2005la oficina realiza la “encuesta de la comunidad estadounidense” cada año para recopilar información social, económica, de vivienda y demográfica de un muestra de los hogares en los 50 estados. Este La encuesta pregunta sobre el lugar de nacimiento, la ciudadanía y el año de entrada en los Estados Unidos, pero la oficina sostiene que los datos siguen siendo anónimos.

“Nadie puede determinar las respuestas de su encuesta de las estadísticas que producimos”, el sitio web del censo estados.

¿El partido político se recopila en el censo?

No. Hay una encuesta mensual patrocinada por la Oficina de Estadísticas Laborales que lleva a cabo la Oficina del Censo que mide esto en los años electorales y luego después de una elección. Pero el censo decenal no pregunta sobre los partidos políticos, los ingresos o la religión.

Las poblaciones negras, latinas e indígenas fueron subcuitadas en el censo de 2020

La oficina y los expertos citaron retrasos causados por Covid-19 y un efecto escalofriante por el intento de Trump de introducir una pregunta de ciudadanía en la forma del censo, como la razón del contenido inferior. Los latinos vieron alrededor de un contenido inferior del 5% en 2020, en comparación con el 1,54% en el censo de 2010. El tarifa subterránea Para la población negra fue del 3,3% en 2020, en comparación con el 2% en 2010. En general, la encuesta posterior a la Enumeración de la Oficina del Censo encontró que había un contenido de cobertura neto de 0.25% o 782,000 para la nación.

¿Cómo funcionan los escaños del Congreso con el censo?

En 1911, el Congreso estableció el número de escaños en 435, un número establecido permanentemente por la Ley de distribución permanente de 1929. El número de asientos que cada estado obtiene está determinado por la población, con un mínimo de uno. California tiene la mayor cantidad con 52, seguido de Texas con 38 y Florida con 28.

Dados los cambios de la población, el número de escaños del Congreso cada estado obtiene está determinado por el censo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en julio sugirió que el censo debería rehacerse ya que creía que Florida debería haber obtenido dos asientos nuevos en lugar de solo uno.

Según el número de escaños que recibe cada estado, los distritos del Congreso están establecidos, ya sea por la legislatura estatal o una comisión independiente. El Sr. Trump está actualmente encerrado en un Batalla de redistribución de distritos en Texasdonde ha instruido a los republicanos del estado para que vuelvan a dibujar a los distritos para que le dé una ventaja al Partido Republicano en hasta cinco escaños más.

Los muy Batalla pública en Texas ha llevado a Gobernador de California Gavin Newsom Diciendo que él también podría volver a dibujar el mapa para los demócratas, y también ha llevado a varios otros estados a comenzar a buscar en la creación de nuevos distritos para la ventaja partidista.

